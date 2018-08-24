Самострой на шести сотках. Россиян обяжут сообщать властям о возведении и реконструкции дач

Дачникам придется прибегнуть к услугам кадастровых инженеров, новшества вступят в силу с 1 марта 2019 года

Теперь дачникам и садоводам придется сообщать властям о планах построить или реконструировать свои дома площадью менее 500 кв. метров. Причем следом за уведомлением администрация должна будет в течение недели проверить поданные документы на соответствие градостроительным нормам. Эксперты «Реального времени» полагают, что новые изменения в Градостроительном кодексе помогут решить вопрос с нелегальными коттеджами на дачных территориях и подкинут дров в машину бюрократии. Подробности — в нашем материале.



Дачников взяли под контроль

4 августа вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые обязывают перед началом работ в садоводческих товариществах и населенных пунктах уведомить о них органы местного самоуправления. В садовых товариществах об этом можно будет сообщать администрации поселения или муниципального района.

— До 1 марта 2019 года можно осуществлять учет без этих уведомлений, но в принципе норма уже вступила в силу и действует. Скажем так, до 1 марта 2019 года по садовым домам небольшой переходный период, — поясняет «Реальному времени» заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова.

Предполагается, что в течение семи дней после подачи уведомления администрация проверит, соответствуют ли данные в нем параметрам и нормам размещения садового дома на земельном участке. В случае положительного ответа, «зеленый свет» на строительство или реконструкцию действует десять лет. Но это не все. После завершения работ собственникам еще нужно будет похлопотать — об окончании стройки администрацию также необходимо оповестить.

Юлия Шпалитова уточняет, что после завершения строительства к уведомлению нужно будет приложить технический план дома (который и до этого нужно было заказывать у кадастровых инженеров) и документ об оплате госпошлины. После этого последует еще одна проверка в течение семи дней, и если она пройдет успешно, то проверяющий орган сам подает заявление о постановке объекта на кадастровый учет и регистрацию права собственности.

Если же соответствия постройки всем нормам зафиксировано не будет, то администрация в праве заставить переделывать дом или же вообще снести его. Уведомление о несоответствии она будет отправлять не только собственнику постройки, но и в органы регистрации собственности.

Пока «сырые» изменения

Уведомить местную администрацию о планах на строительство или реконструкцию дачи можно будет как подав документы через МФЦ или отправив их по почте с уведомлением о вручении, так и через единый портал госуслуг или обратившись в орган местного самоуправления. Правда, саму форму уведомлений пока так и не согласовали — Минстрой России предложил семь вариантов, которые обсуждаются.

Пока изменения еще можно назвать «сырыми», поскольку некоторые их нюансы еще обсуждаются и не до конца ясно, как будет выстроена работа в администрациях. В частности, остается непонятным, каким образом планируется контролировать строительство в случае отсутствия уведомления.

В исполкоме Казани на запрос «Реального времени» пояснили, что пока они давать комментарии не готовы, поскольку дальнейший регламент работы будет зависеть от итоговой формы уведомления — в администрации города ждут окончательной проработки документа на федеральном уровне. Со своей стороны замдиректора Кадастровой палаты РТ Юлия Шпалитова пояснила, что на работе их ведомства изменения не скажутся, поскольку собственники и до этого приходили к ним за постановкой или учетом изменений, а в администрациях, вероятно, объемы работы увеличатся.

Больше порядка или бюрократии?

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев изменения воспринимает положительно.

— Работу при строительстве это никак не усложнит, просто добавит дополнительную процедуру людям, которые строят садовые дачные домики. Но я считаю, что это очень обоснованно и правильно с той точки зрения, что у нас сейчас в садовых и дачных товариществах творится все, что угодно. Ввиду того, что нет никакого контроля и регистрация права собственности на дачные и садовые домики ведется фактически в заявительном характере, то есть разрешение на строительство не получается, поэтому сейчас мы имеем полным полно садовых и дачных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома. То есть говоря простым языком, коттеджи ставят на садовых участках, что является нарушением всех градостроительных норм, — комментирует эксперт.

АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, на рынке изменения не скажутся, но это может повлечь за собой дополнительную бюрократию.

— На местах исполнители, думаю, также не знают, как это будет применяться на практике, поэтому нужно подождать. Единственное, могу сказать, что на рынке это никак не скажется, — говорит собеседница издания.

Автор популярного татарстанского телеграм-канала «Недвижимая» убеждена, что грядущие изменения дачникам не понравятся:

— Рынок толком не регулируется, дачники не знают прав и обязанностей (а они нигде чётко и не прописаны), весь механизм заключается в условно-договорном обязательстве не нарушать границы участков и вовремя оплачивать «полив» и «свет» в дачном сообществе. Когда разошлась новость о том, что самовольные постройки на дачах будет инспектировать беспилотник, мои читатели предложили скрывать сараи под камуфляжем.

От нововведений под брезентом не укрыться, легче будет «дать мзду» — прямой риск роста коррупции. Пусть не в столичных областях, но в провинции так и будет. А под риском, что твоё создание снесут, многие предпочтут обезопасить кров. Надо сказать, что строительство на дачных участках стало популярным. В среднем на 40-50% по всей стране в сравнении с прошлым годом. Видимо, покупательский спрос настолько был замечен, что рынок решили резко взять под особый контроль и разделить дачников на два варианта: огородническое и садоводческое некоммерческие товарищества. Все это будет применяться со следующего года, но вы посетите с экскурсией бабу Таню из ближайшего СНТ и узнайте ее мнение — информированность она выкажет никакую. Потому сложно сказать, что в ближайшие 4 месяца люди ринутся строить домики на участках.