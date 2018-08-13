И грянул Грэм: США ударят по российской потребкорзине?

«Сокрушительные санкции против России Путина» могу стать санкциями против рядовых россиян

Начавшееся в середине недели резкое ослабление рубля затянулось на несколько дней. На новостях о новых санкциях США против крупных российских банков и о возможном запрете на операции с ценными бумагами Минфина РФ рубль падал в среду, четверг и пятницу. Эксперты, которых опросило «Реальное время», говорят, что ситуация может развиваться в обоих направлениях; в том числе не исключено, что российская валюта отыграет потери. Однако если этого не произойдет, больно будет не только госбанкам, но и населению — слабый рубль грозит скачком цен.

Новые сокрушительные вместо старых бесполезных

8 августа «Коммерсантъ» опубликовал содержание законопроекта о новых санкциях в отношении России, внесенного сенатором от Южной Калифорнии Линдси Грэмом. Документ, получивший название «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года», задуман как ответ на «продолжающееся вмешательство в американские выборы», «пагубное влияние в Сирии», а также «агрессию в Крыму».

На своем персональном сайте республиканец Грэм отметил, что принятые на сегодняшний день санкции оказались недейственными, и не могут удержать Россию от попыток повлиять на будущие кампании. «Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина до тех пор, пока он не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не откажется от кибератак против американской инфраструктуры, не покинет Украину и не оставит попытки создания хаоса в Сирии», — пишет сенатор.

Среди мер, предложенных Грэмом, были ограничения в отношении российского банковского сектора, а также запрет на операции с государственными облигациями. Предлагается заморозить активы семи банков на территории США и заблокировать их транзакции через корреспондентские счета в американских финансовых институтах. Под эти меры, согласно законопроекту, могут попасть в частности Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк» и «Внешэкономбанк», в отношении которых уже действуют другие санкции.

Под эти меры, согласно законопроекту, могут попасть в частности Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк» и «Внешэкономбанк». Фото Олега Тихонова



Также сенаторы хотят запретить гражданам США и компаниям участвовать в операциях с российским госдолгом, если срок его обращения превышает 2 недели. Эта мера, которую обсуждают еще с прошлого года, распространится только на новые выпуски облигаций.

Известие о новом пакете санкций плохо отразилось на курсе рубля и рынке акций. В среду российская валюта снизилась по отношению к доллару на 1,36 рубля — по итогам торгов индикативный курс доллара впервые за почти полтора месяца достиг 64,85 рубля. 9 августа рубль просел еще больше — до 66,3/$. В течение пятницы курс доллара достигал 67 рублей — максимальной отметки с августа 2016 года.

Кроме того, публикации СМИ обвалили котировки крупнейших госбанков. 8 августа акции Сбербанка упали на 4,26%, правда уже на следующий день падение частично было отыграно. Бумаги ВТБ в день публикации «Коммерсанта» потеряли 2,37%, а коррекции на следующий день не последовало.

В ночь на 9 августа стало известно о еще одном пакете санкций — на этот раз инициатором выступал Госдепартамент США, а поводом было «дело Скрипалей». По данным The Washington Post, очередные санкции могут ударить по «Аэрофлоту», а также коснуться дипломатических отношений и экспорта американских товаров.

Снизить градус напряжения на финансовом рынке и остановить распродажи рублевых активов попытался ЦБ: в пятницу он опубликовал сообщение, в котором утверждал, что держит ситуацию под контролем и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

По данным The Washington Post, очередные санкции могут ударить по «Аэрофлоту», а также коснуться дипломатических отношений и экспорта американских товаров. Фото Максима Платонова



«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках. Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — говорилось в сообщении.

«Пока будет присутствовать угроза дальнейших санкций, рынок будет волатилен»

Эксперты, которых опросило «Реальное время», говорят, что предсказать развитие ситуации сложно — она может развиваться в обоих направлениях. Не исключено, что рубль отыграет потери, однако падение может и затянуться. В последнем случае есть угроза еще большего ускорения инфляции.

Сергей Хестанов доцент РАНХиГС, советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике «Если рубль не отыграет падение, неизбежно ускорение инфляции. Около трети потребкорзины среднего россиянина — это импортные товары, поэтому вслед за ослаблением рубля, как правило, тут же происходит рост цен. Вряд ли он будет катастрофическим, тем не менее мы все это почувствуем. Точно сказать, отыграется ли рубль, невозможно, но есть некоторая общая закономерность, которая работает в большинстве случаев. Обычно за любым сильным ценовым движением идет движение в обратную сторону. Следовательно, если в санкционной риторике наступит хотя бы временная пауза, мы увидим коррекцию. Если же эскалация будет продолжаться, то не исключено, что мы останемся на тех уровнях, на которых находимся сейчас, а то и пойдем ниже. Но повторюсь: поскольку это завязано на политику, с высокой точностью предсказать что-либо нереально — сами политики еще не решили, что они будут делать».

Антон Табах главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» «Угроза ускорения инфляции, естественно есть, однако с годами цены становятся значительно менее чувствительными к курсу рубля. Если в 1998 году российские ученые считали, что трансмиссия была где-то 30% (то есть сдвиг курса на 10% прибавлял 3% к инфляции), то в 2008-м она составляла уже 10%; сейчас она, наверное, не превышает 5% в силу локализации потребительских корзин. Словом, проблема есть, но она небольшая. К примеру, повышение НДС в следующем году вызовет куда более значимый гарантированный всплеск инфляции. В целом с макроэкономической точки зрения последствия санкций могут быть весьма умеренными и довольно медленными. Можно набрать катастрофических санкционных сценариев, но при нынешнем состоянии торгового баланса, при низком госдолге и устойчивом бюджете потребуется много времени, чтобы подорвать ситуацию. Все хорошо выучили уроки 1998-го и 2008-го. Да, в санкциях нет ничего хорошего, но с точки зрения макроэкономики их эффект довольно нейтральный.

Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам» Говорить, что текущее ослабление рубля связано исключительно с санкциями, не приходится — ситуация вообще очень неоднозначная, у нас есть большие неопределенности в мировой торговле. Те действия, которые сегодня предпринимают США и конкретно Дональд Трамп, закладывают много рисков для мировой экономики, и, конечно, это отражается и на российском рубле. Например, сегодня [10 августа] повышение Трампом пошлин на сталь и алюминий из Турции сильно обвалили турецкую лиру. Поэтому, честно говоря, я бы не упирал только на санкции против России — мы можем видеть распродажи на всех развивающихся рынках.

Денис Горев глава департамента управления активами General Invest «Влияние на рубль продолжают оказывать два фактора — негативная динамика в нефти и рост политической напряженности в связи с санкциями. До тех пор, пока эти факторы остаются в силе, позитива в рубле можно не ожидать. Колебания рубля в диапазоне плюс-минус 10% серьезно не отражаются на инфляции, однако более сильное ослабление, само собой, может негативно сказаться на ценах. То же самое с котировками акций российских банков: пока будет присутствовать угроза дальнейших санкций, рынок будет волатилен, и вряд ли стоит ждать тренда на повышение».