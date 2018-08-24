Прославленный татарстанский «Звездный десант» стал героем уголовного дела

Вывод прокуратуры: в марийском филиале центра «Герда» подростков содержали в «угрожающих жизни и здоровью условиях», а в казанских — просто в антисанитарных

В Татарстане разгорается новый скандал, связанный с деятельностью очередного «исправительного учреждения» для трудных подростков. В отличие от чисто коммерческого «реабилитационного центра» в Кировском районе Казани «Символ жизни», издевательства над детьми в котором недавно стали предметом уголовного расследования, с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», также попавшей под прицел правоохранительных и надзорных органов, в течение многих лет активно сотрудничали госорганы республики. «Реальное время» выяснило: пока татарстанские прокуроры собирали информацию об административных правонарушениях организации, в республике Марий Эл по факту оказания «Звездным десантом» услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили уголовное дело.

Проверка пришла — «Звездный десант» передесантировался

На официальном сайте Прокуратуры РТ появилось сообщение о многочисленных нарушениях требований законодательства о пожарной безопасности, трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства, регламентирующего обеспечение прав детей на охрану здоровья, выявленных в подростковом реабилитационном центре «Герда» АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант». Как пояснили корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе Прокуратуры РТ, первая жалоба на нарушения законодательства поступила в прокуратуру Советского района Казани в октябре 2017 года.

— Родители пожаловались на порядок содержания детей в помещении, расположенном в поселке Константиновка, — уточнила и.о. старшего помощника прокурора РТ Екатерина Гудкова, но подробностей жалобы раскрывать не стала. — По результатам проверки выяснилось, что деятельность учреждения в нарушение действующего законодательства ведется в жилом помещении. Деятельность организации была приостановлена до перевода жилого помещения в нежилое. А филиал центра «Герда» переехал в Салмачи. Сейчас там тоже ведется проверка, но о ее результатах говорить рано, она не завершена.

Зато прокуратура Кировского района завершила проверку другого филиала центра «Герда», который размещается в Кировском районе, на улице 1 Мая. Там, в частности, были выявлены такие нарушения санитарных норм, которые при желании могут быть истолкованы шире, чем просто отклонения от требований СанПиН: подростков ставили на раздачу пищи в буфете-раздаточной и заставляли мыть посуду.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности, а самое главное — установили, что «Герда» осуществляет образовательную и медицинскую деятельность, не имея соответствующих разрешений и лицензий. Фото centrgerda.ru



Помимо этого сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований пожарной безопасности, а самое главное — установили, что «Герда» осуществляет образовательную и медицинскую деятельность, не имея соответствующих разрешений и лицензий.

На вопрос, не выявила ли проверка в казанском центре «Герда» факты, свидетельствующие о жестоком обращении с детьми, подобные тем, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела в связи с издевательствами над воспитанниками в «Символе жизни», в пресс-службе Прокуратуры РТ ответили отрицательно.

Неудачная «высадка» в Марий Эл

А вот в Волжской межрайонной прокуратуре по факту оказания действовавшим в Волжске филиалом «Герды» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, недавно завели уголовное дело.

Как выяснило «Реальное время», проверку в отношении марийского филиала этой казанской организации инициировали родители одного из подростков.

«По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных требований, законодательства об образовании, — говорится в официальном ответе из Волжской межрайонной прокуратуры на запрос «Реального времени» о результатах проверки деятельности центра «Герда» на марийской земле. — Поскольку выявленные нарушения… в совокупности создавали угрозу жизни и здоровья людей, находящихся в центре, по постановлению межрайонного прокурора… следователем по особо важным делам следственного отдела по г. Волжск СУ СК РФ по Республике Марий Эл 09.04.2018 возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ. Кроме того, прокуратурой в Волжский городской суд было направлено исковое заявление о приостановлении деятельности АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», в ходе рассмотрения которого деятельность центра в г. Волжск прекращена».

«Перевоспитание» в тесноте и обиде

Сотрудники Волжской межрайонной прокуратуры, подобно их татарстанским коллегам, предпочли умолчать о подробностях, однако выразительное описание нарушений обнаружилось в постановлении по делу об административном правонарушении, вынесенном 4 июня 2018 года Волжским городским судом Республики Марий Эл в отношении АНО «ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».

Суд эмоциями не руководствуется: при максимально возможном, согласно статье 6.3 КоАП РФ, штрафе в 20 тыс. рублей, на АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» за все вышеперечисленные нарушения наложили штраф в 10 тыс. рублей, и это пока все. Фото Ирины Плотниковой

В постановлении суда говорится, что дети, которых родители поместили в центр «Герда», жили в жуткой тесноте: 14 человек поселили в комнате площадью 25 квадратных метров при норме 4,5 квадратного метра на человека. Перечислены в постановлении и другие нарушения: нехватка санузлов и душевых комнат, отсутствие в туалетах туалетной бумаги и мыла, нехватка посуды в столовой, недостаточное на всех детей количество спальных принадлежностей и полотенец, а в учебных классах — столов и стульев. На стенах и потолках помещений, где жили дети, говорится в постановлении суда, расплодился грибок. На фоне этого другие перечисленные в документе суда детали, вроде несоблюдения требований гигиены при мытье посуды, нарушений норм хранения продуктов, которыми кормили детей, и отсутствие положенного количества прогулок и занятий физкультурой, кажутся детскими шалостями.

Юридически неподкованные граждане под действием эмоций одно только лишение детей туалетной бумаги могли бы сгоряча квалифицировать как издевательство и унижение человеческого достоинства. Однако суд эмоциями не руководствуется: при максимально возможном, согласно статье 6.3 КоАП РФ, штрафе в 20 тыс. рублей, на АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» за все вышеперечисленные нарушения наложили штраф в 10 тыс. рублей, и это пока все. Чем же закончится уголовное дело, о котором говорится в официальном ответе прокуратуры «Реальному времени», остается только гадать — его подробности не раскрываются.

Кому «помогает» следствие?

Не раскрывает и Следком подробности расследования уголовного дела, заведенного по факту издевательств над трудными подростками в реабилитационном центре «Символ жизни». А родители между тем начали всерьез беспокоиться, что дело замнут.

К примеру, Анна Горшенина сообщила корреспонденту «Реального времени», что собирается подать жалобу на следствие. Она считает, что вместо того, чтобы собирать доказательства виновности сотрудников «Символа жизни», следователи пытаются собрать материал, который бы позволил их обелить.

— Мы приехали с сыном в Казань из другого региона специально, чтобы дать показания, — рассказала Горшенина. — Это было непросто и недешево, но на нас сотрудники правоохранительных органов почти давили. Чтобы мы приехали. И я думала, наше присутствие необходимо и важно для установления всех обстоятельств дела. А опросили сына формально… Следователь фактически прогнал его через компьютер — запустил программу с вопросами типа: «Был ли у вас тренинг «Лабутены»?», «Был ли тренинг «День независимости»?», возили ли вас на мотивацию в центр «Триумф»?» На вопросы надо было отвечать односложно, без деталей — «да» или «нет». Сын вот написал, что его возили в «Триумф», а ребят, которые поступили в «Символ жизни» раньше, — в какой-то другой центр, название которого он не помнит. Это важная деталь, это свидетельствует о связях с разными центрами, а следователь, вместо того чтобы разбираться, сказал, что вообще не станет это вносить в протокол, потому что в показаниях других детей этого нет, и мой сын мог все просто придумать!

— Не знаю, с умыслом или случайно, но следователь проговорился, что вызвал именно нас, потому что ему нас порекомендовала опросить руководитель «Символа жизни» Елизавета Платонова. Дескать, мы должны дать показания в ее пользу. И он сказал такую фразу: «Мы, как можем, помогаем центру». Я не понимаю после этого, на чьей стороне следствие? Как можно рассчитывать на объективное расследование после этого вообще?! — возмущается Анна Горшенина.

О причинах, по которым следствие скрупулезно собирает положительные отзывы о деятельности «Символа жизни», остается лишь догадываться. Фото Инны Серовой

Карьерный фактор

О причинах, по которым следствие скрупулезно собирает положительные отзывы о деятельности «Символа жизни», остается лишь догадываться. Впрочем, завесу над этой тайной корреспонденту «Реального времени» на условиях анонимности приоткрыл сотрудник надзорных органов, имеющий опыт расследования подобных дел.

— В таких случаях, как с «Символом жизни» и с «Гердой», расследование обычно заканчивается выявлением нарушений СанПиН и требований пожарной безопасности, за которые нарушителей наказывают чисто формально. Потому что, признав более серьезные нарушения, придется также признать, что все это допустили и вовремя не пресекли не кто-нибудь, а сотрудники государственных органов, — пояснил собеседник «Реального времени». — Признав это, придется лишать должностей уже крупных чиновников, которые из корыстных побуждений или по недосмотру попустительствовали нарушителям закона. А кому хочется поставить точку в своей карьере?

По мнению нашего собеседника, при основательном подходе к расследованию в деятельности таких центров для трудных подростков можно выявить и доказать факты нарушения прав человека и даже признаки экстремизма:

— Детей насильно лишали свободы, удерживали в центрах, не давали общаться с родителями. Такое допускается только по решению суда как наказание за серьезные правонарушения, и помещать по решению суда можно детей только в государственные закрытые учреждения. В такие, к примеру, как Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа. Или в ЦВИНП — в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. А к экстремистской деятельности, по закону, могут быть отнесены не только теракты, но и систематическое нарушение прав и свобод граждан, психическое насилие, что и имеет место в так называемых «реабилитационных» центрах!

Чтобы доказать факты психического насилия, регулярного унижения «пациентов» реабилитационных центров, говорит специалист, достаточно добросовестно провести экспертизу. Обследовать в психиатрической клинике пострадавших от насилия детей, получить заключения экспертов о роли в разрушении личности «упражнений» и наказаний, которым подвергаются трудные подростки. Зафиксировать, наконец, по всем правилам факты насильственного лишения свободы. Однако ничего этого не делается.

А отчаявшиеся родители, которым не удается справиться с подростковыми проблемами детей, продолжают попадаться в умело расставленные в интернете сети. Сайты «Символа жизни», «Герды» и прочих подростковых коммерческих «реабилитационных» центров выстроены по одной суперэффективной схеме. Вначале на фоне пугающих картинок задаются пугающе жесткие вопросы о ребенке: «Странное состояние?», «Уходит из дома?», «Плохая компания?», «Постоянно в гаджетах?» Потом — главный вопрос: «Что-то совпало?» — и сразу рекомендация: «Немедленно звоните нам!». Еще на этих сайтах обязательно есть фото уютных комнат с прекрасной обстановкой, в которых обещают поселить заблудших подростков, и много-много разного рода грамот и сертификатов, которые не дают права на ведение образовательной и медицинской деятельности, но впечатляют громкими названиями выдавших их организаций. Все это в совокупности производит на неотягощенных специальными юридическими знаниями граждан такое впечатление, что они, не вчитываясь, подписывают договоры не о реабилитации трудного подростка, а об оказании платных услуг по его содержанию в пансионе.

На этих сайтах обязательно есть фото уютных комнат с прекрасной обстановкой, в которых обещают поселить заблудших подростков, и много-много разного рода грамот и сертификатов, которые не дают права на ведение образовательной и медицинской деятельности, но впечатляют громкими названиями. Фото centrgerda.ru

Десант на госзакупках

Теорию о том, что чиновникам крайне невыгодно расставлять точки над i в вопросе о деятельности «реабилитационных» центров, вполне подтверждает ответ Минмолодежи РТ на запрос «Реального Времени» о долговременной совместной деятельности министерства и АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».

— Не в первый раз появляется резонансный случай с нарушениями в работе частных реабилитационных центров для так называемых «трудных» детей и подростков, — сообщила нашему изданию замминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова. — Нередко, прикрываясь тем, что они не ведут медицинскую деятельность, такие центры не получают лицензии и даже не проходят аккредитацию, что недопустимо при работе с детьми и подростками.

«Палаточные лагеря «Звездный десант» для детей с девиантным поведением проводятся ГБУ «Республиканский центр «Лето» в рамках республиканской программы отдыха и оздоровления детей и молодежи с 2006 года. Реабилитационный центр «Герда» является частным объектом и не имеет никакого отношения к сети учреждений государственной молодежной политики, равно как и автономная некоммерческая организация, которая использует в качестве фирменного наименования бренд «Звездный десант», — уточнили в пресс-службе министерства.

Однако, как писала несколько лет назад газета «Шешминская новь», именно этот якобы «не имеющий отношения к палаточным лагерям» «Звездный десант» не раз высаживался на гостеприимной новошешминской земле как раз в палаточных лагерях, работавших под эгидой ГБУ «Республиканский центр «Лето» — под предводительством ответственного секретаря Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллиной и руководителя АНО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Люции Ибрагимовой. Той самой Люции Ибрагимовой, которая, согласно данным ресурса rusprofile.ru, в настоящее время является соучредителем АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», а до апреля прошлого года была также учредителем и президентом благотворительного фонда «Звездный десант», ликвидированного по решению суда по заявлению самой Ибрагимовой в связи с тем, что фонд фактически прекратил деятельность.

До августа 2016 года Люция Ибрагимова являлась также соучредителем ныне ликвидированной Региональной общественной организации РТ по развитию деятельности в сфере профилактики асоциального и аддиктивного поведения «Время жить». А до августа 2017-го Люция Ибрагимова была учредителем ООО «Подростковый реабилитационный центр «Герда», зарегистрированного в квартире дома № 94 по улице Фучика. После ликвидации предприятия бренд «Герда» не умер — просто договоры с родителями трудных подростков стала заключать АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».

По данным ресурса «Госзатраты», «Звездный десант» с 2013 по 2015 год заработал на госзакупках свыше 12 млн рублей, поставляя путевки в палаточные лагеря ГБУ «РЦ «Лето», учредителем которого является Республика Татарстан. Фото zd.tatarstan.ru

При этом до недавнего времени республиканские госструктуры тесно сотрудничали с АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант». По данным ресурса «Госзатраты», «Звездный десант» с 2013 по 2015 год заработал на госзакупках свыше 12 млн рублей, поставляя путевки в палаточные лагеря ГБУ «РЦ «Лето», учредителем которого является Республика Татарстан. А в 2013 году около 150 тыс. рублей эта организация получила по госконтракту непосредственно от Министерства по делам молодежи, спорту и туризму за организацию и проведение Межрегионального слета палаточных лагерей по работе с детьми девиантного поведения.

В последнее время «Звездный десант» в госзакупках действительно не участвовал. Как сообщается на портале «Официальный Татарстан», «в 2015 году командой специалистов «Звездного десанта» было задумано логическое продолжение наработанного опыта — проект подросткового центра «Герда» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию». Это тот самый проект, реализация которого обернулась уголовным делом в Марий Эл.

«Символ жизни» воспользовался опытом «Герды»

Корреспонденту «Реального времени» удалось связаться с директором и соучредителем АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Люцией Ибрагимовой. Она подтвердила факт долговременного сотрудничества своей организации с Министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, а также с УФСКН по РТ — вплоть до ликвидации этого ведомства в 2017 году.

— Я — бывший чиновник, 17 лет проработала в Минмолодежи и ушла оттуда несколько лет назад, когда поняла, что мне стало неинтересно работать с новыми людьми, пришедшими к руководству, — рассказала Люция Ибрагимова. — Мы также очень тесно сотрудничали с УФСКН по РТ, с помощью и участием сотрудников Госнаркоконтроля, собственно, и реализовывалась программа реабилитации наркозависимых подростков в ООО «Герда». У меня не просто договор с УФСКН был, а статус федеральной площадки! А ликвидация благотворительного фонда и ООО «Герда» — это прямое следствие ликвидации УФСКН. Я отошла от благотворительной деятельности, а функции, которые выполняло ООО «Герда», в апреле 2016 года после закрытия ООО фактически перешли к АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант».

Ибрагимова подчеркнула: во времена сотрудничества с Госнаркоконтролем «Герда» была подростковым реабилитационным центром, а сейчас АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» реабилитацией юных наркоманов не занимается — это только психолого-коррекционный центр для подростков с девиантным поведением, в том числе и таких, которые не понаслышке знают, что такое наркотики. И особо выделила тот факт, что для такой деятельности не требуется лицензий ни на образовательную, ни на медицинскую деятельность — только разрешение от Госпожнадзора и Роспотребнадзора. А еще она заявила, что сотрудники ее организации — «это бывшие чиновники, в основном педагоги-психологи по образованию».

Люция Ибрагимова изложила свою версию о причинах жалобы и возбуждения уголовного дела по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей в филиале «Герды» в Марий Эл. Фото studiolucia.ru

— В отличие от «Символа жизни», у нас не работают люди, употреблявшие наркотики, имеющие зависимость, мы все — независимые, — поспешила Люция Ибрагимова откреститься от напрашивающихся аналогий с «детским концлагерем». — Когда я попала в автомобильную аварию, администрация «Герды» передала организаторам «Символа жизни» мои программы, и они всем этим воспользовались. Но создали гораздо более жесткую систему, чем у нас, слишком увлеклись мотивациями, тренингами… И сайт их как две капли воды похож на наш, потому что они просто использовали наши наработки!

Люция Ибрагимова изложила свою версию о причинах жалобы и возбуждения уголовного дела по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей в филиале «Герды» в Марий Эл. По ее словам, родители мальчика, которые привезли его на психокоррекцию в Казань из Подмосковья и были согласны с его помещением в филиал в Волжске, первоначально скрыли, что он болен поллинозом, он переночевал в приюте лишь одну ночь, а потом его вернули маме с папой, что называется, по медицинским показаниям, опасаясь, что у ребенка в любой момент может случиться отек Квинке:

— Я не могла держать в центре такого ребенка, это большой риск. А мама рассердилась. Потом родители, которые были вынуждены забрать своего ребенка, стали вымогали у меня деньги за моральный вред, у меня свидетели есть… А потом в качестве мести написали жалобу в прокуратуру. В прокуратуре и в полиции, я считаю, просто решили выжить нас из Волжска. Явились в центр, устроили там маски-шоу, перепугали детей. Работать просто не давали — постоянно детей допрашивали, осматривали их на предмет, не было ли фактов жестокого обращения, насилия. И мы ушли оттуда. Родители детей возмущались, хотели поднять шум, но я сказала им, что нам это не нужно.

Что же касается постановления Волжского городского суда Республики Марий Эл о штрафе за нарушение санитарных норм в «Герде», Ибрагимова заявила:

— Мы уже все это опровергли, было решение Верховного суда Марий Эл. И результаты проверок прокуратуры в Казани мы опротестуем.

— Почему же на сайте Верховного суда Марий Эл нет информации об пересмотре дела о нарушениях в «Звездном десанте», то есть «Герде»? — удивилась корреспондент «Реального Времени», которая, кроме документов на сайте Волжского городского суда, смогла обнаружить еще только одно судебное дело, связанное с АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», — на сайте Арбитражного суда Марий Эл. Его инициировало АНО, но потом забрало свое заявление…

— Очень жаль, что нет, — парировала Люция Ибрагимова. — А решение в нашу пользу есть! Вы поймите, у нас просто не могло быть таких нарушений. Не могло быть нехватки посуды и стульев. У меня в центре содержатся дети не бездомные, это дети состоятельных родителей. Их родители навещают. Как вы думаете, богатая семья, навещая ребенка, увидит все это и будет со мной сотрудничать?

— А сколько стоят ваши услуги по психокоррекции? — уточнила корреспондент.

— По меркам среднего обывателя, наши услуги стоят дорого. Но мы даем качественные услуги, это стоит недешево. Однако, если я вижу отчаявшуюся многодетную мать, у которой нет денег, я могу взять ребенка бесплатно!

— Но все-таки — сколько?

— От нуля до 70 тысяч рублей в месяц. Разделите эту сумму на количество дней и сравните со стоимостью, например, гостиницы…