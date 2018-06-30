«Большой плюс, что он не нижегородец»: Татарстан поделился кадровым резервом с Глебом Никитиным

Технократ из ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов станет правой рукой врио губернатора Нижегородской области

Фото: Максим Платонов

Минсвязи Татарстана сообщила о том, что генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов покидает свой пост. Судя по всему, 40-летний выпускник Кембриджского университета уходит в правительство Нижегородской области на пост вице-губернатора. Местное экспертное сообщество видит в появлении в регионе еще одного «молодого технократа» продолжение перегруппировки сил, осуществляемое врио губернатора Глебом Никитиным. Подробности — в материале «Реального времени».

Покидает пост

Игорь Носов, успевший поработать и в Москве, и в Татарстане, проявил себя как управленец, который приглянулся соседнему региону — Нижегородской области. Сегодня прошла информация, что уже в понедельник, 2 июля, его представят как заместителя председателя правительства области. Соответственно, сегодня у него был последний рабочий день на посту генерального директора ОЭЗ «Иннополис». Сообщается, что Носов будет курировать вопросы, связанные с экономикой, финансами, инвестициями и имуществом.

— Мы подтверждаем, что он покидает свой пост. Куда уходит? Такой информацией мы не обладаем, — сообщили нам в пресс-службе министерства информатизации и связи РТ. Не смогли там уточнить, и когда именно Носов уходит со своего поста и когда вообще об этом стало известно.

В пресс-службе правительства Нижегородской области попросили подготовить официальный запрос, но на момент подготовки материала оперативный комментарий от нее не пришел. В приемной ОЭЗ «Иннополис» от любых комментариев по вопросу отказались.

Местное экспертное сообщество видит в появлении в регионе еще одного «молодого технократа» продолжение перегруппировки сил, осуществляемое врио губернатора Глебом Никитиным. Фото Юлия Горшкова, РИА «Время Н» / government-nnov.ru



Кембриджский университет

40-летний Игорь Носов родился в Казани и имеет за плечами не одно высшее образование: Кембриджский университет по программе «Менеджмент», юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Кроме того, он защитил степень MBA в университете штата Колорадо, США. Успел поработать в Москве: с 2002 по 2007 годы — в российском представительстве компании «Philip Morris International», в 2010 году стал заместителем генерального директора ОАО «ОЭЗ», в 2012—2013 гг. — заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Работал в территориальном управлении Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по РТ, в 2007—2008 гг. заместителем руководителя, с 2008-го по 2010-й — руководитель. В 2010—2012 гг. занимал пост первого заместителя министра промышленности и торговли РТ, с марта 2013-го — генеральный директор ОЭЗ «Иннополис». Трудовые этапы в Татарстане и Москве, как видим, постоянно переплетались. И вот теперь — назначение в нижегородское правительство.

Кроме того, в этом году Носов попал в президентский резерв управленческих кадров, куда, кроме него, включили бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова и депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова.

«Об этом говорили несколько месяцев»

А вот телеграм-каналы, похоже, оказались более осведомленными. В частности, в канале «ВОВК» сразу принялись прогнозировать, каких успехов Носов сможет достигнуть. «Глеб Никитин наконец-то назначил заместителя по экономике, финансам, инвестициям и имуществу. Это крайне важный блок, поэтому назначение шло так долго. Читая официальную биографию Носова, кажется, что он крутой чувак. Иннополис, Кембридж, кадровый резерв президента, все дела. Молодой технократ, как и Глеб Никитин», — сообщается в посте.

Автор телеграм-канала, политический обозреватель Андрей Вовк подтвердил «Реальному времени», что Носов — большое «усиление» для области.

— О том, что придет он, говорили давно, но публично никто не делал заявлений. Две недели назад Никитин (врио губернатора Нижегородской области, — прим. ред.) подтвердил, что кандидатура Носова рассматривается. А в пятницу, 29 июня, его якобы уже представили правительству. В любом случае, официальной информации нет, — отмечает он.

Эта должность — новая для нижегородского правительства, и на нее несколько месяцев не могли подобрать нужного человека. «Никитин говорил, что назначит в апреле — мае, но вопрос затягивался, ведь на новое лицо сразу ляжет огромная ответственность. Это вопрос привлечения инвестиций, покрытия госдолга, который сейчас составляет 70 млрд рублей, управление государственным имуществом. Сейчас Носов выступает ответственным по этому блоку», — говорит об обязанностях будущего вице-губернатора Вовк.



То, что чиновник не местного происхождения, он также считает его преимуществом.

— Это большой плюс, что он не нижегородец. Потому что ему придется решать такие вопросы, где большая коррумпированная составляющая, много групп влияния. Если бы назначили нижегородца, было бы понятно, что свой человек. Сейчас предстоит решать вопросы вместе с губернатором, это человек новой команды. Никитин как раз подбирал человека своего типажа, — поясняет политический обозреватель.

На вопрос, удастся ли ему справиться с возможным противодействием «местных групп влияния», Вовк отвечать не стал, но отметил, что Носова в работе здесь не знают и многое будет зависеть непосредственно от первого лица. Пока очевидно, что идет перегруппировка сил.

Скажем Татарстану спасибо

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, кандидат политических наук Евгений Семенов также отмечает, что о назначении Носова уже хорошо известно. При этом он также сослался на СМИ региона.

— Полагаю, что эта информация воспринята нижегородским истеблишментом и населением региона позитивно. Во-первых, Носов обладает важным ресурсом – он входит в кадровый резерв президента РФ Владимира Путина. Во-вторых, его образование и опыт работы свидетельствуют о том, что он обладает высоким уровнем профессиональных компетенций. Наконец, последнее: задачи, которые решал Носов в Иннополисе, абсолютно органичны тому стратегическому курсу, который взял врио губернатора региона Глеб Никитин. «Цифровизация» нижегородской экономики и инновирование всех сфер жизни региона, о которых говорит Никитин, требуют современных знаний и владения современными технологиями. Хочется верить, что генеральный директор Иннополиса Игорь Носов знает, как решать эти задачи. Думаю, что это станет очевидно уже к концу 2018 года. Если надежды нижегородского губернатора оправдаются, то скажем спасибо Татарстану за то, что он стал школой кадрового резерва для Нижегородской области, — прокомментировал «Реальному времени» политолог.