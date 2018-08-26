Видео недели: горящий самолет из Уфы, перевернувшийся танк и кокаиновое аутодафе

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Фото: скриншот видео

Видео из загоревшегося самолета Уфа — Сочи

Пассажирский самолет Ту-204, совершавший рейс из Уфы в Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за одного из двигателей, который загорелся. В момент пожара на борту лайнера находились 207 пассажиров и члены экипажа. Никто из них не пострадал.

Чем занимаются депутаты во время слушаний по пенсионной реформе?

Во вторник, 21 августа, в Госдуме прошли «большие» парламентские слушания по пенсионной реформе. Один из присутствующих в зале заснял, чем занимаются чиновники во время обсуждения повышения пенсионного возраста. Да, они листают картинки.

Торжественное «открытие асфальта» во дворе

В городе Канске Красноярского края в присутствии представителей местной администрации с красной ленточкой и шампанским открыли заасфальтированный двор. Как сообщают местные СМИ, ровный асфальт там появился впервые за 44 года.

Мантуров и обморок журналистки

В прямом эфире после интервью с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым журналистка телеканала «Россия 24» потеряла сознание. Чиновник попытался поймать девушку, но не успел.

Падение самолета в Красноярском крае

Также на уходящей неделе в Сети было опубликовано страшное видео падения самолета в Красноярском крае. По предварительной информации, пилот выполнял тестовый полет после ремонта воздушного судна. «Аэропракт А-22» рухнул вниз и взорвался. К сожалению, пилот погиб.

«Мидовский» кокаин отправили в крематорий

В Аргентине в одном из крематориев Буэнос-Айреса сожгли 389 килограммов кокаина, который несколько месяцев назад нашли в российском посольстве.

На параде в Курске перевернулся танк

В Курске после парада в честь 75-летия победы в Курской битве перевернулся танк Т-34. После окончания торжественной части технику начали грузить на платформы, но экипаж не рассчитал траекторию движения и танк перевернулся на бок.

Полиция избила пассажира в Домодедово

В аэропорту Домодедово сотрудники полиции избили одного из пассажиров на глазах у его жены и ребенка при задержании. По предварительным данным, оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом на ролике видно, что мужчина не оказывал сопротивления во время задержания. СК уже объявил, что проверит действия сотрудников правоохранительных органов, а также возможное «оскорбление и применение насилия» к полицейским.

Новый талисман ФК «Ростов» — бабушкин ковер

На днях футбольный клуб «Ростов» принимал красноярский «Енисей». Один из болельщиков ФК «Ростов» пронес на стадион домашний ковер и развернул его на трибунах. После победы хозяев он стал талисманом — ковер уже постелили на базе футбольного клуба.

Жуткие скульптуры голландского художника

Голландский художник Тео Янсен создает гигантские скульптуры, движущиеся без моторов — только на силе ветра. Издалека они выглядят, как огромные жуткие насекомые.