«Юлаевский рысак» сбил «автомобилиста» за 4 секунды до финиша

В Уфе стартовал хоккейный Кубок республики

В Уфе стартовал Кубок Республики Башкортостан — 2018 по хоккею. Это последняя для его участников проверка перед стартующим сезоном. В нынешнем турнире принимают участие команды Восточной конференции КХЛ — хозяева, екатеринбургский «Автомобилист», «Барыс» из Астаны и нижнекамский «Нефтехимик». Соперники для «юлаевцев» — крепкие середняки, частенько щелкающие по носу хроническому фавориту сезона. Первым из них в расписании Кубка-2018 стал клуб «автолюбителей». Об этой встрече — в материале «Реального времени».

История Кубка



Первый предсезонный турнир в Уфе состоялся в 1999 году. Назывался он в то время Турнир на призы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Это название сохранялось до 2000 года включительно, а с 2001 года турнир стал «Кубком президента Республики Башкортостан». В этом формате трофей разыгрывался 10 раз, после чего окончательно превратился в «Кубок Республики Башкортостан».

«Салават Юлаев» выигрывал домашний кубок восемь раз, дважды лучшим становился ярославский «Локомотив», еще по разу победы одерживали «Молот-Прикамье», «Лада», «Ак Барс», «Авангард», «Югра», СКА, «Нефтехимик». Среди нынешних участников, таким образом, трофеем владел лишь нижнекамский клуб, а вот «Автомобилист» и «Барыс» впервые принимают участие в Кубке РБ.

Первым соперником «Салавата Юлаева» на нынешнем турнире стал клуб из Екатеринбурга



«Губернаторские» команды

Первым соперником «Салавата Юлаева» на нынешнем турнире стал клуб из Екатеринбурга. Любопытно, что обе команды уже имеют по одному трофею в нынешнее межсезонье. «Автомобилист» выиграл все свои матчи в Нижнем Новгороде и стал обладателем Кубка губернатора Нижегородской области. «Салават», в свою очередь, также добавил в клубную коллекцию губернаторский трофей, но в Челябинской области. Причем дважды в ходе турнира сумел победить хозяйский «Трактор» — 5:1 и 4:3.

В это межсезонье соперник уфимской команды серьезно изменил свой состав. Теперь за екатеринбургский клуб будут выступать бывший лучший снайпер «Барыса» Найджел Доус, главный бомбардир «Нефтехимика» последних лет Дэн Секстон, а также экс-лидер «Лады» Георгий Белоусов. Сменился и главный тренер — вместо Владимира Крикунова на этот пост был назначен амбициозный Андрей Мартемьянов. Итогом таких кардинальных перемен стало получение «Автомобилистом» статуса претендента на победу в Восточной конференции в стартующем сезоне.

Неторопливое начало и хладнокровие Майорова

Первые минуты матча прошли в некоторой суматохе. Причиной тому во многом стало раннее удаление защитника гостей Мишарина. Спустя еще полминуты хозяева и вовсе получили двойное преимущество, но громадное большинство уфимцы провели бестолково, будто все еще не отошли от Дня болельщика.

Впрочем, на 10-й минуте «Салават» все же открыл счет. Бурдасов прокатился за воротами Сохатского и выложил шайбу на пятачок, где Майоров четко бросил с кистей в правый верхний угол — 1:0. Только в последние 5 минут периода екатеринбуржцы заставили слегка размяться Метсолу, но это было совсем не страшно для финского стража ворот. Несмотря на небольшое количество моментов, темп игры был высоким. Таким, что после одного из силовых приемов шлем Солодухина пролежал у борта почти 3 минуты, ровно до тех пор, пока не прозвучала сирена об окончании периода.

Первые минуты матча прошли в некоторой суматохе



На первой же минуте второго периода капитан «Салавата» Григорий Панин дал гостям шанс отыграться. Но это большинство у «Автомобилиста» не получилось. Скорее всего, соперники просто не хотели огорчать друг друга в неравных составах. Куда более выгодные моменты впоследствии упустили хозяева, что Ларсен, что Кадейкин не смогли реализовать неплохие голевые шансы. А на 12-й минуте периода сработало древнее хоккейное правило — не забиваешь ты, забьют тебе. Это Обидин подкараулил ошибку «юлаевцев» при розыгрыше лишнего и в меньшинстве сравнял счет — 1:1.

Ближе к концу хозяева получили еще одну возможность реализовать большинство и на этот раз подопечные Цулыгина были точны. Правда, шайба, заброшенная Кемппайненом, подверглась видеоповтору, по итогам которого была отменена.

Интриганы тут и там



Начало третьего периода ознаменовалось первой шайбой в большинстве на турнире — остаток штрафа от второго периода использовал Владимир Ткачев. Пас ему сделал Хартикайнен после двух добиваний бесхозной шайбы Кемппайненом — 2:1. Отыгрались гости еще легче, чем в первый раз. В середине периода Трямкин бросил от синей линии, Обидин закрыл обзор Метсоле, и шайба заползла в ворота — 2:2. Арбитры вновь пошли смотреть повтор, но, в отличие от «салаватовской», эту шайбу решено было засчитать.

Отметим, что «автомобилисты» играли без своих легионеров, а тройка уфимцев Кемппайнен — Умарк — Хартикайнен была далека от идеала.

Панин дал очередной шанс гостям вырвать победу за две с небольшим минуты до конца третьего периода. Во время этого розыгрыша еще и Кадейкин проверил на прочность лицо Чесалина, получив «2+2». Но уральцы не воспользовались этим «подарком» от капитана и новичка до конца основного времени.

Бурдасов, сыграв в стеночку с Ларсеном, буквально вонзил шайбу в левый верхний угол — 3:2 за 4 секунды до конца игрового времени

— Мы знали, что будет сложный матч, потому что «Автомобилист» хорошо проводит предсезонку, и до этой игры они не проигрывали. Соперник хорошо организован, и мы готовились очень серьезно, — скажет после матча помощник Цулыгина Виталий Ячменев.



Ничего не изменилось и в начале овертайма, хотя половину его гости играли вчетвером против троих. Сохатский, в свою очередь, спас дважды на последней минуте, но это не помогло избежать поражения. Его партнер нарушил правила за 16 секунд до финальной сирены, а Цулыгин взял тайм-аут и расписал последний штурм ворот соперника. Тренерский совет пошел на пользу, Бурдасов, сыграв в стеночку с Ларсеном, буквально вонзил шайбу в левый верхний угол — 3:2 за 4 секунды до конца всего игрового времени. Это был уже приговор.

— Хороший матч получился, боевой, — отметил после игры автор победной шайбы Бурдасов. — Видно, что обе команды хорошо готовы физически. Отмечу наше меньшинство, ребята пластались, Солодухин в овертайме поймал на себя три броска соперника. Поэтому, получив большинство, мы не могли подвести команду, в том числе и Славу.