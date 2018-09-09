Митинг Навального в Казани прошёл без организаторов

Фото: Анастасия Михайлова

Сегодня в Казани в парке Тинчурина прошёл митинг сторонников Алексея Навального против пенсионнной системы. Акция была несанкционированной, тем не менее собрала порядка 150 человек, в основном подростков и молодых людей из числа активистов «прогулки оппозиции». Организаторов или представителей штаба Навального на митинге не было — «они испугались», — пояснил сотрудник полиции.

Участники движения, разместившись на краю фонтана, призывали к правильному воспитанию детей, советовали задуматься о будущем страны: «Сейчас будет модернизация, а кто нами будет управлять потом? Дети, которые отучились за рубежом?! Они будут с другой позицией. Нужно правильно воспитывать детей. Россия будет свободной!" Из толпы слышны крики: «Путин вор».

Также в парке проходила согласованная акция «Против пропаганды суицида в СМИ и соцсетях» от активистов «Молодой гвардии». Как заявляет организатор, они не знали про митинг Навального против пенсионной реформы: «У нас акции проходят в системном порядке, а что этоза митинг, какие у них цели, я не знаю».