Шамиль Газизов: «Хочу поблагодарить РФС, УЕФА и руководство РПЛ за помощь в получении виз»

Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оказали поддержку «Уфе» в получении игроками команды британской визы перед матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс», сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Я уже говорил, что средний срок получения виз составляет от трех до пяти дней. Мы идем по ускоренному варианту, этот путь занимает сутки. Хотелось бы поблагодарить РФС, УЕФА и руководство Российской премьер-лиги за оказанную поддержку и помощь с документами. Все прошло в спокойном режиме, нужно лишь выбрать правильный период», — сказал Газизов.

23 августа «Уфа» сыграет первый матч в Глазго против «Рейнджерс».

