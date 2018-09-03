«Ак Барс» и «Спартак» официально подтвердили обмен Косова на Юдина

Московский «Спартак» и казанский «Ак Барс» провели обмен, по итогам которого состав казанцев пополнил защитник Дмитрий Юдин. Форвард Ярослав Косов же отправился в стан красно-белых, сообщает официальный сайт" Спартака".



Права на Ярослава Косова принадлежали «Ак Барсу», он являлся ограниченно свободным агентом, но предложение казанцев не принял. В прошлом сезоне Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе казанцев и набрал 7 (3+4) очков. Защитник Дмитрий Юдин перестал проходить в состав красно-белых. В сезоне-2017/18 он провёл 45 матчей в «регулярке» и записал на свой счёт 11 (3+8) очков.