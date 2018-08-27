«Волков» бояться — в лес не ходить: нижнекамцы пытались, но не смогли одолеть хозяев

«Нефтехимик» уступил молодежке «Салавата Юлаева»

На Кубке Республики Башкортостан вчера были сыграны очередные матчи. Самым «вкусной» из них ожидалась встреча хозяев турнира и нижнекамского «Нефтехимика». И, несмотря на отсутствие основных хоккеистов «СЮ», она действительно получилась весьма напряженной — победитель определился лишь в серии буллитов. О том, как прошла проверку боем молодежь «Салавата» и готов ли «Нефтехимик» к сезону, в материале «Реального времени».

Цулыгин всех удивил и выпустил молодежь

Уфимский тренерский штаб старается не форсировать подготовку к сезону, поэтому время от времени проводит тотальную ротацию состава. После успешного, но очень изматывающего поединка с «Автомобилистом» хозяева турнира полностью обновили сочетания, выпустив против «Нефтехимика», по сути, дублеров. Состав напоминал смесь «Толпара» и «Тороса» и подходил больше для матчей ВХЛ, а не для серьезного предсезонного турнира. Присутствовавшие игроки основы, вратарь Кареев и нападающий Солодухин, были своеобразным усилением, но погоды эти двое, понятно, не делали.



Отдушиной для собравшихся зрителей стал состав «Нефтехимика», который настроен начать регулярный чемпионат не хуже, чем прошлогодний. Андрей Назаров вновь накачивает своих игроков перед стартом сезона, прекрасно понимая, что набирать очки в этом году будет еще сложнее. Но теперь хоккеисты уже готовы к таким нагрузкам и переносят их куда легче. Нынешний сезон должен стать переломным для «Нефтехимика», так что руководство и команда явно намерены работать над результатом не покладая рук.

Молодые справились с мандражом

Пока присутствующие осмысливали состав «Салавата», первые минуты матча остались за хозяевами. За счет большого желания молодых хоккеистов уфимцы завладели преимуществом и несколько раз неплохо «пульнули» в направлении Ежова. Немного придя в себя, нижнекамцы перехватили инициативу и устроили штурм ворот Кареева. Молодой, но с опытом игры в КХЛ, голкипер не стушевался и с легкостью нейтрализовал все ударные залпы гостей.



Ближе к середине периода «Нефтехимик» закрыл «юлаевцев» в их зоне, будто те имели на одного игрока меньше. Хозяева, в свою очередь, отвечали опасными контрвыпадами, в одном из которых Брынцев подцепил Афанасьева и заработал первое в этом матче удаление. Надо отдать должное, уфимцы действовали не по годам умно и, расставившись в зоне, нанесли пару бросков, однако Ежов с попытками Кузьмина и Гиматова справился. И все же избежать пропущенной шайбы нижнекамцам не удалось. Сразу по возвращении на лед Брынцева «Салават» организовал финальный навал, и самый опытный игрок команды Солодухин, воспользовавшись суматохой на пятаке, открыл счет — 1:0.

Гости проспали и второй период

Во втором периоде картина не изменилась. Отбившись в оставшуюся от первой 20-минутки часть меньшинства, «Нефтехимик» снова закрыл хозяев на их половине. Целых 7 минут нижнекамцы терроризировали защиту «Салавата», однако ничего не добились, а на исходе 9-й минуты вновь заработали удаление. На этот раз уфимцы Ежова потревожить всерьез не смогли. Сразу после отбывания наказания Шиксатдаров убежал в зону «Салавата», но в завершении момента Куликову не хватило совсем малости, чтобы забить первую шайбу в этом матче.

Между тем «Нефтехимик» моментами неплохо создавал опасность у ворот Кареева, но бросков со стороны нижнекамцев было слишком мало. Наилучшую возможность забить имели Пуустинен и Няттинен, однако легионерам нижнекамцев не хватило точности. И буквально минуту спустя уфимцы сотворили гол-шедевр: Кузьмин с разворота отдал на Пименова, который буквально вонзил шайбу точно в девятку ворот Ежова.

Сразу после этого инициативу на себя взял капитан «Нефтехимика» Эмиль Галимов. Правда, успел он лишь доехать до ворот соперника, где его недозволенным приемом остановил Назаревич. Большинство ничем нижнекамцам не помогло, разве что укрепило уверенность «юлаевцев» в своем превосходстве.

После этого под занавес периода «Салават» принялся за свои любимые контратаки. В одной из них за полминуты до конца второй 20-минутки Осипов отправил третью шайбу в ворота Ежова. Молодой нападающий ворвался в зону «Нефтехимика» и запустил шайбу в дальний верхний угол — 3:0.

«Волчий» аппетит проснулся в конце матча

Такой ход встречи явно не устраивал Назарова и он предсказуемо устроил настоящую взбучку своим игрокам. Выводы нижнекамскими хоккеистами были сделаны уже в третьем периоде. Гости принялись за дело всерьез, напомнив всем о настоящем характере «волков». Аркалов, Огурцов и Сергеев поочередно устроили уфимцам провокации, а последний и вовсе уехал со льда раньше срока из-за удаления до конца игры.

Молодые «юлаевцы», казалось, выстоят против такого напора гостей, но «Нефтехимик» оказался немного удачливее. Вернул веру в возможность спасения, как и положено, капитан нижнекамцев. Вначале Галимов выступил в роли ассистента, выдав отличную передачу из-за ворот Куликову. 7-й номер «Нефтехимика» был точен, а арбитры ничего из видеоповтора выудить для отмены гола не смогли — 3:1.

Дальше Галимов «зарешал» в одиночку. Капитан получил шайбу прямо с точки вбрасывания и, не задумываясь, отправил снаряд в сторону ворот Кареева. Для голкипера уфимцев это стало неожиданностью — 3:2.

Растерянные игроки «Салавата Юлаева» попытались провести свою атаку, но в результате получили еще одну шайбу. На этот раз точным оказался выстрел издали от Тимура Фаткуллина — и счет стал равным! Поверить в подобное перед началом последнего периода было невозможно.

Таким образом, встреча перетекла в овертайм, где обе команды были в шаге от забитой шайбы. Удаление Руохомаа могло стать решающим в матче, но самый опасный момент случился у ворот Кареева. Благо голкипер уфимцев атаку остановил, а позже оказался немного проворнее своего нижнекамского визави в серии послематчевых буллитов.

Поражение от молодых игроков «Салавата Юлаева» вряд ли обрадовало Назарова, который теперь сделает все ради победы над крепким «Автомобилистом». Хотя говорить о том, что «Нефтехимик» не готов к сезону, точно нельзя — как минимум характер «волков» уже сейчас явно в хорошей «форме». А вот тренер хозяев заверил болельщиков, что выставит на игру с «Барысом» основу, так что переживать за качество игры с казахстанцами уфимским любителям хоккея не придется.