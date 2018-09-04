Когда здоровье Гарипова важнее победы «Ак Барса»

Казанцы вполноги обыграли минское «Динамо» — ни разу не индульгенция за позор со СКА

После позорного разгрома «барсов» от СКА, казалось, ничто не способно отвлечь внимание публики от этого фиаско в стартовой игре сезона. Но нет. Буквально накануне источники «Реального времени» сообщили о серьезных проблемах со здоровьем Эмиля Гарипова, и эта новость мгновенно заслонила все, в том числе вчерашний поединок с минским «Динамо». Уверенная победа (2:0) «Ак Барса», последний шанс Шарыченкова, дебютный гол Постмы, возвращение Ландера и новые данные о травме «первого номера» — в материале «Реального времени».

Гарипов играл с травмой против СКА?

Пресс-служба «Ак Барса» с небольшим опозданием отреагировала на информацию, но все же подтвердила наличие проблем со здоровьем у Эмиля Гарипова. «Об операции речи не идет. К тренировкам он вернется по мере восстановления», — уточнили в пресс-службе. Тем не менее позвоночник дело — серьезное, и непонятно, как в таком топовом (по меркам КХЛ) клубе стал возможен столь рискованный выход на лед основного вратаря.

Складывается впечатление, что в тренерском штабе банально не знали о состоянии здоровья Гарипова. Как еще объяснить тот факт, что вратаря не сменили даже при крупном счете в пользу СКА, когда исход матча был уже предрешен. Объяснить логику решений по Гарипову мы попросили главного тренера Зинэтулу Билялетдинова на послематчевой пресс-конференции.

— По срокам восстановления Эмиля Гарипова уже есть ясность?

— Мне сложно сказать.

— Если о травме Гарипова было известно до матча против СКА, то почему он играл?

— До матча? Зачем вы задаете такой вопрос? Ты думаешь, что мы придурки? Глупые вопросы задаете, молодой человек, — на этом надежды на конструктивное объяснение странной ситуации испарились. А «срыв» обычно хладнокровного Билялетдинова наводит на неприятные догадки.

Александр Шарыченков, понятно всякому, в долгосрочной перспективе не замена. Вчера именно он занял место в «рамке» в игре с минским «Динамо»



Последний шанс для Шарыченкова

Между тем, по данным нашего издания, повреждение спины Гарипова не связано с серьезнейшей травмой, которую голкипер получил в детстве. Это откровенно радует — все-таки рецидив был бы куда опаснее для его карьеры.

Конечно, хочется верить клубной пресс-службе и увидеть Эмиля на льду уже через неделю. Однако Билялетдинов информацию о скором возвращении Гарипова на лед никак не подтвердил. Сейчас же в «свободном доступе» КХЛ попросту нет голкиперов его уровня, а Александр Шарыченков, понятно всякому, в долгосрочной перспективе не замена. Вчера именно он занял место в «рамке» в игре с минским «Динамо». Роль дублера при этом досталась Владиславу Подъяпольскому, тоже интересному голкиперу, прошедшему тернистый путь через всю клубную систему «Ак Барса». Интересно было бы увидеть его вчера на льду, но это было бы фатальным знаком недоверия Шарыченкову.

А для самого Александра два ближайших матча (как минимум), пожалуй, последняя возможность доказать, что он может достойно замещать Гарипова не только, когда «первый номер» травмирован, но и для обеспечения «свежести» Эмиля. Ведь «наесться» регулярным чемпионатом к плей-офф проще простого. Забегая вперед, отметим, что вчера работы у Шарыченкова почти не было. Минское «Динамо» предстало на казанском льду по-хоккейному недееспособным.

Возвращение Ландера и опала для Косова

В остальном же новости из лазарета «Ак Барса» радовали: доктора «починили» важнейшую деталь легионерского ударного звена — Антона Ландера. Его кондиции, видимо, оставляли желать лучшего, поскольку Билялетдинов отрядил скандинава в четвертое звено, где тот делил игровое время с Михеевым, эпизодически появляясь и в стартовом звене. При этом Антон вышел на лед в первом же большинстве «барсов» с привычными партнерами на исходе первой минуты матча.

Новости из лазарета «Ак Барса» радовали: доктора «починили» важнейшую деталь легионерского ударного звена — Антона Ландера

Прямо в день матча стало известно о том, что «Ак Барсу» все же удалось избавиться от Ярослава Косова, который отличился со знаком минус после летнего чествования «барсов», когда был пойман сотрудниками ГИБДД пьяным за рулем такси. Косов теперь будет выступать за «Спартак». Взамен же «Ак Барс» получил в свои ряды 23-летнего защитника Дмитрия Юдина с контрактом на текущий сезон. Из слов главного тренера «Ак Барса» на послематчевой пресс-конференции стало понятно, что мнением Билялетдинова об игроке в менеджменте «Ак Барса» интересовались не слишком настойчиво.

— Я думаю, этот вопрос лучше задать генеральному менеджеру. Он прорабатывал этот вопрос, информацию о нем узнавал. Я его мало видел. Дерзкий молодой человек, играет с большим желанием. Но тонкостей никаких не могу сказать, — заявил тренер.



Новичок вчера на лед не вышел, зато другой новобранец открыл счет своим голам за «Ак Барс». Но произошло это не сразу.

Постма показал бросок, который Энрот «зевнул»

Сначала казанцам не удалось реализовать лишнего. Зато чуть позже «Ак Барс» открыл счет в равных составах. Острый бросок Ткачева со средней дистанции отразил голкипер гостей, но затем Юнас Энрот «зевнул» щелчок в касание от Пола Постмы — 1:0. «Он потихонечку адаптируется. Пока не могу сказать, что все идеально, во всяком случае, сегодня он сыграл лучше, чем в первый раз. Будем надеяться, что это не самая лучшая его игра, ему просто необходимо время», — рецензировал игру новичка Зинэтула Билялетдинов после матча.

Зрители довольно сдержанно отпраздновали успех, ведь после фиаско со СКА «Татнефть Арена» заполнилась хорошо если наполовину. Лишь фан-сектор «Оскал» практически до отказа забил свой сектор. Неслучайно «фанку» «барсов» считают лучшей в КХЛ. Так или иначе, для Постмы этот гол стал первым в составе казанского клуба.

К середине периода подавляющее преимущество «Ак Барса» все-таки вылилось во вторую заброшенную шайбу — это Азеведо ловко подставил клюшку под «адресный» наброс маститого Маркова — 2:0

Минск в роли боксерской груши на индульгенцию за СКА не тянет

После перерыва казанцы стараниями легионерского звена чуть не реализовали большинство — минчан после убойных залпов Секача и Азеведо выручил вратарь. Об атаке динамовцы и не помышляли, выступая скорее в роли боксерской груши. К середине периода подавляющее преимущество «Ак Барса» все-таки вылилось во вторую заброшенную шайбу — это Азеведо ловко подставил клюшку под «адресный» наброс маститого Маркова — 2:0.

— Сегодня мы хорошо играли. Но в последние пять-десять минут стали допускать нелепые ошибки, которые можно было не допускать. Так в концовках, конечно, нельзя играть. Но главное, что сегодня выиграли. Вдвойне приятно, что не пропустили, — рассказал после матча форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров.



— Вы сегодня создали отличнейший момент, но не реализовали его…



— На самом деле, у меня сегодня был даже не один момент. Но с реализацией — беда. Надо больше работать.

В целом третий период превратился в формальность. Уже классика: одни не хотели, другие не могли. «Барсы», словно ленивые коты, уже не столь рьяно наседали на ворота гостей, а у «Динамо» ничего серьезного в атаке попросту не получалось. Но «Ак Барс» не был бы собой, если бы не подхватил тотальный «расслабон» и не испортил Шарыченкову «сухарь» за три минуты до конца матча, пропустив с «пятака» в ходе затяжной атаки, в которой у казанцев было много шансов перехватить игровой снаряд. Впрочем, тренерский штаб запросил видеопросмотр на предмет помехи вратарю, судьи в итоге нарушение усмотрели и спасли казанскому голкиперу «матч на ноль».

— По большому счету я сегодня ничего особенного не сделал. Ребята — молодцы, именно благодаря им я закончил матч без пропущенных шайб. Да, принято в таких случаях хвалить вратаря. Но в первую очередь отметил бы нашу оборонительную линию, — сказал после матча довольный Шарыченков.



Да, принято в таких случаях хвалить вратаря. Но в первую очередь отметил бы нашу оборонительную линию



— Было ли какое-то волнение после пропущенной шайбы, которую в итоге отменили? Как прокомментируете эпизод?



— Честно говоря, я сразу понял, что такую шайбу нельзя засчитывать, и сказал об этом нашим игрокам. Здорово, что и судьи разобрались в моменте и гол отменили.



Конечно, победа над таким соперником не тянет на индульгенцию за позор в игре со СКА. Похоже, придется казанским болельщикам ждать повторного свидания уже в Питере.

Артур Халилуллов, Андрей Лопата, фото ak-bars.ru