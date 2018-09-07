Президент РФ назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО

Президент РФ Владимир Путин назначил замминистра науки и высшего образования и экс-гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова полномочным представителем в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



Отметим, что еще недавно кандидатура Комарова даже не рассматривалась, но в начале сентября неожиданно для всех его назвали самым вероятным кандидатом на этот пост.

Напомним, после назначения экс-полпреда в ПФО Михаила Бабича послом России в Белоруссии, исполняющим его обязанности стал Игорь Паньшин.