«Для многих новых губернаторов их должность — испытательная»

Политтехнолог Дмитрий Фетисов — о том, как Кремль меняет не только глав регионов, но и саму их роль

В преддверии очередного осеннего «губернаторопада» «Реальное время» поговорило с политконсультантом, директором консалтингового агентства NPR Group Дмитрием Фетисовым о закономерностях новой политики Кремля в отношении руководителей российских регионов. Причины увольнения губернаторов, «технократы» как класс и главная проблема Александра Бречалова — эти темы были затронуты в первой части интервью.

«Большую часть проблемных губернаторов Кремль уже поменял»



— Дмитрий Николаевич, лет 10 назад известный публицист Леонид Млечин предсказал снятие губернаторов пачками, что и случилось в 2012 году, а также в 2016—2017 годах. Многие эксперты предрекают серию губернаторских отставок и после выборов 9 сентября. Будет ли у этой серии какая-то особенность?

— Если проводить параллели между отставками губернаторов в последнее время и 6 лет назад, то причины здесь были все-таки разные. В 2012 году менялся президент, и это потребовало замены некоторых губернаторов, а сейчас перед нами свидетельство кадровой политики, которую проводит администрация президента (далее АП, — прим. ред.). Политика эта заключается в том, что губернаторами назначаются люди, прошедшие специальное обучение (которое АП и проводит), и при этом поменялся еще один принцип — никто из тех людей, которых могут назначить губернаторами, не уверен в том, что его направят туда, куда он хочет. Были случаи, когда люди из окружения некоторых врио губернаторов признавались, что их шефы ожидали назначения в другой регион.

Если же говорить о будущих отставках, то на мой взгляд, это будет выглядеть не так заметно и не так резонансно, как в последние 2 года, потому что большую часть проблемных губернаторов Кремль уже поменял.

— К будущим отставкам мы еще вернемся, а пока хотелось бы узнать, чем же все-таки объяснялись прежние «снятия пачками».

— Там было несколько факторов. Во-первых, к части губернаторов были очень серьезные претензии. К примеру, возьмем Дагестан, куда назначили Владимира Васильева — после его назначения начались события под названием «дагестанская зачистка» (аресты правительственных чиновников по обвинению в коррупции, — прим. ред.), и это показывает, что к таким событиям готовились долго и искали человека со специальным бэкграундом, который смог бы провести саму зачистку.

Во-вторых, ряд губернаторов столкнулись с экономическими проблемами, в-третьих, были губернаторы, которых перевели на другое место — Цуканов, Меняйло. Какого-то одного критерия для смены губернаторов нет. И в тех вероятных отставках, которые пройдут в сентябре — октябре, его тоже не будет.

«Псковская область при любых губернаторах считалась депрессивным регионом с кучей застарелых болячек, а Ведерников за какие-то месяцы сумел решить часть серьезных проблем. Да, область остается депрессивным регионом, но сейчас в ее экономическом развитии пошла положительная динамика». Фото pskov.ru



— Могли ли быть причиной отставок где-то именно проблемные регионы, а где-то — проблемные губернаторы?

— За последние 5 лет выработалось не то чтобы правило, но некая закономерность, что понятия «проблемный регион» и «проблемный губернатор» совпадают. Но некоторые врио доказывают, что картину можно исправлять. Возьмем Михаила Ведерникова — нынешнего врио губернатора Псковской области, который должен избираться 9 сентября (беседа состоялась до выборов, — прим. ред.): Псковская область при любых губернаторах считалась депрессивным регионом с кучей застарелых болячек, а Ведерников за какие-то месяцы сумел решить часть серьезных проблем. Да, область остается депрессивным регионом, но сейчас в ее экономическом развитии пошла положительная динамика.

То же самое можно сказать про Омскую область — это был проблемный регион с ожесточенными политическими конфликтами, но Александр Бурков, который туда пришел, хотя и не показал серьезных управленческих успехов и область осталась проблемной, решил многие застарелые политические конфликты. Но Ведерников и Бурков — это большие исключения.

— Кировская область была проблемным регионом, но Никита Белых, по-моему, не был проблемным главой региона, значит, и ранее были исключения?

— Да, Белых проблемным губернатором никак нельзя называть — он показывал себя вполне системным руководителем, в его области не было никаких скандалов, он не тащил на должности оппозицию (за исключением, может быть, Марии Гайдар), и Никита Юрьевич был скорее единороссом, чем оппозиционером. И если бы не эта история с его арестом, Белых вполне бы мог работать и продолжал бы работать.

— Скажите, а могла ли быть какая-то связь между отставкой губернатора и, скажем, грядущими выборами президента страны? Допустим, Кремль не хотел из-за непопулярного губернатора получить невысокий результат Путина и уволил тех же Меркушкина в Самарской области, Назарова в Омской, Городецкого в Новосибирской?

— Связь была, но важнейшим фактором ее назвать нельзя, потому что это была кампания федерального уровня, в которой у Путина, как оказалось, не было серьезных конкурентов. Поэтому выборы президента можно было провести даже с теми губернаторами, к которым имелись серьезные претензии. У нас в стране существует четкое разделение, и антирейтинг губернаторов не проецируется на рейтинг президента и не вредит ему: президент для граждан находится выше и признан гражданами высшей инстанцией, которая может решить любой вопрос, в отличие от губернатора или муниципальной власти, которая отказывается его решать.

«Социальная-экономическая ситуация в Якутии была вполне благополучной, и Борисов контролировал в ней общую ситуацию — хотя некоторое снижение рейтинга было. Отмечу, что Борисов пропал после отставки, что, скорее всего, говорит о его нездоровье». Фото kremlin.ru



— Но мы знаем, что после выборов президента были уволены губернаторы тех регионов, где Путина поддержали отнюдь не высокими цифрами — это глава Якутии Борисов и глава Алтайского края Карлин.

— Я бы не стал связывать их отставки с результатами выборов — в обоих случаях были серьезные вопросы по возрасту и ходили разговоры, что в случае Борисова были проблемы со здоровьем. Но все-таки эти два региона нельзя сравнивать и подводить к общему знаменателю — если у Карлина были серьезные проблемы с рейтингом, он считался проблемным губернатором, то социальная-экономическая ситуация в Якутии была вполне благополучной, и Борисов контролировал в ней общую ситуацию — хотя некоторое снижение рейтинга было. Отмечу, что Борисов пропал после отставки, что, скорее всего, говорит о его нездоровье.

«Количество технократов среди губернаторов невысокое»

— Новых губернаторов принято называть «технократами» — своего рода комиссарами, выполняющими задачи Кремля. Верно ли это?

— Не совсем. Назначения были связаны с бэкграундом назначенных людей — нельзя сказать, что они являются технократами. Возьмите того же Владимира Васильева — несмотря на то, что он был публичным политиком, у него оставался бэкграунд силовика, возьмите Дмитрия Миронова из Ярославской области — тоже силовик. Есть примеры, когда приходили публичные политики — Усс в Красноярском крае, Клычков в Орловской области, Бурков в Омской области. Количество технократов среди губернаторов невысокое, но та часть, которая относится к технократам — это не люди, которые призваны выполнять задачи Кремля, а прежде всего те люди, которые никогда не занимались публичной политикой, никогда не были на слуху, находились на вторых ролях. Но при этом если эти непубличные люди приходили в регион технократами, то перед ними тут же стоял вызов стать публичными политиками, связанный с привлечением внимания. И тут статистика у нас хромает — многочисленных примеров публичности из числа новых губернаторов мы не видели.

Ключевым для многих губернаторов тут является то, что их должность превращается для них в испытательную — с перспективой для нынешнего губернатора стать федеральным министром или руководителем какого-то федерального агентства. А для начала человека отправляют в регион, чтобы увидеть, как он сможет реализовать свой потенциал на практике — это ключевой принцип. И за новыми губернаторами, а также за тем, что вокруг них происходит, в АП наблюдают очень пристально. Но есть исключения — допустим, Красноярский край, куда назначили губернатором председателя краевого парламента Александра Усса. Это достаточно сложный регион, и в силу этого для него не смогли подобрать человека из Москвы, в Кремле не стали рисковать и решили, что сделать ставку на местного, хотя и пожилого, гораздо лучше. Исключение и Дагестан — там просто необходимо было реализовывать силовой сценарий, и туда был направлен Васильев.

— А требования-то перед новыми губернаторами Кремль ставит высокие, раз некоторых он видит в будущем федеральными чиновниками?

— Требования для губернаторов теперь изменились, и довольно сильно. Если раньше перед ними стоял определенный круг задач: чтобы в регионе не было социально-экономических проблем, не было политических конфликтов, то сейчас к этим требованиям добавляются необходимость показывать какие-то прорывные и стратегические технологии, разрабатывать и реализовывать важные технологические проекты, находить «болевые точки» региона, думать как повысить его инвестиционную привлекательность. Ну а новым главам регионов еще необходимо как-то показывать себя эффективными руководителями в глазах Кремля, чтобы тот видел их работу и становиться (а для многих это актуально) публичными политиками. В общем, как видите, требования к губернаторской должности выросли.

«Есть исключения – допустим, Красноярский край, куда назначили губернатором председателя краевого парламента Александра Усса. Это достаточно сложный регион, и в силу этого для него не смогли подобрать человека из Москвы, в Кремле не стали рисковать и решили, что сделать ставку на местного, хотя и пожилого, гораздо лучше». Фото krskstate.ru

— Поясните, что такое эффективность именно новых губернаторов.

— Это целый комплекс — это и решение социально-экономических проблем, то как губернатор выстраивает отношения с инвесторами и что немаловажно — отношения с политическими элитами региона. Ну и то, как губернатор работает над своим рейтингом! Сейчас губернатор, как никогда, должен быть популярным у жителей своего региона.

— И у кого из новых глав регионов с этой эффективностью получается лучше всего?

— Я уже упоминал врио губернатора Псковской области Ведерникова и упомяну его еще раз — буквально с первых дней губернаторства он начал работать над решением социально-экономических проблем, ему удается решать многие острые вопросы, ему удалось погасить политические конфликты, а в Псковской области они были достаточно яркими (на муниципальных выборах там очень часто выигрывали представители «Яблока» и «Справедливой России», и это рождало много конфликтов в органах власти). Кроме того, Ведерников активно работает с населением — он часто встречается с жителями и не затягивает с теми болевыми точками, о которых люди упоминают и которые были актуальны не только для районов, но и для всего региона. К примеру, в Псковской области давно существовал запрос на создание скоростного поезда между Псковом и Санкт-Петербургом, и Ведерников за считаные месяцы добился запуска скоростной «ласточки». Кроме того, для Пскова больной темой была проблема аэропорта — его хотели закрыть из-за финансовых показателей, но Ведерников его отстоял. Единственный недостаток Ведерникова — слабое собственное позиционирование на федеральном уровне. Успехи у нового губернатора слабо заметны на этом важном уровне, и хотя это не мешает ему выстраивать отношения с инвесторами, но глобальные проблемы в будущем у Ведерникова вполне возможны.

«Ситуация с сити-менеджером Ижевска — это политическое неуважение для главы Удмуртии»

— Поговорим о недавно назначенных губернаторах Приволжского федерального округа. Как вы оцениваете позиции удмуртского главы Александра Бречалова в свете того, что ему не удалось назначить своего претендента на пост мэра Ижевска?

— В Удмуртии налицо политический конфликт главы региона с местными элитами, и ситуация, когда не был избран сити-менеджер Ижевска из кандидатур, которые предложил Бречалов, показательна — по сути, в стране, где независимых от губернатора мэров очень мало, ситуация в Удмуртии — это политическое неуважение для главы региона. История с выборами в Ижевске говорит, что конфликт Бречалова с элитами только назревает, и ему сейчас необходимо предпринимать очень резкие и эффективные шаги, чтобы ситуацию исправить. И иначе мы увидим рост информационных кампаний против Бречалова, которые рано или поздно могут привести к его отставке.

— Поговаривают, что Бречалов — это человек Володина, и происходящее — следствие какой-то борьбы кремлевских элит.

— Это определенное преувеличение. Как говорит Вячеслав Володин, у него нет губернаторов, которых он мог бы считать «своими» — даже в том же Саратове, и поэтому вряд ли сюда можно отнести Бречалова. И если против удмуртского главы будут вести кампанию, то это явно будет связано не с Володиным — это будет связано с работой Бречалова в регионе. Ведь у него противоречия только с местными элитами, никаких противоречий с игроками федерального уровня у него нет. Косвенно это доказывается тем, что никто из федеральных чиновников Бречалова не критиковал.

«В Удмуртии налицо политический конфликт главы региона с местными элитами, и ситуация, когда не был избран сити-менеджер Ижевска из кандидатур, которые предложил Бречалов, показательна — по сути, в стране, где независимых от губернатора мэров очень мало, ситуация в Удмуртии — это политическое неуважение для главы региона». Фото udmurt.ru



— Способен ли Бречалов решить конфликты с элитами в ближайшее время?

— Я думаю, что он вполне может их решить, потому что кредит доверия среди жителей Удмуртии у него высокий и есть большой запас времени для решения проблем с элитами.

Об устойчивости позиций других губернаторов Приволжского федерального округа и о главных претендентах на вылет в вероятной осенней череде губернаторских отставок в целом по России читайте во второй, заключительной части интервью Дмитрия Фетисова.