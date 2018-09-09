«Благодаря произведению Брэдбери начала по-другому относиться к книгам»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Чем предпринимателю полезен «Блокнот благодарности», как привести дела в порядок во время турбулентности и почему опасно «безкнижное» будущее — бизнесмены о литературе, которую выбирают для чтения.

Олег Скобельцын, генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»:

— Большое впечатление на меня произвела книга «Магия утра» Хэла Элрода. В ней есть алгоритмы того, как начать утро, наполнить себя энергией, чтобы день был продуктивным. Некоторые упражнения из книги я применил на практике, например задание «Блокнот благодарности» и «Прайминг». В «Блокноте благодарности» надо написать, за что ты благодарен своему окружению. Большая часть наших эмоций в течение дня строится на том, что хорошее мы воспринимаем как данность. На негативных событиях акцентируем внимание, и к вечеру отрицательные эмоции превращаются в комок агрессии. Упражнение «Блокнот благодарности» хорошо работает у предпринимателей, помогает управлять сотрудниками. Они не всегда делают работу так, как ожидает руководитель, и он часто остается недоволен и забывает благодарить сотрудников за то, что они делают хорошо, а это демотивирует. Упражнение помогает акцентировать внимание на хорошем, ты проговариваешь то, за что благодарен людям, и они это чувствуют. Это основа нематериальной мотивации сотрудников.

В упражнении «Прайминг» автор предлагает создать мотивационный текст для себя. Когда ты его проговариваешь, то заряжаешься положительными эмоциями. Начинает работать сила убеждения, мысли воплощаются в жизнь. Подобная схема лежит в основе религии индуизма. В индийском храме советовали просить у божества так, как будто это у тебя уже есть. Не надо говорить «хочу это», следует обращаться со словами «у меня есть это».

Александр Ткачев, генеральный директор IQ300:

— Сейчас читаю книгу по тайм-менеджменту «Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена. Мы запустили проект, который сейчас находится на этапе масштабирования. Получаем большой поток информации, создали вокруг себя турбулентную среду, в которой иногда теряешься, и непонятно за что хвататься. Поэтому решил прочесть книгу по тайм-менеджменту, которую мне подарил сам автор.

Дина Зарипова, руководитель семейного кафе «ПанКот»:

— Последнее произведение, которое я прочла, это книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Давно собиралась прочитать этого классика, но не доходили руки. Обычно я читаю либо бизнес-литературу, либо произведения, посвященные личному росту. А тут книга совершенно случайно попала в руки, и я не могла остановиться от чтения. Проглотила роман меньше чем за день.

Благодаря произведению я начала по-другому относиться к книгам и авторам. Пришло осознание, что без умения читать и вчитываться человечество погрязнет в бездушии и «поверхностности». Приведенные сцены такого «безкнижного» будущего сильно впечатлили. В книгах заключена мудрость столетий, как бы пафосно это ни звучало. Ни телевизор, ни радио, ни интернет — ничто не заменит книг. И ни одно прочитанное произведение не пропадает бесследно, хотя иногда кажется, что ты многое подзабыл из сюжета. Читая, ты делал выводы или спорил с автором — ты думал и размышлял, а это и есть самое главное в чтении.

Рустем Фахретдинов, генеральный директор «Скай Девелопмент»:

— Сейчас читаю книгу «Продавец обуви» Фила Найта. Выбрал это произведение по отзывам. Книга читается на одном дыхании. В ней реальная история бизнесмена. Он рассказывает о том, что никогда не останавливался перед целью. Фил Найт советует никогда не сдаваться, всегда идти до конца.

Альбина Галиева, генеральный директор ООО «Театр-моды «Ильдан-ЛИК»:

— Я прочитала замечательную книгу Элинор Портер «Полианна». Книга из детской литературы, но оно подходит для всех возрастов. У меня старший ребенок пошел в пятый класс, средняя — в первый, младшая пока готовится к школе. И мы увлеклись литературой. «Полианна» написана о девочке, которая своим присутствием озаряет все вокруг и из всего она извлекает позитив. Книга здорово промывает мозг, когда начинаешь жаловаться на жизнь. Советую прочитать ее и взрослым, и детям. Мне книгу порекомендовала коллега, мы прочитали ее всем коллективом и остались в восторге.

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