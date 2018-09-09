«Нет повышению пенсионного возраста, и точка!» Сторонники Алексея Навального вышли на митинг

16:17, 09.09.2018 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани в парке Тинчурина прошел митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной системы. Акция была несанкционированной, тем не менее собрала порядка 150 человек, в основном подростков и молодых людей из числа активистов «прогулки оппозиции». Также в парке проходила согласованная акция «Против пропаганды суицида в СМИ и соцсетях» от активистов «Молодой гвардии».

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