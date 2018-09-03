«Ахмат» — «Уфа»: уставшая уфимская коса на чеченский камень

В этой игре летели искры

«Уфа» только отходит от головокружительной «европейской карусели», отпустив в групповой этап к московскому «Спартаку», австрийскому «Рапиду» и испанскому «Вильярреалу» «Рейнджерс» Стивена Джеррарда. Пошуметь в дебютном выступлении удалось, добавив очков России в еврокопилку. А дома тем временем пора наводить порядок, чтобы весной не хвататься за соломинку спасения. У команды Томарова после пяти туров было всего 4 очка, отнятых у не проснувшегося к тому времени «Локомотива» (0:0) и умирающего на глазах «Анжи» (3:0). Второй в этом сезоне выезд пришелся на Грозный, куда еще совсем недавно уфимцы ездили с совсем небольшой надеждой на очки. Ныне другие времена, и «Ахмат» не такой уж и грозный, играть с ним можно. О том, как прошла осенняя встреча с чеченским клубом, — в материале «Реального времени».



«Ахматово» начало

В межсезонье «Ахмат» покинули несколько лидеров, среди которых бразильцы Лео Жаба и Фелипе Сампайо. Вместо них в команде появились Михаил Гащенков, Магомед Мусалов, Идрисса Думбия, Евгений Харин и Зоран Нижич.



Самым дорогим в грозненской команде является действующий игрок сборной России Андрей Семенов, стоимость которого составляет 3,5 млн евро. Лидерами грозненцев можно назвать Олега Иванова, капитана Ризвана Уциева, уроженца Косово Бернарда Беришу.



Старт сезона «Ахмат» провел не очень. Имея неплохой календарь (ни одной игры с командами из топ-6) грозненцы набрали лишь 4 очка в пяти матчах, одержав победу только над дебютантом лиги «Енисеем» дома — 1:0. Еще раз подопечные Игоря Ледяхова сыграли вничью с «Рубином» — 1:1. А вот гостевые матчи с «Арсеналом», «Уралом» и «Ростовом» команда из столицы Чечни проиграла.

Лидерами грозненцев можно назвать Олега Иванова (на фото), капитана Ризвана Уциева, уроженца Косово Бернарда Беришу. Фото fc-akhmat.ru

После европейской пробы

С чем подошла «Уфа» после последней битвы в Лиге Европы с «Глазго Рейнджерс» к непростому поединку чемпионата России?

В защите по-прежнему нет Алексея Никитина, залечивающего травму. Боян Йокич получил щадящую дисквалификацию всего на два матча за бодание с Ерохиным из «Зенита». И самая главная потеря последних дней — отданный на «довоспитание» Виктору Гончаренко Иван Обляков. Исполнение стандартов теперь входит в обязанности, пожалуй, только Ванека. Хотя, может быть, еще одно приобретение по сносной цене может претендовать на эту роль? Речь о первом люксембургском легионере в РПЛ Оливье Тилле, которого взяли из «Прогреса» как автора единственного в Уфе гола люксембургского клуба. Игрок техничный, но сможет ли он найти общий язык (русского он пока не знает) с новыми партнерами? Кроме того, еще один бомбардир ворот Беленова словенец Ловро Бизяк только начал осваиваться на российских полях, пощупав их в прямом смысле слова всеми частями тела. Может, и до Сейдахмета наконец-то дойдет очередь?

В турнирной таблице те же 4 очка и в соседях, разумеется, «Ахмат». Но позади — встречи первого круга с участниками группового этапа ЛЕ, куда уфимцы чуть-чуть не попали, «Краснодаром» и «Зенитом». Зато впереди — сразу после спасительной (эмоционально и физически) паузы на игры сборных (хотя от Уфы на эти матчи уезжают пять легионеров) будет встреча с ЦСКА, куда уже отдали трех раскрытых в Уфе футболистов.

Упрямая статистика и старый друг-судья

В рамках чемпионата России «Уфа» и «Ахмат» никогда не играли вничью. Был, правда, матч в Кубке России, который завершился в серии пенальти в пользу «Уфы». В девяти личных встречах преимущество пока на стороне «Ахмата» — пять побед, три поражения и одна ничья, общая разница забитых и пропущенных мячей 14:9.

В последнем очном противостоянии, которое прошло в Грозном в ноябре 2017 года, единственный гол забил чеченцам забил Иван Обляков, который «горожанам» больше не поможет — 1:2.

Еще одна премьера: «горожане» впервые после презентации вышли в черной форме. Фото vk.com/ufafc



А вот судить нынешний сентябрьский матч «Ахмата» и «Уфы» назначили еще одного дебютанта (судейство Волошина в прошлом поединке с «Зенитом» принесло уфимцам только потери). Станислав Васильев из Ижевска в рамках Премьер-лиги главным отсудил всего два матча, оба в этом сезоне. Но при судействе Васильева уфимцы провели четыре матча в рамках первенства ПФЛ в 2011—2012 гг. и ни разу не проиграли. Впрочем, как говорится, это было давно и неправда. Хотя на фарт вроде бы можно было рассчитывать.

Борцы-молодцы



Еще одна премьера: «горожане» впервые после презентации вышли в черной форме. Ее перед сезоном нахваливал Азамат Засеев, который и вывел команду на этот поединок капитаном.

Первые минуты прошли в разведке. Хозяева владели мячом, а уфимцы имели один опасный подход к воротам, но Живоглядов и Сысуев не поняли друг друга. Однако на 16-й минуте Беленов чуть было не привез гол сам себе: защитники подстраховали голкипера, у которого мяч выскользнул из рук в двух метрах от линии ворот.

Реальный шанс забить имел на 24-й минуте Сысуев, отобравший мяч и заработавший штрафной, но сам же пробил со стандарта несколько неуклюже, рядом с левой стойкой. Куда опаснее атаковали хозяева поля, целясь настойчиво в левый нижний угол ворот Беленова. Удивительно, но мяч практически не находил традиционно активного уфимского нигерийца Слая. А вот судья Васильев был весьма заметен, успев уже в эти 45 минут раздать несколько «горчичников» в ту и другую сторону. Впрочем, все они были по делу. Борьба велась на каждом участке поля, но за нее очки не даются.

Реальный шанс забить имел на 24-й минуте Сысуев, отобравший мяч и заработавший штрафной. Фото fc-akhmat.ru

И вновь ошибки от усталости



На первой же минуте второго тайма Засеев нарушил правила метрах в 25 от ворот, и Родолфо пробил в «девятку» — Беленов спас, отбив мяч на угловой. Сысуев ответил неопасным ударом в руки вратаря спустя 10 минут.

Через 2 минуты ужасный обрезающий пас назад перехватил Магомед Митришев и открыл счет. А через минуту он же головой замкнул навес — 2:0. На ровном месте, как говорится.



Бизяк и Ванек были брошены Томаровым на спасение матча. Но «ахматовцы» при этом имели еще пару-тройку опаснейших моментов, чтобы окончательно похоронить «Уфу», которой явно не хватало свежести после стартового отрезка сезона на два фронта. И все же Карпу улыбнулась удача на 82-й минуте — он забил головой с углового, поданного Ванеком, — 1:2. Но это все, на что хватило уфимских сил. Четвертое поражение подряд — подопечным Томарова нужен отдых и более решительные действия для возврата в колею.

