Подарок Болгарии: в Татарстане ищут место Котрагу, «основателю» Волжской Булгарии

С установкой статуи хану в Болгаре отказали, зато ей будут рады в Тетюшах

Фото: Илья Репин

Болгария планирует установить в Болгаре памятник хану Котрагу как основателю Волжской Булгарии. Но в Татарстане инициативу встретили без большого энтузиазма, некоторые даже выступили против. Главным препятствием служит запрет ЮНЕСКО — древний город под его защитой. К тому же в научной среде нет единого мнения, кого считать основателем древнебулгарского государства. Тем не менее у болгарской идеи есть и поклонники, например, памятнику будут очень рады на земле Тетюшского района. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подарок Болгару от Болгарии

В марте этого года посол Болгарии в России Бойко Коцев сообщил о планах установить в Болгаре памятник болгарскому хану Котрагу. Господин Коцев считает, что именно этот правитель и сын другого легендарного хана Кубрата в VII веке нашей эры основал Волжскую Булгарию — государство древних булгар на территории современного Татарстана.

— Котраг пошел на Волгу и сделал Волжскую Булгарию, — заявлял журналистам посол. — Мы, болгарские функционеры, общественники, собираемся там сейчас поставить памятник Котрагу.

Однако в Татарстане далеко не все одобряют установку памятника Котрагу в Болгаре. Источник «Реального времени» в официальных кругах сообщил, что болгарское посольство обращалось с этой идеей к руководству республики и в Минкульт РТ: «Вопрос обсуждался, но пока никаких решений не принято. Нет решения о том, где его ставить, в каком виде. Вопрос на стадии обсуждения», — пояснил собеседник издания.

Господин Коцев считает, что именно хан Котраг в VII веке нашей эры основал Волжскую Булгарию. Фото tatarstan.ru



В республиканском фонде «Возрождение», который занимается восстановлением древних городов, добавили, что идея с памятником Котрагу в Болгаре практически невыполнима:

— Я краем уха слышала об этой инициативе Болгарии, но никаких официальных обращений к нам в фонд не было. Но мы никаких памятников в Болгаре и не можем ставить — данный вопрос нужно обязательно согласовать с ЮНЕСКО. Болгар — это памятник всемирного значения, — отметила в беседе с «Реальным временем» директор фонда «Возрождение», зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

— То есть это невозможно?

— Нет, ну может быть, и возможно, но для этого нужно, во-первых, очень весомое обоснование, во-вторых, параметры этого памятника должны быть согласованы с архитектурой этого места. Скорее всего, это нереально, — сомневается Ларионова.

Против установки памятника в Болгаре и некоторые татарстанские историки. Дело в том, что в ученой среде до сих пор нет единой точки зрения об основателе Волжской Булгарии, а мнениями специалистов не будут пренебрегать:

— Это должно быть безоговорочно обосновано исторически. Если историки против кандидатуры Котрага, значит, у них есть весомые аргументы и документы. Мы же с ЮНЕСКО не просто так, на эмоциях работаем. В первую очередь на историческом архивном документальном материале нужно обосновать необходимость этого памятника, — говоритТатьяна Ларионова.

— Кроме того, возникают вопросы по его масштабам: будет ли он небольшим и устроит ли это тех, кто выходит с инициативой, то есть сложностей много, но самая главная — ЮНЕСКО не приветствует появление каких-либо новых объектов на территории памятников, которые включены во всемирный список, — напомнила директор фонда «Возрождение».

Котраг, Кубрат или Алмуш?

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов относит Котрага к категории сакральных имен для многих народов, но, в отличие от болгарского посла, считает, что основал Булгарию не он, а сам хан Кубрат:



— Это именно сам хан Кубрат, с ним связано становление великого государства Волжской Булгарии, и, естественно, он относится к той категории личностей, которые вписываются в историю любого народа. Отношения Болгарии, Татарстана и России очень тесно взаимосвязаны. Хотя Кубрат не был мусульманином, это был человек, который сформировал потенциально славянское государство, но у этого государства очень выраженные тюркские корни. И в этом смысле современный татарский народ должен отдать дань уважения своему герою, — поясняет ученый.

— Мне кажется, общественное мнение уже созрело. Для историков и науки здесь все ясно, и теперь очень важно именно в общественном мнении выстроить линейку имен, которые могли бы быть примерами патриотизма и отношения к своему народу — людей, которые создавали величие своего государства, — подчеркнул Рамиль Хайрутдинов.

Руководитель института КФУ одобряет процесс признания таких исторических личностей и считает объекты, связанные с их именами, символом объединения не только тюркских, но и славянских народов: «Поэтому вполне оправдано, что такие предложения возникают. Другое дело — в какой форме это реализовать, здесь можно поспорить. Это может выглядеть как объект архитектуры или малой формы архитектуры — не имеет значения, самое главное, что эти персонажи присутствуют в культуре нашего государства. Если вы зайдете в музей булгарской цивилизации, вы увидите целый стенд, посвященный этому этапу развития общетюркской истории. Это знаковая фигура, поэтому игнорировать ее было бы ошибкой».

Известный булгаровед, главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, доктор исторических наук Фаяз Хузин не согласен с установкой памятника Котрагу в Болгаре, поскольку не считает его основателем Волжской Булгарии:

— Нет, не Котраг. Предполагается, что какую-то часть болгар Котраг возглавил после смерти Кубрат-хана и ушел на Волгу, но так это или нет, мы точно не знаем, конкретных сведений об этом нет. Другое дело — Аспарух, еще один сын Кубрата и вождь дунайских болгар. Есть сведения, что в VII веке он возглавил болгар, они переселились из распавшейся Великой Болгарии с Приазовья на Дунай, и там он основал государство. Да, есть данные, что тогда же часть болгар, скорее всего, ушла на среднюю Волгу, и есть археологические памятники того времени. Весь VIII и IX век полностью здесь жили болгары — у нас, на средней Волге. Но государства еще не было, оно возникло позже, где-то на рубеже IX—X веков, и основал Волжскую Болгарию хан Алмуш, — убежден Фаяз Хузин.

По словам булгароведа, этот правитель был сыном язычника Шилки, и сам Алмуш поначалу был язычником, но впоследствии принял ислам. Поэтому говорить, что Котраг основал древнебулгарское государство — неверно, считает историк:

— Да, это неправильно, об этом нет сведений. С Алмушем — по-другому. Он принял ислам, нам известны его монеты. В 902—908 годах были отчеканены первые монеты Волжской Болгарии с изображением Алмуша. Это языческое имя, а по-мусульмански его звали Джагфар — одно и тоже лицо. Поэтому, мне кажется очень спорной эта идея с Котрагом. Надо ставить памятник Алмушу — это я понимаю, он основал государство, а Котраг — личность неустановленная, как и его роль в истории Волжской Болгарии. Как булгаровед, я против этого, — заключил Хузин.

С Болгаром «ошибочка вышла»

«Реальному времени» удалось выяснить, кто стоит за идеей установки памятника Котрагу. Подробностями с нами поделилась председатель содружества «Волжские булгары» Альфия Димитрова. По ее словам, воздвигнуть памятник планирует группа болгарских бизнесменов во главе с Ивелином Михайловым — исполнительным директором компании «Исторический парк» (Варна) — это проект крупнейшего в Европе исторического парка стоимостью в 50 млн евро, который поэтапно построят до 2022 года. На его территории будет несколько поселений. Первое будет связано с первой цивилизацией и найденными в варненском халколитном некрополе артефактами. Второе — раскроет особенности фракийской культуры, напомнит о жизни Орфея и Спартака. Третье — посвятят римской эпохе, четвертое — раскроет культуру славян и проболгар, в пятом — представят Первое болгарское царство, а шестое — построят по подобию Царевца и покажут культуру Второго болгарского царства. Инвесторы этого масштабного проекта и задумали поставить памятник хану Котрагу в Болгаре. При этом на их счету уже есть один памятник младшему сыну хана Кубрата Альцеку, его установили в итальянском городе Челе де Булгария.

— Три года назад к нам обратились из Италии с просьбой о содействии. Они хотели поставить памятник хану Альцеку (брату хана Аспаруха, основателя Болгарии) в том месте, где он жил и погиб. Мы поставили этот памятник, и теперь каждый год многие болгары ездят туда на экскурсию-организовывают «соборы» (джиен), и им очень интересно узнавать эту историю. Затем мы решили поставить памятники каждому из братьев хана Аспаруха и таким образом ориентировать болгар, чтобы посещая эти места, они узнавали свою историю: видели места, где жили наши предки, где они умерли и где способствовали формированию народности и культуры. Это будет полезно как для стран, на территории которых они проживали (у них будет доход от туризма), так и болгарам, которые узнают больше о своей истории и своем происхождении. Мы решили поставить памятник хану Котрагу в Татарстане, потому что он переселился туда в свое время и поставил основы государства Волжская Булгария. Поскольку он жил и умер на этих землях, мы решили здесь поставить ему памятник, — пояснил «Реальному времени» Ивелин Михайлов.

«Мы решили поставить памятник хану Котрагу в Татарстане, потому что он переселился туда в свое время и поставил основы государства Волжская Булгария», — пояснил Ивелин Михайлов. Фото bnr.bg

— Недавно они мне предложили: «Давайте напишем такое же письмо в Татарстан, чтобы поставить там памятник хану Котрагу». Они полностью хотят взять на себя расходы: сами отольют статую из бронзы, сами транспортируют и установят ее, — добавила Альфия Димитрова.

В октябре прошлого года ей позвонили из посольства Болгарии в России и попросили участвовать в поездке в Татарстан в составе болгарской бизнес-делегации во главе с господином Коцевым. Сама Димитрова родом из нашей республики, а последние 19 лет живет в городе София, но родину не забывает — взяла на себя организацию сабантуев:

— Пока я делала сабантуи, оказалось, что никаких связей между Татарстаном и Болгарией практически нет. Даже когда на второй сабантуй к нам Римма Ратникова приезжала, она то же самое сказала. Я пригласила с собой в поездку Ивелина и его ребят, объяснила господину Коцеву, что они хотят установить в Татарстане памятник, у них туристический бизнес. Когда ребята приехали, то просто ахнули, были в восторге и от Казани, и от Болгара, все очень понравилось. Я представила Ивелина Михайлова, рассказала о его инициативе. Поэтому на некоторых встречах посол говорил, что намечается такое событие. А в принципе, сама идея принадлежит Михайлову и расходы берет на себя «Исторический парк».

Болгарская делегация составила письмо на имя президента, госсоветника и главы Минкульта РТ. Тогда министром был Айрат Сибагатуллин, и в октябре прошлого года он полагал, что проблем с установкой памятника быть не должно. Однако вскоре болгарским активистам пришел ответ с отказом:

— Ошибочка вышла. Мы же писали письмо с просьбой установить памятник в Болгаре, а он под защитой ЮНЕСКО. Поэтому из Минкульта ответили, что в Болгаре установить невозможно, но будут рассматривать вопрос об установке в другом месте Спасского района.

Из Минкульта ответили, что в Болгаре установить памятник невозможно, но будут рассматривать вариант установки в другом месте Спасского района

Не получится в Болгаре — поставят в Тетюшах?

Позднее в республике сменился министр культуры РТ, а вопрос с памятником успел подзабыться, и болгарам долгое время не удавалось его развить. «После этого я написала письмо Ираде Аюповой, а у нас в это время шли съемки. Как раз те же ребята попросили меня содействовать им в съемках фильма «Между крестом и полумесяцем». И я их сопровождала в Татарстане, организовала съемки в музее Болгара, и в целом по республике. И тогда они мне сказали, что лучше места для памятника, чем в Тетюшском районе, нет». Авторы идеи составили новое письмо, на этот раз главе Тетюшского района и дожидаются выхода из отпуска Ирады Аюповой, чтобы продолжить переговоры по установке памятника уже на новом месте. Примечательно, что в Тетюшах перспективе заполучить новую достопримечательность только обрадовались: «Я им в Тетюши звонила, они говорят, нам за счастье будет установка такого памятника, потому что он привлечет много новых туристов», — говорит Альфия.

Оказалось, болгарская сторона предварительно поговорила с руководством музея истории Тетюшского края, где к идее установки памятника отнеслись с большим энтузиазмом:

— Исторически это обоснованно. Я могу сказать, что как нельзя лучше наш район подходит для этой цели. То есть его не просто выбрали, потому что где-то не получилось, а потому что для этого есть все исторические предпосылки. У нас велись масштабные раскопки, есть памятники с булгарскими корнями, есть интересные могильники на эту тему. Сейчас немного подзабыли, что и самая ранняя стоянка на территории Татарстана — это урочище Красная Глинка, современное село Бессоново Тетюшского района. У нас более 130 археологических памятников, очень много останков древнебулгарских городов, мы вообще в плане археологии весьма богаты, просто мало копали, — пояснила директор музея Наталья Понедельникова.

Собеседница издания напомнила про десятилетние раскопки на древнем Тетюшском старом городище, где был «шикарный подъемный материал», провели две российские научные конференции с международным участием, приезжали специалисты из Венгрии и Болгарии.

— Мы очень рады этой идее, потому что как раз туризмом активно занялись, и у нас неплохие результаты. А установка памятника только укрепит и приумножит интерес к нашему району, такой союз с болгарами нам только на пользу, — уверена руководитель музея.

Теперь дело за малым. Болгарские историки готовят письмо на имя главы Тетюшского района и в Минкульт Татарстана. В музее со своей стороны также намерены просить руководство муниципалитета и министра культуры оказать содействие болгарам в этом вопросе. В администрации Тетюшского района «Реальному времени» обещали изучить вопрос.