Шамиль Газизов: «Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «Чемпионату» о сложностях участия в матчах Лиги Европы.

«Нам приходится переключаться с Лиги Европы на чемпионат, что для нас ново. Вчера «Уфа» неплохо играла, но по делу проиграла второй тайм, последние 25-30 минут. Ничто не предвещало такого исхода — вроде контролировали ситуацию. Это значит, что нам нужно прибавлять — и мы будем это делать. Сетовать на то, что у нас много матчей, нет смысла.

«Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение», — сказал Газизов.

Напомним, в четверг, 23 августа, «Уфа» сразится с «Рейнджерс» Стивена Джеррарда на стадионе в Глазго.

