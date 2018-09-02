«Сырок» — отрезвляющая книга о реалиях российского предпринимательства»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Почему лучше читать деловую литературу о ведении бизнеса в России, какой должна быть настольная книга продажника и как история продавца обуви поможет в развитии бизнеса — предприниматели о книгах, которые прочитали за последнее время.

Ильназ Набиуллин, владелец сети магазинов мужских украшений «Gentlz»:

— Рекомендую прочитать книгу «Сырок» про путь российского предпринимателя Бориса Александрова. Он рассказывает, как создавал свою империю глазированных сырков для премиум-сегмента. В российской реалии мало книг с успешными бизнес-кейсами, потому что прошло немного времени с момента развития предпринимательства или бизнесмены не готовы писать правду о своем пути. В отличие от большинства, Борис Александров рассказывает всю подноготную российского бизнеса. Он пишет о том, как сидел в тюрьме за предпринимательство, как его предавали, что от него отказывались близкие люди. При этом все заканчивается хэппи-эндом. «Сырок» — отрезвляющая книга о реалиях российского предпринимательства. Автор описывает события с момента, когда начинали заниматься коммерцией и до сегодняшних дней. Мне очень понравилась книга. Одно дело читать про Тони Шея, который рассказывает, как выстраивал бизнес в Силиконовой долине, или про Говарда Шульца, как он в Америке кофе жарит и открывает «Старбакс» — и другое дело узнать о российских реалиях. Это помогает убрать лишние иллюзии о предпринимательстве.

Михаил Айзенштат, СЕО туроператор «Веселый ветер»:

— Сейчас читаю Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Всегда хотел прочесть эту книгу. Окунаюсь в реалии тех лет, роман с детальными описаниями быта, не лишен юмора. Он актуален и для сегодняшнего времени. Книга повышает настроение каждый день. Она давно была в моем списке книг и, наконец, я дошел до нее.

Артур Баширов, генеральный директор «Технократия»:

— Недавно прочел Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества». Книга рассказывает о происхождение человека, его становлении, развитии его мышления. Автор кратко пишет о том, как эволюционировал человек, кем он был и кем стал. Сейчас я листаю и время от времени слушаю аудиокнигу Фила Найта «Продавец обуви». Вокруг этой истории много шума. Произведение можно отнести к популярной литературе, но я нашел в ней интересные моменты о том, как становилась компания, с какими трудностями сталкивалась. Во время чтения соотносишь историю с современностью и понимаешь, что даже такие гиганты на своем пути преодолевали все те же проблемы, которые бывают в бизнесе любого предпринимателя.

Айрат Халиуллин, генеральный директор школы «Квентин»:

— Из последнего прочел «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Я учился в 131-м лицее и для меня стала приятной новость, что автор тоже выпускница этого лицея. Этот человек учился со мной в одной школе буквально 10—15 лет тому назад. Было приятно осознавать, что это наша казанская писательница. Книга произвела хорошее впечатление, она о нас, о том, из чего я создан, о событиях, которые были 100 лет тому назад и не укладываются в текущую реальность. Книга как большая пьеса, позволяет погрузиться в события тех лет, сопереживать героям.

Мурат Ахмеров, генеральный директор «А-Девелопмент»:

— Сейчас я читаю «45 татуировок продавана» Максима Батырева. Его первая книга «45 татуировок менеджера» больше интересна руководителям отдела продаж, в ней о выстраивании отношений между руководителем и подчиненными. «45 татуировок продавана» стоит прочесть исполнителям. Произведение должно быть настольной книгой любого продажника. Автор пишет о взаимоотношениях менеджера и клиента. Книга читается на одном дыхании.

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