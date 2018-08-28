ТАИФ-НК поддерживает уникальный проект «КаДетство» в ПФО

Нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» активно принимает участие в реализации проекта «КаДетство». Благодаря финансированию со стороны предприятия, в Татарстанском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина за несколько лет был проведен капитальный ремонт, построен бассейн и созданы все условия для занятия спортом. Куда идут выпускники кадетского корпуса и почему опыт ПФО хотят распространить по всей стране — в материале «Реального времени».

Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина — одно из самых престижных образовательных учреждений республики. С пятого класса здесь воспитывают специалистов для сухопутных войск Воздушных Сил Российской Федерации. В корпусе обучаются 252 курсанта, четверть из которых — это ученики из других российских регионов.

Кадетская школа-интернат в Нижнекамске была создана в 2003 году. Спустя 10 лет, в 2013-м, в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича стартовал проект «КаДетство». В рамках проекта в ПФО начали создавать окружные кадетские корпуса, шефство над которыми взял Михаил Бабич. Одним из окружных корпусов стало учреждение в Нижнекамске, которому был присвоен статус татарстанского окружного кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Проект по созданию окружных кадетских корпусов в ПФО уникален, но целевого финансирования от федеральных министерств на него не было предусмотрено, поэтому для его реализации была необходима финансовая поддержка со стороны предприятий. Понимая значимость проекта «КаДетство», нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК» одна из первых заявила, что будет ежегодно выделять на него значительные средства.

Благодаря финансированию со стороны ТАИФ-НК в кадетском корпусе за несколько лет обновили материально-техническую базу. С 2013 года здание полностью реконструировали. Сейчас курсанты живут в 7-местных комнатах с санузлом, душевой и гардеробной. Есть комнаты отдыха и психологической разгрузки. Учебные классы оборудованы интерактивными досками, проекторами, созданы лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, цифровые фото- и видеостудии. Для занятий спортом построили физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, оборудовали полосу препятствий, установили универсальные спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, уличный спортивный городок для занятий воркаутом.

Масштабная работа была проделана и по благоустройству территории. «Татарстанский кадетский корпус — один из лучших», — не раз оценивал проделанную работу Михаил Бабич. Проект «КаДетство» не только занимается подготовкой кадров для Вооруженных Сил России, но и выполняет социальную функцию поддержки детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. При приеме курсантов предпочтение отдают сиротам, детям, чьи родители не могут обеспечить получение образования, а также детям погибших военнослужащих и сотрудников органов порядка.

В Татарстанском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина обучаются 252 курсанта



С 2013 года окружной Татарстанский кадетский корпус выпустил более 1 000 юношей, многие из которых пошли служить в Вооруженные Силы России. Десятки детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получили поддержку. Все это стало возможно только благодаря финансовой помощи промышленных гигантов.

За поддержку федерального проекта «КаДетство», за сотрудничество и шефство общественно значимых проектов для детей и молодежи генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов получил Благодарственное письмо от имени полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича.

Четверть студентов корпуса — это ученики из других российских регионов



Сейчас в ПФО работают шесть кадетских корпусов. Их удалось создать благодаря компаниям, которые понимают значимость проекта и выделяют средства на его финансирование. Опыт кадетского образования в ПФО планируют распространить на территории всей страны. Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ноябре на выездном расширенном заседании Совета Министерства образования и науки РФ по кадетскому образованию в Перми.

Несмотря на то, что за последние годы Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина полностью преобразился, в планах — продолжать улучшать его материально-техническую базу.

ТАИФ-НК намерен и дальше принимать участие в развитии кадетского корпуса и ежегодно выделять на эти цели значительные средства. На предприятии понимают, как важно прививать патриотизм со школьной скамьи. Ведь так можно не только подготовить качественные кадры для Вооруженных сил России, но и, самое главное, мотивировать молодежь пойти служить в армию и встать на защиту Родины. А именно патриотично настроенное молодое поколение является фундаментом для сильной и успешно развивающейся страны.

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