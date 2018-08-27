«Если приезжают честные люди, это плюс. Если приезжают другие — минус всем нам»

Эффективен ли федеральный проект по социальной адаптации трудовых мигрантов и к кому из них приедут гости на «Мерседесе»?

Фото: Максим Платонов

Ключевой тренд года — трудовые мигранты очень востребованы в стране, где идет сокращение доли трудоспособного населения. Например, пенсионеров в Татарстане становится больше, если в 2016 году в республике их было 920 тысяч, в прошлом году уже 943 тысячи человек. При этом трудоспособное население сокращается столь же стремительными темпами — их количество в 2016 году было 2 млн 226 тысяч человек, в 2017-м уже на 20 тысяч меньше.



Об этом сегодня на пресс-конференции говорила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. По данным Эльмиры Зариповой, количество официально трудоустроенных мигрантов в России составляет 10% рабочей силы. В Татарстане — от 2 до 5%, но в такой отрасли, как строительство, тоже приближается к 10%.

Татарстан еще в 2015 году стал первым регионом, где трудовые мигранты начали проходить специальные курсы — изучать русский язык, законодательство, правовые и культурные основы. За 2 года такие курсы прошли почти 6 тысяч мигрантов. Сегодня генеральный директор АБНО «Новый век» Лилия Таишева представила и ноу-хау проекта: мобильное приложение «M-help», которое работает уже несколько лет и будет интегрировано с социальными сетями. В числе «фишек» проекта — социальный патронаж. Мобильный «Мерседес», оборудованный кабинетами врача, юриста и социального работника, будет колесить по самым массовым местам работы мигрантов, чтобы не оставлять трудового гостя республики одного на один с проблемами.