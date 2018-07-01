«Том Сойер Фест» добрался до Старо-Татарской слободы

Сегодня состоялось открытие фестиваля «Том Сойер Фест» в Старо-Татарской слободе. Здания Старо-Татарской слободы в этом году в список на обновление вошли впервые. Планируется восстановить фасады трех старых домов: №33 на улице Габдуллы Тукая, №14 на улице Сары Садыковой и №11 на улице Фатыха Карима.
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