«У нас не так много игроков, чтобы ими разбрасываться»

Открытая тренировка «Рубина» без Бердыева

Субботний матч с ЦСКА интересен болельщикам с нескольких точек зрения. И это как чисто игровой интерес (все-таки армейцы вице-чемпионы страны), так и принципиальные моменты — например, выйдет ли против своей бывшей команды Ильзат Ахметов. Но казанских любителей футбола, разумеется, больше интересует состояние своего клуба, в особенности после разочаровывающей концовки игры с «Ахматом». О том, как «Рубин» готовится к матчу с ЦСКА и почему на тренировке отсутствовал Курбан Бердыев, — в материале «Реального времени».

Пресловутая потеря концентрации

Нынешний «Рубин» отличается от прошлогоднего многим. Одно из важных отличий — в отношении футбольного сообщества к перспективам казанского клуба. Если в прошлом сезоне, с возвращением в команду Курбана Бердыева, оно смело прогнозировало борьбу как минимум за еврокубки, то сейчас такие разговоры поутихли. Очередная потеря очков в чемпионате в игре с «Ахматом» вистов клубу не добавила, тем более что победа вновь была упущена в «любимой» концовке.

Собравшиеся на открытой тренировке «Рубина» журналисты не упустили случая узнать мнение тренерского штаба об очередном провале команды за секунды до финального свистка. На общение с представителями СМИ на этот раз вышел тренер вратарей Виталий Кафанов, и именно ему был адресован вопрос по злополучному голу.

— Все эти голы (в концовке матчей, — прим. ред.) надо рассматривать по отдельности. Где-то была потеря концентрации, где-то ошибка отдельного игрока, где-то невезение. В данном случае была потеря концентрации.

Казанских любителей футбола, разумеется, больше интересует состояние своего клуба, в особенности после разочаровывающей концовки игры с «Ахматом»

— В каком состоянии Сослан Джанаев?

— Он готовится к этому матчу по индивидуальной программе. Надеемся, что к субботе будет готов.

— А остальные игроки?

— У нас практически все вернулись в строй. И Бухаров, и Подберезкин готовятся к матчу. Уже несколько дней тренируются. Даже Кудряшов, — уточнил Кафанов.



«Для начала надо что-то взять взамен»

Отведенные журналистам первые 15 минут тренировки начались с речи Кафанова перед игроками. Тренер пытался максимально точно донести свои идеи до игроков, при этом ни разу не повысив голос и не допустив «утечки» для представителей прессы. Чуть поодаль от коуча находились два бывших игрока «Ростова» Гранат и Кудряшов, которые и далее на упражнениях немного отставали от основной группы.

Делать скоропалительные выводы о селекционной работе пока не стоит, но в разговоре с журналистами о трансферах лейтмотивом звучало расставание с футболистами.

— «Рубин» заявлял, что, возможно, расстанется с рядом игроков. Какие новости в этом плане?

— Пока никаких. У нас не так много игроков, чтобы сейчас ими разбрасываться. Надо для начала что-то взять взамен.

Чуть поодаль от коуча находились два бывших игрока «Ростова» Гранат и Кудряшов, которые и далее на упражнениях немного отставали от основной группы

— Есть надежда, что будут новички? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Надежда всегда есть, — намекнул Кафанов. Виталий Витальевич хотел добавить еще что-то, но его прервал пресс-атташе клуба.

«Наш главный тренер скажет, как играть»



Несмотря на скорое закрытие трансферного окна, основной темой открытой тренировки стала все же подготовка к предстоящему матчу с ЦСКА. В команде на игру с обновленными армейцами настраиваются всерьез, что подтвердил и Виталий Кафанов.

— У соперников другая команда, другая оборона. И с каждой игрой она становится все сплоченнее, сыграннее. Последняя игра показала, что они набирают ход. Игроки все сильные, поэтому им не так много надо, чтобы сыграться и «вернуть» тот ЦСКА. На сегодняшний день это сильная и довольно опытная команда, — считает Кафанов.

Отметим, что в тренировке действительно участвовали все игроки казанской команды. Правда, некоторые из них, в лице Цаллагова и Полоза, делали это в качестве зрителей. У них, как отметили в пресс-службе клуба, микроповреждения, равно как у Байрамяна и Чико, совершавших лишь восстановительную пробежку.

О правильной подготовке к матчу Руслан рассказал и в беседе с журналистами



Наиболее активным на выполнении упражнений был Руслан Камболов. А до начала тренировки он даже успел обсудить некоторые детали со своим партнером по обороне Ибрагимом Цаллаговым. О правильной подготовке к матчу Руслан рассказал и в беседе с журналистами.

— Тот факт, что ЦСКА сильно изменился, в целом не влияет на нашу команду. Наш главный тренер скажет, как играть. Конечно, прежних игроков ЦСКА мы знали, а новых — пока еще нет. Но скоро наши тренеры расскажут, как с ними играть, — поделился своим мнением о сопернике Камболов.