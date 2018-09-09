«Том Сойер фест — 2018»: «Мы идеально закончили пять домов под ключ»
В Казани закрыли третий сезон фестиваля восстановления исторической среды
С каждым годом отреставрированных объектов в рамках «Том Сойер феста» в Казани все больше. В этом году волонтеры обновили пять жилых домов. Столица Татарстана давно обогнала всех остальных участников фестиваля по количеству обновлённых деревянных строений, да и по сложности работ. Часть самых трудоемких и непростых пришлось отложить на следующий год. Подробности — в материале «Реального времени».
Редкие кованые навесы
В Казани прошло официальное закрытие третьего сезона «Том Сойер феста». Обновленные дома помощник президента РТ Олеся Балтусова показала руководителю исполкома Казани Денису Калинкину и председателю центрального совета ВООПИиК РФ Артему Демидову. Дом на Тукая, 33 представитель Старо-Татарской слободы, куда «Том Сойер фест» пришел в этом году впервые, получил свои «исторические» цвета, как того хотели жильцы.
— Это родной цвет дерева, мы выделили наличники и декор, полностью заменили забор. Пожелание жильцов было оставить нейтральный цвет. Дому более ста лет, здесь две квартиры, и жители нам всегда помогали, — объясняла Балтусова.
На Калинина, 4 удалось сохранить настоящий кованый козырек, которым занимался кузнец Ян Тинчурин. Он рассказал, что все элементы — настоящие, а сам металл очень мягкий, работать было не так и легко. Двухэтажное строение 1897 года — один из трех жилых домов, где сохранились настоящие кованые козырьки. «Это ценный градоформирующий объект», — заметила заместитель председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Но до своего обновления он дошел не в самом приглядном виде — были проблемы с водостоком, из-за чего нужно было менять все угловые элементы, вода попадала в подвал, который также укрепили, теперь осадки не должны там скапливаться. У дома два подъезда, но сохранить и восстановить кованый навес смогли только в одном месте.
«Даже не верили, что это будет»
Завершение фестиваля проходило на Достоевского, 12 — у двухэтажного дома, который получил самый необычный цвет среди всех пяти участников — темно-синий.
— Я родился и живу здесь всю жизнь, моя мама живет здесь с 1941 года. Мы жили обычной советской жизнью — дружно, весело, все праздники вместе, был большой двор, объединенный с двумя домами, детям было, где гулять. Внутри дом поддерживали в должном состоянии своими силами, ремонтировали крышу. УК пыталась красить, но получалось не очень. Историю дома не знаю, вот только сейчас узнал, что он построен до 1910 года — в это время у него появился второй владелец. Конечно, когда узнали, что фестиваль придет к нам, все обрадовались, я же все дома знаю, где он уже был, все видел. Сначала даже не верили, что это будет с нами, — рассказывает житель дома на Достоевского, 12 Вячеслав Ионов.
Идеальное завершение под ключ
В этом году появилось новшество — жильцы обновленных домов получили копии табличек страховых обществ, которые располагались на зданиях до революции, а теперь единичные оригиналы можно встретить только у коллекционеров.
— Мы идеально закончили пять домов под ключ, сделали полный ремонт фасадов, заборов, успели сделать таблички страхового общества. Пять домов для нас много. За три сезона у нас уже набран, сформирован состав волонтеров, партнеров. В этом году на нас самостоятельно вышло движение «Серебряные волонтеры». Мы смогли выбрать два дома в Старо-Татарской слободе. В Казани очень крутой фестиваль в отличие от других городов, у нас больше работ по реконструкции, много событий, находок. Например, в доме Беркутова нашли старый вазон, поняли настоящий цвет дома. Этот объект, как и дом Богородского, переходит на следующий год. Еще будут два дома на Щапова — вот уже четыре, все очень сложные и масштабные, но заявки еще принимаются, — рассказала о планах Олеся Балтусова.
Председатель центрального совета ВООПИиК РФ Артем Демидов особо похвалил татарстанское отделение, назвав его одним из лучших региональных.
— По дому Беркутова уже сделаны чертежи, мы его перенесли на следующий год. Поскольку это объект культурного наследия, сложность в самой процедуре — нужно разработать проект, чтобы по нему три эксперта дали заключение. Потом надо получить разрешение на работы. Чертежи уже сделаны, но объект переходит на следующий год, — объяснила Забирова. Одним из ключевых факторов при выборе нового здания для фестиваля представитель ТРО ВООПИК назвала адекватных и заинтересованных хозяев.
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