Заковыряли два гола, нахватали удалений и пропустили в меньшинстве

«Нефтехимик» с трудом победил главного аутсайдера КХЛ

После двух матчей 1:7 — такого оглушительного результата на старте сезона от команды Андрея Назарова не ожидал никто. «Нефтехимик» провел два хороших предсезонных турнира, на которых перспективы нижнекамцев в регулярном первенстве КХЛ не вызывали сомнений. Однако на деле все оказалось ровно наоборот. Матч с минским «Динамо» должен был дать ответы на многие вопросы, главный из которых — что ждет команду по ходу сезона? О том, были ли они получены — в материале «Реального времени».

Шаткое положение на старте сезона

На пресс-конференции после шокирующего поражения от «Барыса» (1:6) Андрей Назаров не смог толком объяснить поражение команды, второй матч кряду сославшись на нервозность своих игроков. Правда, если в игре против «Витязя» проблемы были только в атаке, то с казахстанцами провалилась и оборона. У многих эти слова тренера вызвали недоумение — сезон только начался, да и регулярный чемпионат далеко не плей-офф, чтобы хоккеисты чувствовали себя не в своей тарелке.

В конце у Назарова спросили, планирует ли он менять нынешний состав звеньев. Андрей Викторович обошелся дежурной фразой, но после игры отправил в фарм-клуб любимца нижнекамской публики Ильдара Шиксатдарова. Нападающий не был одним из худших на площадке и, по всей видимости, попался под горячую руку Назарова (а она, как известно, тяжела). Именно Шиксатдаров получил одно из удалений, которое было реализовано хоккеистами «Барыса».

Игра против «Динамо» должна была стать принципиальной и для Назарова. Фото hcdinamo.by



Случилось в составе нижнекамцев еще несколько изменений, одно из которых коснулось молодого Булата Шафигуллина. Два матча 18-летний хоккеист провел в первом звене, но против «Динамо» вышел в четвертом, вместе с Аркаловым и Михновым. В тройку с Галимовым отправился Хайруллин, а Шиксатдарова заменил Порядин. Наибольшее удивление вызвало отсутствие запасного вратаря Макарова. В сменщиках у Ежова значился Коротаев, и это, похоже, еще один ответ на два стартовых поражения.

Между тем, матч с минчанами теоретически мог стать последним и для самого Назарова. Тренеру «Нефтехимика» не привыкать быть уволенным, и опыт ухода в отставку после трех проведенных игр в чемпионате у него тоже имеется. Произошло это как раз в «Барысе», когда казахские руководители не вынесли трех подряд поражений. Так что игра против «Динамо» должна была стать принципиальной и для Назарова.

Друзья «Нефтехимика»: давление, ошибка, гол

Обе команды начали игру на высоких скоростях и почти не задерживались в средней зоне. К такому темпу игры минчане оказались готовы чуть лучше. Уже на исходе 2-й минуты встречи нижнекамцы заработали первое удаление, а спустя полторы минуты после выхода на лед Здунова ушел отдыхать Руохомаа. Почти все большинство гостей прошло в зоне «Нефтехимика», однако воспользоваться своими шансами они не смогли. Нижнекамцы едва передвигали ноги и, казалось, совсем не способны были ответить на такую «нервотрепку» у своих ворот.

Такое положение дел, конечно, не устроило их главного тренера. Восстановив количественный состав на льду, «волки» перехватили инициативу и далее на площадке была видна лишь одна команда. Минчане перестали успевать за хозяевами и дважды подряд нарушили правила. Если в первом большинстве «Нефтехимик» расставился в зоне соперника довольно легко, то во втором столкнулся с некоторыми трудностями. Впрочем, для открытия счета хватило банального розыгрыша шайбы. Войдя в зону минчан, Брынцев отпасовал Куликову, тот нашел Шарипзянова, и защитник «Нефтехимика» был точен — 1:0.

Второй период начался вязкой борьбой. Команды активно прессинговали друг друга и основные свои моменты создавали после ошибок противника. Первыми с давлением соперника не справились гости. На 23-й минуте защитники минчан не разобрались, кто из них начнет следующую атаку «Динамо», и в результате шайба досталась финскому «волку» Няттинену, который эффектным броском отправил снаряд точнехонько в «девятку» Энрота — 2:0. Настроение у Назарова заметно улучшилось.

Победа есть, проблемы остаются

На третий период гости вышли «заряженными». Особенно выделялась первое звено, в котором по традиции мощную игру показывала пара Беннетт — Пулккинен, а также защитник Уиркош. Отбившись, «Нефтехимик» ответил своей контратакой. Галимов вновь, как в игре с «Барысом», выехал из-за ворот и с разворота передачей отыскал одинокого Куликова, но тот промахнулся по шайбе. После этого игра немного успокоилась. Как оказалось, ненадолго.

На старте сезона команду Назарова подводят удаления в самый ненужный момент. Вот и на этот раз минчане сократили счет до минимума, едва получив право на игру в большинстве. Это Уиркош бросил с синей линии, а на добивание первым подоспел Пулккинен — 2:1.

После этого гола хозяева льда оживились, упускать еще и матч с «Динамо» было никак нельзя. Отодвинув игру от своих ворот, нижнекамцы успешно довели матч до победы. Правда, большую радость этот успех принес едва ли. Проблемы в атаке и беспомощность при игре в одного лишнего (причем на обеих сторонах площадки) никуда не делись. Единственное, чем пытается взять Назаров — агрессия, но с такой тактикой далеко не уедешь.

Победа над «Динамо», безусловно, скрасила концовку домашней серии на старте сезона. Отбыть на выездные матчи совсем без очков — явно не тот результат, на который рассчитывала такая команда, как «Нефтехимик». У минчан, на самом деле, положение еще хуже. Теперь белорусы единственная команда на Западе, не набравшая пока ни одного балла. А ведь состав у «Динамо» не такой уж и слабый.