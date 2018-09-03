Володин и Матвиенко могут уйти в отставку после выборов 9 сентября — СМИ

Спикеры Совета федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин могут уйти в отставку после Единого дня голосования 9 сентября.

Как пишет «ФедералПресс», политологи вновь начали прогнозировать скорый уход Матвиенко. При этом кандидаты на ее замену уже подбираются или даже подобраны. Называются, в частности, имена главы Минобороны Сергея Шойгу и вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Что касается Володина, спикер Госдумы может стать «генерал-губернатором».

«Весьма возможен вариант, что Володина назначат полпредом в ПФО», – заявил источник агентства в Кремле.

Напомним, исполняющим обязанности полпреда в ПФО назначен заместитель полномочного представителя президента РФ Игорь Паньшин.