«Том Сойер фест — 2018»: «Мы идеально закончили пять домов под ключ»

В Казани закрыли третий сезон фестиваля восстановления исторической среды

Фото: Олег Тихонов

С каждым годом отреставрированных объектов в рамках «Том Сойер феста» в Казани все больше. В этом году волонтеры обновили пять жилых домов. Столица Татарстана давно обогнала всех остальных участников фестиваля по количеству обновлённых деревянных строений, да и по сложности работ. Часть самых трудоемких и непростых пришлось отложить на следующий год. Подробности — в материале «Реального времени».

Редкие кованые навесы

В Казани прошло официальное закрытие третьего сезона «Том Сойер феста». Обновленные дома помощник президента РТ Олеся Балтусова показала руководителю исполкома Казани Денису Калинкину и председателю центрального совета ВООПИиК РФ Артему Демидову. Дом на Тукая, 33 представитель Старо-Татарской слободы, куда «Том Сойер фест» пришел в этом году впервые, получил свои «исторические» цвета, как того хотели жильцы.

— Это родной цвет дерева, мы выделили наличники и декор, полностью заменили забор. Пожелание жильцов было оставить нейтральный цвет. Дому более ста лет, здесь две квартиры, и жители нам всегда помогали, — объясняла Балтусова.

«В Казани очень крутой фестиваль в отличие от других городов, у нас больше работ по реконструкции, много событий, находок», — говорит Олеся Балтуова



На Калинина, 4 удалось сохранить настоящий кованый козырек, которым занимался кузнец Ян Тинчурин. Он рассказал, что все элементы — настоящие, а сам металл очень мягкий, работать было не так и легко. Двухэтажное строение 1897 года — один из трех жилых домов, где сохранились настоящие кованые козырьки. «Это ценный градоформирующий объект», — заметила заместитель председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова. Но до своего обновления он дошел не в самом приглядном виде — были проблемы с водостоком, из-за чего нужно было менять все угловые элементы, вода попадала в подвал, который также укрепили, теперь осадки не должны там скапливаться. У дома два подъезда, но сохранить и восстановить кованый навес смогли только в одном месте.

«Даже не верили, что это будет»

Завершение фестиваля проходило на Достоевского, 12 — у двухэтажного дома, который получил самый необычный цвет среди всех пяти участников — темно-синий.

— Я родился и живу здесь всю жизнь, моя мама живет здесь с 1941 года. Мы жили обычной советской жизнью — дружно, весело, все праздники вместе, был большой двор, объединенный с двумя домами, детям было, где гулять. Внутри дом поддерживали в должном состоянии своими силами, ремонтировали крышу. УК пыталась красить, но получалось не очень. Историю дома не знаю, вот только сейчас узнал, что он построен до 1910 года — в это время у него появился второй владелец. Конечно, когда узнали, что фестиваль придет к нам, все обрадовались, я же все дома знаю, где он уже был, все видел. Сначала даже не верили, что это будет с нами, — рассказывает житель дома на Достоевского, 12 Вячеслав Ионов.

Идеальное завершение под ключ

В этом году появилось новшество — жильцы обновленных домов получили копии табличек страховых обществ, которые располагались на зданиях до революции, а теперь единичные оригиналы можно встретить только у коллекционеров.

— Мы идеально закончили пять домов под ключ, сделали полный ремонт фасадов, заборов, успели сделать таблички страхового общества. Пять домов для нас много. За три сезона у нас уже набран, сформирован состав волонтеров, партнеров. В этом году на нас самостоятельно вышло движение «Серебряные волонтеры». Мы смогли выбрать два дома в Старо-Татарской слободе. В Казани очень крутой фестиваль в отличие от других городов, у нас больше работ по реконструкции, много событий, находок. Например, в доме Беркутова нашли старый вазон, поняли настоящий цвет дома. Этот объект, как и дом Богородского, переходит на следующий год. Еще будут два дома на Щапова — вот уже четыре, все очень сложные и масштабные, но заявки еще принимаются, — рассказала о планах Олеся Балтусова.

Председатель центрального совета ВООПИиК РФ Артем Демидов особо похвалил татарстанское отделение, назвав его одним из лучших региональных.

— По дому Беркутова уже сделаны чертежи, мы его перенесли на следующий год. Поскольку это объект культурного наследия, сложность в самой процедуре — нужно разработать проект, чтобы по нему три эксперта дали заключение. Потом надо получить разрешение на работы. Чертежи уже сделаны, но объект переходит на следующий год, — объяснила Забирова. Одним из ключевых факторов при выборе нового здания для фестиваля представитель ТРО ВООПИК назвала адекватных и заинтересованных хозяев.

1 / 36 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов