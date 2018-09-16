«Хочется чего-то доброго, наивного, абсурдного. Жести в интернете и так хватает»

Создатели «бредокомиксов» PNGshka из Казани о своем проекте, монетизации творчества, посадках за юмор в России и жести в интернете

Фото: Руслан Каразбаев (слева) и Руслан Загидулин

Почему людям нравится «залипать» на юмористические комиксы в интернете? Действительно ли следует быть более осторожными с шутками в онлайне? Почему нейтральный юмор лучше черного? Сколько подписчиков нужно набрать, чтобы начать зарабатывать на своем творчестве? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» ответил сооснователь казанского проекта PNGshka Руслан Каразбаев.

«Мы рисуем в свое удовольствие, чтобы наше увлечение в один момент не стало для нас обузой»



— Руслан, расскажите о команде PNGshka и том, с чего начинался проект.

— Мы делаем комиксы с моим другом Русланом Загидулиным. Оба работаем в казанском рекламном агентстве: Руслан — креатор — создает какие-то идеи, а я — иллюстратор. Сразу скажу, что образование у нас не профильное: у Руслана что-то связанное с маркетингом, а у меня вообще с МЧС.

По сути, проект начался с того, что мы однажды наткнулись в Instagram на страницу российского художника Антона Гудима, который рисует похожие комиксы. Нам понравилось то, что он делает, плюс у нас самих к тому моменту накопилось много идей, так что я предложил создать свой проект, но с более абсурдным содержанием.

— Много ли у вас конкурентов среди российских авторов комиксов? Насколько это вообще популярное направление именно в нашей стране?

— Вообще, странички с подобными комиксами сейчас становятся очень популярными в Instagram. Что касается конкурентов, то я точно знаю одну девочку из России и Гудима — они наиболее популярны. У Гудима 300 тысяч подписчиков, а у этой девочки — около 30 тысяч.

Мы пока отстаем от них по популярности. Думаю, одна из причин в том, что в последнее время мы довольно редко выпускаем комиксы. Наверное, нет вдохновения (смеется). Раньше мы рисовали каждый день — очень хотели поскорее наполнить страницу, а сейчас рисуем, когда придет вдохновение. То есть мы делаем это в свое удовольствие, чтобы наше увлечение в один момент не стало для нас обузой.

«Проект начался с того, что мы однажды наткнулись в Instagram на страницу российского художника Антона Гудима, который рисует похожие комиксы. Нам понравилось то, что он делает, плюс у нас самих к тому моменту накопилось много идей, так что я предложил создать свой проект, но с более абсурдным содержанием».

Илл. Антона Гудима



— А где вы черпаете идеи и абсурдный юмор? Возможно, вдохновением служат какие-нибудь комики, работающие в этом жанре?

— Вы знаете, это просто идет из головы. Плюс Руслан раньше в КВН участвовал. А так, в принципе, идей хватает. Придумываем вместе, а потом я иллюстрирую.

— Можете чуть подробнее рассказать о том, как вы создаете комиксы?

— В самом начале мы садились и устраивали мозговой штурм. Допустим, я говорю: «Вокзал», — и мы начинаем думать на эту тему. Мы просто находим начальную точку и пляшем от нее. В зависимости от того, получается или нет, двигаемся дальше.

«Людям интересно смотреть комиксы, расслабляя таким образом мозг»



— Почему вы выбрали именно такой формат комиксов? Мне лично кажется, что в эпоху соцсетей это идеальный выбор.

— Да, сейчас это популярно по всему миру, по всей Сети. Вообще, эти юмористические комиксы пришли к нам с Запада. Людям интересно их смотреть, расслабляя таким образом мозг. Подобные странички очень быстро набирают популярность, хотя, конечно, сначала надо «выстрелить» на каких-то определенных ресурсах, типа Reddit или российского «Пикабу». К слову, мы выкладывали наши комиксы на «Пикабу», и оттуда к нам пришло около двух тысяч подписчиков. А после интервью AdMe мы приросли еще тысячей человек.

— Сколько подписчиков у вас сейчас? Есть куда расти?

— Сейчас у нас около четырех тысяч подписчиков — это не так много. Конечно, если выкладывать комиксы каждый день, то можно рассчитывать на тысячу человек в месяц, но мы не гонимся за количеством пользователей и редко создаем контент — пока не до этого. Нам уже пишут: «Вы где? Куда пропали?», ставят хэштеги #пнгшкаживи. На зарубежных площадках некоторые наши посты хорошо набирают, но оттуда приходит не так много подписчиков — там надо, чтобы прям сильно «выстрелило». Искусственно набирать подписчиков мы не хотим, потому что отдачи от этого не будет никакой. Нам хочется, чтобы пришли люди, которые заинтересованы в нашем творчестве.

Сейчас это популярно по всему миру, по всей Сети. Вообще, эти юмористические комиксы пришли к нам с Запада. Людям интересно их смотреть, расслабляя таким образом мозг.

— Насколько я понимаю, вы пока не зарабатываете на своем увлечении?

— Зарабатывать можно минимум от 100 тысяч подписчиков. А вообще, если бы можно было зарабатывать на том, что нам нравится, было бы здорово. Сейчас цели монетизировать страничку у нас нет, поскольку мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело сделать. Пока мы зарабатываем на основной работе, а комиксы делаем больше для себя.

«Сейчас опасно шутить везде, а не только в России»



— Несмотря на абсурдный юмор, ваши комиксы довольно безобидные. У вас не возникало желания начать делать более жесткий, циничный, нетолерантный контент, которым славятся ваши зарубежные коллеги? Или в России сейчас опасно так шутить?

— Вы наверняка слышали про художника Джоан Корнелла (Joan Cornella) — у него очень жесткие комиксы, и нас почему-то сравнивают именно с ним. Мы разговаривали с Гудимом, и он сказал, что пользователи всегда, если видят какой-то комикс, сравнивают его именно с Корнеллой — это очень раздражает. Нам не очень нравится его творчество, потому что там иногда бывает откровенная жесть.

Нам не хочется шутить на такие темы. Хочется чего-то доброго, глуповатого, наивного, абсурдного. Жести в интернете и так хватает. Конечно, можно было бы на этом словить хайп, но… Руслан уже предлагал сделать другой канал с какой-нибудь жестью. Может быть, в будущем мы реализуем эту идею.

Нам хочется чего-то доброго, глуповатого, наивного, абсурдного. Жести в интернете и так хватает

— Кстати, что вы думаете про гонения на комиков в России (Меддисон, Поперечный, как минимум)? И про то, что у нас начали судить людей за смешные картинки.

— Мне кажется, сейчас опасно шутить везде, а не только у нас. На эту тему в интернете есть известная картинка, на которой изображен юморист на сцене с заклеенным ртом, а со всех сторон к нему тянутся руки: черная рука — нельзя шутить про афроамериканцев, рука с Библией — нельзя шутить про религию и так далее. Про все сейчас шутить нельзя, поэтому у нас нейтральная тематика. Хотя на Западе, конечно, не сажают за шутки.

— Руслан, спасибо вам за беседу! Напоследок хочу спросить: когда вы снова начнете радовать подписчиков новыми комиксами?

— С осени мы хотим снова начать развивать свой основной канал и увеличивать количество контента. Пока лето, нет идей, мы гуляем на улице, и ничего не придумывается. Вот зимой с этим было просто отлично — мы пили чай в офисе и генерировали новые идеи.