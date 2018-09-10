«Школьники идут на любую движуху». Как Поволжье протестовало против пенсионной реформы

Эксперты: молодежи было важно выступить не против пенсий, а выразить протестное настроение

Фото: Максим Платонов

Россия вновь пережила вторую масштабную протестную волну молодежи с массовыми шествиями и жесткими задержаниями. Накануне на улицы городов хлынули сотни молодых людей и детей — сторонников оппозиционера Алексея Навального, протестующих против пенсионной реформы. Впрочем, по словам экспертов, тема митингов была не важна, главным было выразить настроение участников акции, и в этом смысле она удалась. Подробнее — в материале «Реального времени».

Протесты на фоне неубедительных выборов

Единый день голосования отметился масштабными акциями протеста, объявленными сторонниками политика Алексея Навального против пенсионной реформы. Митинги собрали огромное количество молодежи и детей, многим не было и 16. Об этом свидетельствуют и в МВД, среди задержанных, в том числе в Казани, были несовершеннолетние.

Школьники и молодые люди устроили массовые шествия по главным улицам городов и скандировали антиправительственные лозунги. Акции не обошлись без конфликтов с полицией и жестких задержаний. В автозаках увезли несколько сотен юных участников, больше всего в Санкт-Петербурге (354) и Екатеринбурге (129). Всего, по данным «ОВД-Инфо», на протестных акциях в России накануне задержали 839 человек. По своей атмосфере акции были схожи с прошлогодней «школьной революцией» 26 марта, когда молодежь вышла под лозунгами против коррупции.

— Школьники будут идти на любую движуху, правую, левую, какую-то иную, — им все равно. Я думаю, они даже не совсем представляют, кто такой Навальный, но он на слуху, и люди идут. Все куда проще, чем представляется. Я руководил молодежной организацией фактически свыше 20 лет и отлично это понимаю. Идеология им совершенно не нужна, никто это не читает, только старые люди читают программы партии, а все остальные — повинуются инстинкту. В России всегда выступали против власти, и любая власть несовершенна, а наша — особенно, — прокомментировал «Реальному времени» молодежные протесты писатель и политик Эдуард Лимонов.

Митинги собрали огромное количество молодежи и детей, многим не было и 16. Фото Игоря Логвина (karpovka.com)



«Количество мы уже видели, на Болотную выходили около 100 тысяч остолопов, и что толку?!»

По мнению Лимонова, молодежь не выбрала Навального сознательно: «Сегодня ходят, пока есть имя. Имя потускнеет по тем или иным причинам, и не будут ходить». При этом политик призывает не бросаться словами о «школьной революции», как еще в прошлый раз окрестили движение: «Революция что-то осуществляет, а это просто выход на улицу: пошумели и ушли». По его мнению, не важна массовость акций: «В свое время семь человек убили Александра II, толпы не понадобились».

— Количество мы уже видели, на Болотную выходили около 100 тысяч остолопов, и что толку?! И потом выходили, в 2011—12 годах ходили десятки тысяч людей. А каков результат? Нет результатов. Надо быть четкими, практичными. А вот это «выходили, вывели», как будто животных — собак погулять вывели. Люди выходят, потому что их увлекает движуха. Есть песня Цоя «Перемен требуют наши сердца». Вот нужны перемены. Давно уже примелькался Владимир Владимирович, люди ищут перемен или участия в массовой движухе. Это эмоции, а не разум, — убежден Эдуард Лимонов.

Политик Борис Кагарлицкий считает, что нельзя рассматривать вчерашнюю акцию Навального отдельно от общей волны протестов в России. Просто так получилось, что на разные группы митингов ходили разные группы населения.

— Мы видели, что на митингах КПРФ были одни люди, на митингах у «Справедливой России» — были другие, у Навального — третий тип людей. То есть протест фрагментирован по социально-демографическим и культурным группам, но суммарно для власти все равно получается неудобная картина, потому что совокупный протест продолжает развиваться и скорее расширяет свою социальную базу. Смогут ли эти общественники потом объединиться в один поток — открытый вопрос, но если ситуация будет такой же, как сейчас, это произойдет, — уверен Кагарлицкий.

«На самом деле они выходят за Навального и против власти»

Неверно говорить, что воскресными акциями Навальный вернулся в политическую повестку — он из нее и не уходил, считает эксперт. Каждая такая протестная волна лишь подтверждает, что оппозиционер «далеко не политический труп» и имеет стабильную группу сторонников.

— Проблема Навального не в этом, а в том, что он не может выйти за пределы своей социально-демографической и культурной ниши. Причем когда он пытается это сделать, у него не получается, потому что, допустим, легко понять, что его тема — это далеко не пенсионная проблематика. И даже если его сторонники выходят против пенсионной реформы, на самом деле они выходят за Навального и против власти. Они готовы выходить против любого действия нынешней власти, — считает Кагарлицкий.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев обратил внимание на то, что, выбирая форму протеста между выборами или митингами, население выбрало первое для выражения неудовольствия:

— От протестного настроения до протестных действий большая дистанция. Более того, протестное настроение может выражаться в разных формах: это может быть протестное голосование или участие в митингах. Для Навального, как для человека, который хочет быть лидером оппозиции, очень важно, чтобы все крутилось вокруг него. В выборах он участвовать не может, поэтому он заинтересован в том, митинговая активность ему это компенсировала. С точки зрения количества людей на митингах можно говорить о провале, но с целью показать, что он непримиримый оппозиционер, главный серьезный оппонент Кремля, акция вполне успешная, — считает Калачев.

Акции протеста в Казани

В Казани сторонники Алексея Навального, порядка 200 человек, собрались в 14.00 на несогласованной акции в парке Тинчурина. Акция прошла без организаторов — напомним, главу штаба Эльвиру Дмитриеву силовики задержали заблаговременно — за несколько дней, а саму протестную акцию разогнали достаточно жестко. Преимущественно молодые люди протестовали против пенсионной реформы, призывали к правильному воспитанию детей и советовали задуматься о будущем страны: «Сейчас будет модернизация, а кто нами будет управлять потом? Дети, которые отучились за рубежом?! Они будут с другой позицией. Нужно правильно воспитывать детей. Россия будет свободной!»

Из парка Тинчурина собравшиеся направились к казанскому Кремлю, где скандировали различные лозунги. Сотрудники полиции задержали 25 человек. Один из участников митинга был несовершеннолетним, позднее его отпустили, остальные провели ночь в участке.





В Казани сторонники Алексея Навального, порядка 200 человек, собрались в парке Тинчурина. Фото Максима Платонова



В масштабах ПФО

В Приволжском округе акции протеста также прошли с большим количеством участников и массовыми задержаниями. Единственным городом, который сумел согласовать акцию, стали Чебоксары, где на улицы вышло около 700 протестующих. Правда, власти выделили самую дальнюю площадку — Сосновку — в 50 км от города, хотя формально в его границах. Поэтому в адрес мэра звучало не меньше критики, чем по поводу повышения пенсионного возраста.

В Нижнем Новгороде собралось чуть меньше протестующих — около 500. На площади Минина они скандировали все те же характерные лозунги, прошли маршем по Покровке. Задержан региональный координатор штаба Навального Дмитрий Силивончик.

Самая массовая акция прошла в Уфе — более 1000 участников. Уфимцы собрались у ГКЗ «Башкортостан», затем колонна прошла по центру города и добралась до торгового центра «Гостиный двор». В столице Башкирии задержали 17 человек, включая регионального координатора штаба Навального Лилию Чанышеву. Отметим, что представителей штаба оппозиционера задерживали и в других регионах, но точечно.