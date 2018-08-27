Обвал рубля: кто виноват и что будет

7 фактов о падении рубля и ситуации на российском фондовом рынке

Август стал самым неудачным в этом году месяцем для рубля: из-за утвержденных и только анонсированных санкций, а также плохого внешнего фона российская валюта с начала месяца упала на 6,5—7% по отношению к доллару и евро. Лихорадило и фондовый рынок: акции Сбербанка и ВТБ снизились на 14—15%, а у Минфина возникли сложности с привлечением госдолга. О причинах и последствиях этой ситуации — в материале «Реального времени».

Рубль идет ко дну

Рубль падал всю прошлую рабочую неделю, кроме пятницы. Тем временем цена доллара в ходе торгов утром в четверг обновляла максимум с начала этого года. С понедельника по четверг индикативный курс доллара вырос на 1 рубль, а евро за этот же срок прибавил почти 2 рубля. С начала августа доллар укрепился на 6,5% — с 63 до 67,5 руб./$; евро вырос на 7% с лишним — с 73,5 до 78,7 руб./€.

Виноваты не только санкции. Плохо не только России

Давление на рубль и акции российских компаний оказывают санкции и общий негатив на рынках развивающихся стран. Причем выделить из двух этих факторов более существенный сложно, говорит Денис Горев из General Invest. Санкции, которые вступают в силу 27 августа, ввел Госдепартамент США из-за «дела Скрипалей». На первом этапе американским компаниям будет запрещено поставлять в Россию продукцию двойного назначения. Второй этап, если он вступит в силу, — это эмбарго на любой импорт из России и весь экспорт, кроме продуктов питания.

Некоторые эксперты считают, что у этих банков могут возникнуть затруднения с любыми расчетами в долларах. Фото pxhere.com



Однако наиболее болезненными оказались другие, еще не утвержденные санкции. Их авторы, сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн, предлагают ограничить американским инвесторам возможность покупать российские государственные облигации, а также позволить президенту США блокировать отдельные операции семи российских банков. Речь идет об операциях с имуществом, расположенным на территории США или принадлежащим американским гражданам. Ограничения могут затронуть Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Банк Москвы», «Промсвязьбанк» и ВЭБ. Некоторые эксперты считают, что у этих банков могут возникнуть затруднения с любыми расчетами в долларах.

В зоне турбулентности оказался не только рубль, но и валюты многих других стран. Из-за торговых войн Дональда Трампа на развивающихся рынках воцарилась нервозность. Это привело к ослаблению бразильского реала, турецкой лиры, китайского юаня, аргентинского песо.

ЦБ навредил. Но потом помог

Шансов укрепиться рублю не добавил и ЦБ. В течение недели он активно скупал на рынке валюту для Минфина. Лишь в четверг регулятор, который многие критиковали за отсутствие вербальных интервенций, наконец объявил, что прекратит скупку валюты до конца сентября, чтобы стабилизировать курс. Это несколько успокоило рынок: сразу после заявления ЦБ рубль начал корректироваться, хотя день все равно завершился снижением.

Надолго ли решение ЦБ принесло спокойствие — вопрос. Денис Горев считает, что ненадолго. В долгосрочном плане при наличии санкций и плохой ситуации на внешних рынках рубль все равно будет оставаться под давлением.

Бумаги Сбербанка с начала месяца подешевели на 14,3% — еще 1 августа обыкновенная акция стоила 210,6 рубля, а в пятницу цена закрытия составляла 180,4 рубля. Фото Олега Тихонова

Досталось Сбербанку и ВТБ

Известие о возможных санкциях против госбанков нанесло мощный удар по их капитализации. Бумаги Сбербанка с начала месяца подешевели на 14,3% — еще 1 августа обыкновенная акция стоила 210,6 рубля, а в пятницу цена закрытия составляла 180,4 рубля. Акции ВБТ за этот же период упали еще сильнее — более чем на 15%. Обрушились также еврооблигации ВЭБа, за счет которых государство финансировало свои проекты. Ситуация на рынке в целом тоже была не слишком благополучной. Весь август сохранялась высокая волатильность. В результате за месяц (с 24 июля по 24 августа) индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, а РТС потерял почти 7%.

Иностранные инвесторы уходят

Минфину становится труднее продавать облигации федерального займа (ОФЗ). Санкции заставляют иностранцев отказываться от инвестиций в российские бумаги, это приводит к их распродаже. В пятницу стало известно, что доля нерезидентов среди держателей ОФЗ в июле снизилась до 28% — минимального значения почти за полтора года. Из-за плохой рыночной конъюнктуры Минфин, не желая повышать доходность гособлигаций, отменил назначенный на 22 августа аукцион по размещению ОФЗ. Возобновить размещения министерство обещало «после стабилизации ситуации на долговом рынке».

МЭР ждет ускорения инфляции

Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Минэкономразвития РФ вынуждено было ухудшить прогноз по курсу рубля и инфляции. Если раньше средний курс доллара в 2018 году прогнозировался на уровне 60,8 руб./$, то теперь чиновники ждут, что он составит 61,7 руб./$. Прогноз инфляции увеличен с 3,1 до 3,4%. Впрочем, Банк России, чьи прогнозы, как правило, бывают ближе к реальности, считает, что инфляция будет еще выше: 3,5—4%. Официально о пересмотре параметров Минэкономразвития пока не объявляло. О вероятном разгоне инфляции в связи со слабым рублем ранее говорили и эксперты.

Банк России, чьи прогнозы, как правило, бывают ближе к реальности, считает, что инфляция будет еще выше: 3,5—4%. Фото Kuba / wikipedia.org

Перспективы неоднозначные

Перспективы рубля проще всего назвать неоднозначными. С одной стороны, с учетом высоких цен на нефть и приостановки интервенций ЦБ тенденция к укреплению, начавшаяся в конце недели, может сохраниться. В то же время эксперты склоняются к тому, что пока есть угроза санкций, позиции российской валюты остаются под вопросом. Кроме того, против рубля могут играть и другие факторы, в том числе планы Федрезерва США в дальнейшем повышать ставки.