Стивен Джеррард: «Надеюсь, уфимцы получат визы и приедут»

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард надеется, что «Уфе» удастся решить проблемы с британскими визами и приехать на матч Лиги Европы, сообщает Sport24.ru.



«Это не моя проблема. Я услышал об этом недавно, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они получат визы и приедут. Мы в хорошей форме и ждем борьбы. Надеемся, «Айброкс» снова зажжет еврокубковым вечером.

Посмотрим, как все будет. Надеюсь, проблемы удастся решить, потому что не могу дождаться нового выхода на «Айброкс», — цитирует Джеррарда The Scottish Sun.

«Рейнджерс» и «Уфа» должны встретиться в раунде плей-офф Лиги Европы, первый матч назначен в Глазго 23 августа. Однако руководство «Уфы» опасается, что футболистам не успеют оформить визы.