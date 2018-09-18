«Нахимичили тут»: как новые короли прачечных наступают на пятки Камилю Исхакову

Анализ рынка химчисток и прачечных: во сколько обойдется чистка свадебного платья или пиджака из нубука?

Фото: Тимур Рахматуллин

Аналитическая служба «Реального времени» вновь изучила рынок прачечных и химчисток, который, как оказалось, растет быстрее, чем весь объем бытовых услуг в РТ, и даже не упал в кризисный 2016 год. Цены на услуги химчисток выросли при этом ненамного. По-прежнему дороже всего обойдется чистка вечерних платьев (особенно свадебных) и норковых шуб, разве только у вас пиджак не из нубука или замши. Одновременно с 2016 года число игроков на рынке прачечных выросло почти вдвое, и в 1,8 раза выросли и цены на услуги по стирке постельного белья.

Рынок прачечных и химчисток растет быстрее, чем весь объем бытовых услуг, несмотря на кризис

Общий объем бытовых услуг в Татарстане за последние 4 года вырос на 22,6%, составив в 2017 году 43,4 млрд рублей. При этом наибольший прирост пришелся на докризисный 2014 год, когда рынок вырос на 12,8% (с 35,4 млрд до почти 40 млрд рублей). В 2015 году в связи с экономическим кризисом темп снизился до 7%, а в тяжелый 2016 год объем бытовых услуг и вовсе упал на 2%, до 41,8 млрд рублей. В относительно более стабильном 2017 году клиентов игроков рынка прибавилось, хотя рост оказался самым маленьким с 2014 года — всего 3,6%.

Но если сам рынок всех бытовых услуг вырос на 22,6%, при этом даже испытав падение в 2016 году, то его сегмент химчистки и прачечных гораздо более стабилен: во-первых, рынок прачечных вырос за те же 4 года на 31%, во-вторых, даже в кризисный 2016 год он показал темп роста в 6%. В 2017 году объем рынка услуг химчисток и прачечных в РТ, увеличившись с 2016 на 6,3%, составил уже 164,1 млн рублей (в 2013 году он оценивался всего в 125,2 млн рублей). Впрочем, доля этого рынка в общем объеме бытовых услуг составляет пока всего 0,37%.

Объем услуг, оказанных химчистками и прачечными РТ, млн руб.



Наименование бытовой услуги 2013 2014 2015 2016 2017 млн рублей млн рублей в % к прошлому аналогичному периоду млн рублей в % к прошлому аналогичному периоду млн рублей в % к прошлому аналогичному периоду млн рублей в % к прошлому аналогичному периоду Общий объем бытовых услуг 35413,5 39974,9 12,88 42751,3 6,95 267274,3 98 275440,4 99,3 в том числе: Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 125,2 133,8 6,8 145,7 8,9 154,4 164,1 102,2

Кому принадлежит рынок химчисток в Казани



Если говорить о Казани, то в столице РТ на этом рынке работает 12 крупнейших игроков, предоставляющих услуги химчистки. Это «Мистер Клин» (15 филиалов), принадлежащий Алене Мясниковой (как ИП зарегистрировалась в феврале 2012 года). Возможно, Мясникова являлась директором ООО «ЦИМУС», зарегистрированного по московскому адресу массовой регистрации на улице Саляма Адиля. Ранее компания называлась ООО «Центр чистоты» и была зарегистрирована на Мазита Гафури. Владельцем компании до 2013 года был Ильдар Ахметвалиев, гендиректор и совладелец турагентства «Интурцентр», и еще нескольких компаний — к примеру, «Гласс Хаус плюс», «Эверест», «Ай Си Трэвел». В 2015 году ИП Мясникова победила в тендере на стирку и глажку белья общежитий студгородка и СОЛ «Икар» для КНИТУ-КАИ за 6,2 млн рублей и на стирку белья для КФУ за 762 тыс. рублей. В 2014 году Мясникова занималась стиркой белья для Республиканской офтальмологической больницы за 571 тыс. рублей.

Владелец «Золотых рук» просит 5 млн рублей, чтобы стать «федеральной компанией №1 в своей сфере»

Во-вторых, сеть «Торис-сервис» (9 филиалов), принадлежащая Т.Б. Галеевой, которая также является директором в ООО «КАДО», принадлежащем Виктору Рыбкину, владельцу ООО «Торис». Ранее она являлась одним из учредителей ООО «Букс» и ООО «Адм» (принадлежат Рыбкину). В-третьих, сеть итальянских химчисток Renzacci (8 филиалов), владелец которой ИП Фаттахов — Рамиль Фаттахов, совладелец ООО «Агентство сетевых коммуникаций — Союз» (занимается рекламной деятельностью). Другим учредителем компании является Камиль Нургалеев, руководитель представительства компании Russ Outdoor в Казани. «Ателье Золотые руки» (5 филиалов) принадлежит Рифнуту Нургалееву, открывшему компанию еще в 2011 году. В августе на сайте «ИнвестБаза.ру» появилась страничка за его подписью, в которой предприниматель просит инвестировать в быстрое масштабирование и развития сети ателье — от 5 млн рублей (на 7 ателье). Целью инвестиций он называет не много не мало «стать федеральной компанией №1 в своей сфере и самой крупной сетью ателье в России». Ранее он уже привлек в это 5 млн рублей.

Семь филиалов у химчистки Blestalia Тимура Фаткулина, ранее возглавлявшего еще пять компаний: московские «ТСК», «Гортранс» и «Технополис», ООО «Материк» и ООО «Интурист» из Волжска. По два филиала насчитывается у компании «Белая&Пушистая», ранее принадлежащей Сергею Токмакову и Андрею Акзигитову (на сегодняшний день открытой информации об этом нет). Ранее Сергей Токмаков владел и возглавлял ООО «Безопасность», занимавшейся автомобильными деталями, сейчас возглавляет ООО «Сэйф кар-16» (оптом продает охранно-противоугонные системы и автохимию). Последним владел и Андрей Акзигитов, бывший, кроме того, гендиректором и владельцем ООО «Безопасность».

Владелец сети итальянских химчисток Renzacci (8 филиалов) — ИП Фаттахов. Фото kazantsum.ru



Два филиала есть и у Luxdry, принадлежащей ООО «Чистое небо» (в свою очередь принадлежит Ильгаму Калимуллину и Азару Измайлову, директору «Чистое небо»). Столько же у компании Dryman — учредитель и директор «Драймэн ЛТД», зарегистрированного в ТРЦ «Мега», Сезаи Йюзгюлюнч. По одному у «Центра бытовых услуг» (ИП Л.И. Фаткуллина), Classic Collection (компания, впрочем, относится к «Мистер Клин») и салона «Новинка», компании из Марий Эл (ЗАО «Мари-химчистка» Андрея Вяткина, офис находится в МЭ), не считая химчистки-прачечной ГТРК «Корстон» (управляет ООО «Корстон-отель», которое управляет самой гостиницей и является дочерним предприятием ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок»). Два года назад было всего восемь крупных игроков (см. наш материал «Рынок прачечных Казани: сколько с вас возьмут за чистку норковой шубы»).

За чистку пиджака из нубука попросят от 2 000 рублей и выше, за обычный — 500 рублей

Цены в химчистках зависят от того, что именно сдает туда клиент: самоое дешевое — рубашки, самое дорогое — шубы. Средняя цена химчистки пиджака 522 рубля. Дешевле всего это будет сделать в «Торис-сервис» (420 рублей), дороже — в Dryman (700 рублей). За 2 года цены на химчистку пиджака выросли на 7% — в 2016 году средняя стоимость такой чистки составляла 487,4 рубля. А в Luxdry могут почистить и пиджак из кожи, замши или нубука, но стоить это будет в 4 раза дороже — от 2 133 до 2 370 рублей. Рубашку почистить дешевле — средняя цена такой услуги в Казани составляет 318 рублей. И, в отличие от услуги по химчистке пиджака, разброс цен здесь не такой большой. Дороже всего будет опять в Dryman (400 рублей), за 250 рублей предлагают почистить рубашку в «Торис-сервис» и Blestalia. Два года назад за химчистку рубашки взяли бы, на 8,3% меньше — 293,3 рубля.

В отличие от пиджаков с рубашками, пальто готовы чистить во всех компаниях

Стоимость химчистки демисезонного пальто и пуховика мало отличается: пальто почистят в среднем за 854,5 рубля, пуховик — за 825 рублей. В отличие от пиджака, услуги по химчистке которого, например, не предоставляют в компании «Белая & Пушистая», и рубашки (помимо «Белой & Пушистой» бюджетную услугу не предоставляют в салоне «Новинка»), пальто готовы уже чистить все, по всей видимости, в силу большей стоимости подобной услуги. Дороже всего обойдется химчистка пальто в Luxdry (1000—1100 рублей), за 500 рублей почистят в «Торис-сервисе». В среднем же стоимость такой услуги плавает в районе 750—850 рублей. Два года назад почистить пальто можно было на 50 рублей дешевле. Стоимость чистки пуховика выросла с 2016 года на 10,4%: в 2016 году услуга стоила около 750 рублей. Даже если не считать «элитных» цен в Luxdry (1000—1100 рублей), то здесь разброс цен гораздо внушительнее. Так, в Blestalia вас могут обслужить за 570 рублей, в Dryman химчистка будет стоить уже 950 рублей, а в «Белой & Пушистой» может дойти до 1 500 рублей.





Цены в химчистках зависят от того, что именно сдает туда клиент. Фото diana74.ru



«Дорогие дамы»: почистить свадебное платье за 2,5 тысячи рублей, шубу — за 5,5 тысячи

Самый дорогой сегмент, конечно, дамский. Если казанским джентльменам услуги в среднем обойдутся в 600—700 рублей (понятно, что пиджак тоже может быть дамским, как и пальто, к примеру), то казанским дамам чистка вечернего платья и шубы — уже в 1 800 рублей. Вечернее платье можно почистить, например, в среднем за 1000 рублей, начиная с 800 рублей в Blestalia и заканчивая стоимостью «от 2 000 рублей» в Classic Collection. Свадебное платье («типа свадебного») в Luxdry готовы почистить уже за 2 500 рублей. Еще два года назад стоимость услуги по химчистке вечернего платья была рублей на 200 дешевле — дороже всего тогда чистили в ГТРК «Корстон» (1 160 рублей), где сегодня та же услуга уже обойдется почти в 1 500 рублей. Удорожание чистки вечернего платья оказалось самым впечатляющим — за два года цены выросли в среднем на 13,6%.

Цены на химчистку норковой шубы (стоимость услуги зависит еще и от длины) выросли с 2016 года в среднем всего на 100 рублей: если два года назад шубы готовы были чистить примерно за 2 560 рублей, то сегодня эта услуга стоит 2 680 рублей. Дешевле 2 000 рублей шубу, во всяком случае, нельзя было почистить ни в 2016 году, ни в 2018 году. Цены стартуют от 2 200 рублей в «Новинке» и 2 300 рублей в «Торис-сервисе» и Blestalia и заканчиваются планкой в 5 500 рублей в «Белой & Пушистой» — только в ГТРК «Корстон», как ни странно, учитывая контингент отеля, этим не занимаются.

В итоге, если посчитать все цены химчисток, то самыми дорогими окажутся услуги Luxdry (в среднем почти 1,5 тысячи рублей), следом идет «Белая & Пушистая», специализирующаяся только на чистке меховых и кожаных здалеий (1 375 рублей) и Classic Collection (1 160 рублей). Дешевле всего эти услуги, как ни удивительно, — в химчистке ГТРК «Корстон» (735 рублей в среднем) и в сети «Торис-сервис» (795 рублей).

Цены на услуги химчистки в наиболее крупных сетях Казани

Название Количество филиалов Цена химчистки пиджака, руб. Цена химчистки рубашки, руб. Цена химчистки вечернего платья, руб. Цена химчистки пальто (демисезонное), руб Мистер Клин, сеть химчисток и прачечных 15 510 305 905 695 Торис-сервис, сеть салонов бытовых услуг 9 420 250 800 500 Renzacci, сеть итальянских химчисток 8 520 350 990 750 BLESTALIA, химчистка 7 450 250 800 700 Белая & Пушистая, химчистка меховых и кожаных изделий 2 нет нет нет 1500 Luxdry, химчистка 2 Зависит от сложности изделия. 441(490) простой женский (при заказе на сайте — дешевле). 2133(2370), если пиджак из кожи, замши, нубука и т.д. мужской пиджак 531(590) 351(390) — простая. 495(550) — мужская сложная. 441(490) — женская сложная 2331(2590) — типа свадебное. (1782-1980) — с отделкой 1026(1140 ) Dryman 2 700 400 около 1000 950 Химчистка-прачечная ГТРК «Корстон» 1 610 390 1450 960 Ателье Золотые руки 5 510 305 905 830

Число игроков на рынке прачечных за два года выросло почти вдвое

Если два года назад наша аналитическая служба насчитывала всего пять крупных прачечных в столице РТ, то в 2018 году число игроков на рынке выросло почти в 2 раза. А число филиалов, то есть точек, где можно постирать белье, выросло в 2,6 раза: с 16 до 42. Тем не менее главных, крупнейших игроков на рынке с наибольшим числом филиалов в Казани всего четыре.

Это «Мистер Клин» (16 филиалов), прачечная самообслуживания My Laundry (9 филиалов) Марселя Хасаншина. Во-вторых, сеть прачечных «Алсу» (6 филиалов), за которой стоит единственный учредитель компании Камиль Исхаков, бывший мэр Казани. Директор компании — Дамир Мухлисов. В 2016 году компания заключила четыре госконтракта на 2,3 млн рублей на услуги по стирке и дезинфекции белья в больнице №12 (за 1,5 млн рублей), на услуги по стирке и обработке белья в городской больнице №4 (за 720 тыс. рублей), на стирку белья в поликлинике №8 (за 34,8 тыс. рублей), на стирку и дезинфекцию белья в детской городской поликлинике №4 (за 16,5 тыс. рублей), в городской поликлинике №11 (за 30 тыс. рублей). В 2015 году было заключено пять аналогичных контрактов на 807 тыс. рублей для поликлиник №1, 7, 10 и Волжской ЦГБ в Марий Эл. Шесть филиалов у еще одной компании Марселя Хасаншина (во всяком случае, ранее ему принадлежащей — сегодня данных о владельцев нет) — прачечной самообслуживания Prachka.com. Отметим, что на девять компаний приходится три именно прачечных самообслуживания (чем они отличаются от обычных, см. комментарий-интервью с Марселем Хасаншиным, владельцем сети прачечных самообслуживания My Laundry, ниже).

Помимо вышеперечисленных игроков, на рынке прачечных работают компания «Белоснежка» предпринимателя Дмитрия Древина, ранее принадлежащая ООО «Альба-сервис», учредителем и директором которой была его родственница Юлия Древина, все тот же «Корстон», «Чистюля» (ИП Рустем Нигаматзянов), и «Глос» Гузель Куприяновой, которая в 2013—2014 годах становилась победителем тендеров IT-парка на оказание гостиничных услуг (на 84 тыс. рублей) и прачечных услуг (на 750 тыс. рублей).





Число точек, где можно постирать белье, выросло в 2,6 раза: с 16 до 42. Фото kazan.atelie.firmika.ru



…а цены на стирку постельного белья выросли почти в 1,8 раза

Цены на услуги прачечной по стирке постельного белья (за один килограмм) за 2 года выросли гораздо сильнее, чем стоимость услуг химчисток, — почти в 1,8 раза: с 75,4 до 133 рублей. Примерно так же подорожала услуга по стирке полотенец — с 80 до 137,3 рубля. Интересно, что если раньше дифференцировано к стирке белья и полотенец подходил ГТРК «Корстон», где постирать белье стоило 100 рублей, а полотенца — 130 рублей, то сегодня «Корстон» сравнял стоимость обеих услуг: единственным игроком на рынке, который установил разные цены на стирку белья и полотенец сегодня является «Мистер Клин», где постирать 1 килограмм полотенец стоит в 1,4 раза дороже стирки постельного белья.

Самая дорогая стирка постельного белья в сети My Laundry, где с вас возьмут от 270 рублей (до 5 кг) до 360 рублей (до 10 кг). В топ-3 дорогих прачечных входят также «Корстон» (250 рублей за кг) и прачечная самообслуживания «Чистюля» (200 рублей). Бюджетный вариант предоставляют в «Белоснежке» (38 рублей за кг постельного белья) и «Уюте» (30—35 рублей). На 2 рубля снизили стоимость услуги в «Алсу» (с 82 до 80), почти вдвое — в «Белоснежке» (с 75 до 38 рублей). В 2,5 раза выросли цены на стирку белья в «Корстоне» (в 2016 году — это стоило 100 рублей), на 30 рублей услуга подорожала в Prachka.com, на 10 рублей — в прачечной «Глос». Практически аналогичная ситуация и по стирке полотенец.

Цены на услуги прачечной в наиболее крупных сетях Казани, руб.



Название Количество филиалов Цена стирки постельного белья, руб./кг Цена стирки полотенца, руб./кг Алсу, сеть прачечных 6 80 80 Белоснежка, прачечная 1 38 38 Korston, прачечная-химчистка 1 250 250 Глос, прачечная 1 80 80 Чистюля, прачечная самообслуживания 1 200 – стирка 200 – стирка Уют, прачечная 1 30-35 30-35 Мистер Клин, сеть химчисток и прачечных 16 100 140 My Laundry, прачечная самообслуживания 9 270 – до 5 кг, 360 – до 10 кг 270 – до 5 кг, 360 – до 10 кг Prachka.com, прачечная самообслуживания 6 80-120 – до 5 кг 80-120 – до 5 кг

Марсель Хасаншин владелец сети прачечных самообслуживания My Laundry — По сравнению с 2016 годом в 2017 году спрос на услуги прачечных увеличился на 30%. Это связано и с открытием наших новых прачечных, и с популяризацией услуги в целом. Увеличилось число корпоративных клиентов. Люди стали чаще решать вопрос стирки спецодежды, постельного инвентаря на аутсорсинге, а не самостоятельно. С 2016 года цены практически не менялись. Для формата прачечных самообслуживания основные расходы — это аренда, электроэнергия, зарплата сотрудникам. Высоки и первоначальные инвестиции: закупка оборудования и ремонт помещений. Мы используем только импортное оборудование. Стирально-моющие средства тоже выбираем от зарубежных производителей, но среди них есть как профессиональные, так и те, что можно найти на полках магазинов. Главное условие развития прачечных — донести до людей, что это услуга есть! Рассказать о ее преимуществах перед стиркой дома и химчистками. Прогнозы на текущий год положительные. Казань — студенческий город, туристический центр. Ряд крупных мировых событий и стабильность в стране вселяет надежду. — Почему вы решили открыть прачечные? — Не секрет: ниша свободная. В Европе, Штатах норма поведения человека — стирать вещи в прачечной. У нас этого нет. Мы хотели открыть прачечные именно в формате самообслуживания, когда люди приходят и сами стирают вещи. В СССР такая услуга была, а в 90–е это прекратилось. Сейчас мы видим на примере Москвы, Питера, что эта ниша развивается, она не заполнена. — То есть и сейчас рынок открыт для новых игроков? Есть место появиться и хорошо развиваться? — Больше скажу: за последние месяцы открылось две прачечных в этом формате в Казани. Тогда как последние несколько лет мы были единственными, кто занимался этим в городе. — Сколько денег нужно для открытия прачечной? — Порядка 2 миллионов рублей, это затраты первоначальные. Потом есть инвест–период, порядка еще, наверное, 30% от вложенных денег. Это те суммы, чтобы выйти на условный 0. Окупаемость порядка 3—4 лет. Нужно понимать, что это очень долгие деньги. Это не пекарня, которая через полгода зарабатывает. Для этого бизнеса нужно иметь терпение. У нас получилось так, что прачечные стали зарабатывать, все–таки мы занимаемся этим с 2011 года. Мы развиваемся: ищем новые помещения, партнеров в других городах. Планируем расширяться как в Казани, так и в других городах. — Что выгоднее: арендовать помещение или приобретать свое? — Надо считать, все в деньги упирается. У нас все в аренде. Есть много факторов, которые влияют на стоимость. Например, нам нужно 40 метров, которые выделены в рамках какого–то помещения. Как правило, эти помещения частями не продаются. Обычно продается целиком здание, с излишками, которыми тоже придется заниматься, сдавать в аренду. Но это отдельный ресурс, и отдельные люди должны этим заниматься. У нас есть часть помещений, которые мы в субаренду сдаем, это тоже не очень просто. Аренды в Казани много, на трафиковых местах ставка высокая, но бизнес не такой прибыльный, чтобы ее платить. Особенно на этапе развития. Поэтому мы расширяемся медленно: найти хорошее помещение за минимальную аренду с техническими возможностями для прачечных непросто. — А какие требования для помещений? — Электричество. Все остальное — типовое, оно есть в каждом доме. Давление по воде — общегородское, вентиляция делается, монтируется, делаются варианты. Поэтому главное — электричество, мощности нужны серьезные. — Сколько нужно единиц оборудования, чтобы обеспечить нормальную работу прачечной? — Открываться с двумя–тремя машинами бессмысленно. Может прийти человек и занять все машины. Нужно считать трафик, возможности людей, конкретного алгоритма нет. Мы определили шесть стиральных и семь сушильных машин как минимум. — А материалы? Насколько они должны быть разнообразны? — Мы несколько лет назад занимались выкладкой моющих средств, предлагали разнообразие. Людям надо, чтобы было качественно постирано — и все. Мы нашли универсальное гипоаллергенное средство — профессиональный Ariel, закупается через специализированные фирмы. — Вы говорили, оборудование импортное. А российское может как–то конкурировать? — Российского оборудования нет вообще. — А китайское? — Не уверен, то ли Китай, то ли Тайвань, у них что–то видел, но пока им не так выгодно это делать. У нас шведское и американское оборудование. Российский завод есть, он делает специальные машины для предприятий, которые стирают тоннами, мы с такими не работаем. — Какие обороты у компании? — Небольшие по сравнению с крупным бизнесом. 3—4 миллиона рублей. — Какая часть идет на оплату электричества, воды? — Порядка 10—15%. Большая составляющая. Немаленькую часть составляет ФОТ, у нас порядка 30 человек в штате. Аренда помещений тоже порядка 10%. — А какие ошибки совершают новички? — Количество оборудования, место. В первую очередь место. Открываться без рекламы в непроходимом месте бессмысленно. У нас был такой опыт.