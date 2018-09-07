В придачу к деньгам — серебряный кубок: Казань принимает первый из семи этапов Кубка мира по плаванию FINA

Казань спортивная постепенно отходит от проведения «одноразовых» ивентов, даже масштабных и статусных. Вслед за проведением двух подряд этапов гонок на воде и двух (из трех запланированных) этапов чемпионата мира по авиаспорту Red Bull Air Race, спортивная столица России подписала с международной федерацией плавания FINA контракт, согласно которому с 2018 по 2021 год будет принимать этапы Кубка мира по плаванию. Первый из них состоится уже в ближайший уикенд — на соревнования топ-уровня, которые пройдут во Дворце водных видов спорта, съехались около 200 пловцов из 23 стран. На пресс-конференции, предваряющей это событие, побывал корреспондент «Реального времени».

Столица воздуха становится столицей воды

Совсем недавно небо над Казанкой покоряли авиаторы на быстрокрылых самолетах. И вот теперь в ДВВС, расположенном в пойме реки, любители плавания смогут насладиться мастерами уже другой стихии — водной. В течение трех дней, с 7 по 9 сентября, на дорожках 50-метрового бассейна лучшие «рыбки» планеты разыграют 32 комплекта наград в индивидуальных видах и два в эстафетах.

От звездных имен, обладателей которых можно будет увидеть в ближайшие дни на дорожках казанского бассейна, почти что рябит в глазах. 29-летняя Катинка Хоссу, рекордсменка мира на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием, 29 раз выигрывала европейское первенство и 20 раз (в том числе на ЧМ-2015 в Казани) становилась чемпионкой мира. Но главное достижение венгерской «катюши» — это, конечно же, три золотые медали Рио-2016. Три высших олимпийских награды и у лучшей спортсменки Нидерландов 2011 года, темнокожей красавицы суринамского происхождения с длинными волосами и еще более длинной фамилией Раноми Кромовидьойо (как тут не вспомнить крылатую фразу Владимира Маслаченко «Нам бы таких пап из Суринама»). Звание олимпиоников носит южноафриканский «Мистер Баттерфляй» Чад Ле Кло и американец Блейк Пирони.

Кстати последний, олимпийский чемпион-2016 в составе эстафетной сборной США, вместе с казанским воспитанником, серебряным призером Евро-2018 Егором Куимовым, провел накануне старта соревнований мастер-класс для юных пловцов. Представитель страны, где плавание возведено едва не в ранг религии и где каждая школа и колледж имеют по первоклассному бассейну, не смог сдержать восторга от нашего водного дворца, и эта оценка, думаю, дорогого стоит.

В течение трех дней на дорожках 50-метрового бассейна лучшие «рыбки» планеты разыграют 32 комплекта наград в индивидуальных видах и 2 в эстафетах. Фото Олега Тихонова

Естественно, постараются не ударить лицом в грязь (хотя какая же грязь эта бирюзовая вода?) и хозяева. Возглавляет сборную России «Мария Шарапова в купальнике», бронзовый призер Лондона-2012 и двукратный серебряный медалист Рио-2016, 5-кратная чемпионка мира и 7-кратная победительница европейских первенств очаровательная Юлия Ефимова. В составе сборной также 8-кратный чемпион мира на короткой воде и призер лондонских Игр Владимир Морозов, трехкратный чемпион мира на 25 м Кирилл Пригода и другие отечественные таланты.

Излишне говорить, что вода на дорожках ДВВС в ближайшие дни будет буквально кипеть. Помимо соревновательного аспекта не стоит забывать, что призовой фонд Кубка мира FINA составляет 2,5 млн долларов, и эти деньги для «людей-амфибий» являются более чем серьезным стимулом.

Корнель Маркулеску: «Для FINA Казань стала домом»

В зале для пресс-конференций ДВВС впервые выставлен на обозрение изготовленный из серебра Кубок мира — с этого сезона его вручают победителю наряду с денежным вознаграждением. С приветственным словом к собравшимся обращается исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску: «Добрый день, леди и джентльмены! Казань стала для нас уже домом — каждый год мы проводим здесь мероприятия под эгидой FINA, и они проходят очень успешно. В 2022 году этот Дворец примет чемпионат мира на короткой воде, также мы проведем конвенцию, семинар для тренеров и другие активности. Этот Дворец можно назвать одним из лучших в мире. Этот Кубок мира по плаванию является очень важным как для пловцов, так и для всего спорта. Спорт и бизнес находятся в своеобразной конкуренции, все новые виды спорта появляются в календаре спортивных мероприятий».

Корнель Маркулеску: «Этот Дворец можно назвать одним из лучших в мире»



— Кубок мира FINA, выставленный в этом зале, впервые материализовался. Зачем это надо было делать?

— Чтобы еще раз отблагодарить спортсменов за их старание, преданность и самоотдачу. Пусть они побеждают, а когда завоюют трофей, то пусть он всегда будет рядом с ними.

— Он из настоящего серебра?

— Я думаю, это серебро. Но главное — это память, ценный сувенир для участников. Помимо кубка, мы награждаем лауреатов призовыми деньгами, у нас недавно появился новый партнер, это китайский банк, вместе со Speedo. Мы стараемся увеличивать наш призовой фонд и стараемся, чтобы наши спортсмены и федерации также получали выгоду и вознаграждение за участие, чтобы доходы от Кубка мира могли равномерно распределиться между федерациями и пловцами.

— В 2022-м Казань примет чемпионат мира по короткой воде. Этапы Кубка мира можно рассматривать как тест готовности всех служб и арены к ЧМ?

— Я уже сказал, что Казань стала нашим постоянным домом. Конечно, Кубок мира будет одной из форм подготовки к чемпионату мира. Хочу обратить ваше внимание на то, что формат этого Кубка немного поменялся. После обсуждений мы пришли к выводу о необходимости включения в программу нескольких кластеров и соревнований на длинной и короткой воде. Мы приняли решение, что после лета, после окончания сезона, пловцы выступят на длинной воде, а ближе к декабрю, к чемпионату мира, — на короткой воде, в 25-метровых бассейнах. Это было совместное решение с тренерами и участниками.

Владимир Сальников: «Казань ориентируется на спортивные мероприятия больше, чем Москва»

Частым гостем в Казани в последние годы стал и президент ВФП, легендарный пловец, 4-кратный олимпийский чемпион Владимир Сальников: «Я очень рад видеть всех в очередной раз в нашем замечательном Дворце водных видов спорта, который с 2013 года стал местом проведения Универсиады, чемпионата мира FINA, домом для проведения чемпионатов России. Мы приняли решение о переносе этапа Кубка мира из Москвы в Казань — город, который отличился великолепными условиями для проведения значительных спортивных событий, и, уверен, который по праву заслужил звание спортивной столицы России».

— Какая главная причина переноса этапа Кубка мира?

— Не могу сказать, что московские этапы проходили хуже. Москва — столица, в ней очень много спортивных, культурных, социальных мероприятий. Казань ориентируется на спортивные мероприятия в большей степени, и тот успех, который принес чемпионат мира 2015 года, — тот знаковый показатель, который и повлиял на наше решение.

Владимир Сальников: «Успех, который принес ЧМ-2015 — тот знаковый показатель, который и повлиял на наше решение»



Юлия Ефимова: «Мастерство не пропьешь»

Главное внимание СМИ было, естественно, приковано к селебрити — знаменитым спортсменам, участвующим в Кубке мира. Первой слово предоставили Юлии Ефимовой: «Мне очень приятно вернуться в Казань, с которой у меня связано столько радостных воспоминаний. Я плыла здесь на Универсиаде, потом был чемпионат мира 2015 года — все это хорошие места и хорошие впечатления и от соревнований, и от болельщиков, и от того, как все было организовано. Поэтому не сомневаюсь, что этап Кубка мира будет организован очень хорошо. Не ожидаю от себя очень хороших результатов — только закончили сезон, потом немного приболела, но постараюсь просто получить радость от соревнований».

— На этом Кубке мира вы поплывете два этапа на длинной воде, а остальные пять — на короткой. На каких этапах Кубка вы примете участие и насколько непривычно переключаться с одного бассейна на другой?

— Постараюсь выступить на всех этапах КМ, хотя длинная вода мне привычнее. Но буду стараться и лучше через этапы на короткой воде подготовиться к чемпионату мира на короткой воде. Думаю, что с длинной водой проблем не будет — только три недели назад завершился сезон. Так что, думаю, все пройдет хорошо.

— У вас завершился основной сезон. Насколько можете оценить свое состояние по десятибалльной шкале?

— Думаю, все будет хорошо. Поплыву на трех дистанциях. Отдыхала немного, менее недели, но, как говорят, «мастерство не пропьешь».

Юлия Ефимова: «Не ожидаю от себя очень хороших результатов — только закончили сезон, потом немного приболела, но постараюсь просто получить радость от соревнований»



— Как Казань изменилась с 2015 года?

— Честно говоря, мне тяжело сказать, потому что, кроме бассейна, гостиницы и автобуса, я ничего не видела. Даже в Кремле ни разу не была, надеюсь, что в этот раз получится — у меня будет выходной и я планирую его посетить. А так сказать тяжело, так как все время соревнуюсь.

Чад Ле Кло: «От ЧМ-2015 в Казани главное впечатление — что плавал на футбольном поле»

Настроение королевы российского плавания поддержал и олимпийский чемпион из ЮАР, который только в 8 утра прилетел в столицу Татарстана: «Тоже очень рад вернуться сюда. 2015-й год был для меня очень удачным и счастливым — здесь я завоевал золотую и серебряную медали, но больше всего меня впечатлило то, что я плавал на футбольном стадионе. Я являюсь фанатом футбола и моя мечта осуществилась».

— Чад, три вопроса в одном — ваш любимый футбольный клуб, любимая сборная и любимый игрок?

— ЦСКА (смех в зале) — надо здесь быть осторожным (смеется). Болею за «Манчестер Юнайтед», а игрок — Криштиану Роналду. Очень хотел приехать на чемпионат мира в Россию, но не получилось, потому что отдыхал с родителями.

Тема футбола была продолжена в частном разговоре корреспондента «Реального времени» с пловцом.

— Вы упомянули ЦСКА. А знаете, что у Казани есть свой клуб «Рубин»?

— Да, конечно.

— В нем играл ваш соотечественник Макбет Сибайя.

— И об этом я в курсе. И знаю, что «Рубин» входит в вашу элиту и соперничает с тем же ЦСКА.

Чад Ле Кло: «Очень хотел приехать на чемпионат мира в Россию, но не получилось — отдыхал с родителями»

— Насколько важен для вас этап Кубка мира и как вы оцениваете работу с новым тренером?

— У меня поменялся тренер после Олимпиады в Рио, где я выступил не очень удачно. Сейчас мы с моим наставником Андреа ди Нино нацелены на 2020 год. Этот Кубок мира предоставит мне возможность проработать какие-то небольшие детали, моменты техники, чтобы наилучшим образом выступить на Играх в Токио.

— После ЧМ-2015 вы почувствовали изменения в Казани?

— Я только утром прилетел и мне тяжело ответить, слишком мало времени прошло.