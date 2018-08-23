The International — новый мундиаль? Турнир по Dota 2 собирает огромные призовые и аудиторию

Почему молодежь все больше уходит от традиционного в киберспорт и почему нужно следить за TI18

Фото: Ирина Анисимова

Плей-офф крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 2018 стартовал три дня назад, а истерия по этому поводу среди молодежи уже достигла такого уровня, что впору вспоминать месяц мундиаля, когда футболом заболели поголовно все. Киберспорт пока не так популярен, как мировой футбол, но уже является спортом номер один в Китае и во многих азиатских странах и, несомненно, самым перспективным спортом на планете прямо сейчас. «Реальное время» разбиралось, почему восьмой по счету TI вызывает такой ажиотаж в России и во всем мире.

Что за The International и как его смотреть?

Это турнир по multiplayer online-игре Dota 2, организованный компанией Valve в 2011 году. По сути, он представляет собой негласный чемпионат мира по Dota 2, призовой фонд которого увеличивается такими темпами, что вскоре останутся далеко позади теннисные «Мастерсы», да и «Большие шлемы» тоже. Битва за Эгиду чемпионов (матчи группового этапа и плей-офф) в нынешнем году впервые проходит не в традиционном Сиэтле, а в канадском Ванкувере.

По традиции призовой фонд турнира (1,6 млн долларов) выделяется компанией-производителем игры, а вся остальная сумма, которая в итоге тоже формируется в призы, зависит от количества проданных так называемых «компендиумов» и уровней к нему, а также внутриигровых сокровищ. Речь идет о «сокровищницах», «голосовании за Аркану», «ландшафте», «курьерах», «музыкальном наборе» и многом, многом другом. Если говорить проще — это некие покупки внутри игры, которые сделают ваше участие в ней более приятным, легким и интересным.

Четверть суммы, вырученной Valve от продажи так называемых «боевых пропусков — компендиумов, напрямую входит в призовой фонд The International 8. Нынешний боевой пропуск вышел 8 мая. Призовой фонд The International в прошлом году достиг 24,7 млн долларов, а в нынешнем уже превысил 25 миллионов. И это за четыре дня до окончания сбора выручки с «компендиумов».

Битва за Эгиду чемпионов (матчи группового этапа и плей-офф) в нынешнем году впервые проходит не в традиционном Сиэтле, а в канадском Ванкувере. Фото vk.com/virtuspro



Изначально за такой лакомый кусок боролись 18 команд из шести регионов планеты: СНГ, Китай, Юго-Восточная Азия, Европа, Северная и Южная Америки. Команды были поделены на две группы по девять на каждую. А еще раньше, в июне, прошли трехдневные отборочные этапы.

На сегодня уже прошли матчи группового этапа в формате best-of-2 — в каждом игрались две карты (то бишь по два захода). По четыре лучшие команды из каждой группы прошли в верхнюю сетку плей-офф, команды, занявшие последнее место в своей группе, покинули турнир. «Лузерами» стали команды, одержавшие четыре и пять побед, — бразильская paiN Gaming и Evil Geniuses из США. Остальные команды прошли в нижнюю сетку плей-офф.

Восемь лучших команд по итогам группового этапа начали в верхней сетке, остальные — в нижней. Первый раунд нижней сетки играется в формате best-of-1 — до одной победы. Остальные матчи играются в формате best-of-2 (до двух побед). А вот гранд-финал будет сыгран в матче до трех побед.

Как там дела у наших команд?

За семь лет выступлений на The International коллективы из зоны СНГ три раза поднимались на пьедестал: на самом первом турнире стали победителями (речь о Natus Vincere — смешанной команде из украинских и российских киберспортсменов), и дважды NaVi останавливалась в шаге от заветного трофея на TI 2012 и TI 2013. Однако за последние четыре года отечественные команды слегка сдали свои позиции и были потеснены китайцами и американцами. А внутри региона статус основной надежды постепенно перешел к российской команде Virtus.pro, которая дважды заняла 5—6-е места на The International 2015 и в 2017 году.

Самым перспективным с точки зрения ожиданий от турнира был прошлый год, когда впервые за долгие годы «Виртус» воспринимался как реальный претендент на чемпионство. И правда, на групповом этапе у Virtus.pro не возникло особых трудностей и российская команда уверенно забрала первое место в верхней половине турнирной таблицы, обеспечив себе старт в верхней сетке основной стадии. Первым соперником Virtus.pro была китайская LGD (команда, с нынешней весны принадлежащая парижскому футбольному «ПСЖ»), с ней россияне разобрались без особых трудностей — 2:0. Однако в следующем этапе с LGD Forever Young все случилось иначе, «медведи» уступили с таким же счетом 0:2 и упали в «лузеры» (сетку нижней таблицы плей-офф). Здесь «виртусам» предстояло сразиться с Team Liquid, которой проиграли в очень напряженной серии — 1:2 (соперник впоследствии стал чемпионом).

В прошлом году еще долго не стихали разговоры, что именно этот поединок стал «скрытым финалом», в котором определялся будущий победитель турнира. По словам одного из игроков «медведей» No0ne, его команда была единственной на том турнире, которая была способна обыграть Team Liquid.

Уже накануне в нижней сетке «Виртус» обыграл Mineski 2:0 и вышел на американскую команду OpTic. Фото vk.com/virtuspro



На что надеяться российским поклонникам на нынешнем International

В нынешнем году спрос с Virtus.pro у его болельщиков только повысился. Ведь после неудачного турнира, когда все ждали от тебя победы, следует реабилитироваться. Для начала «виртусы» заняли первое место в рейтинге Dota Pro Circuit и получили прямое приглашение в Ванкувер на TI18.

В Канаду российская команда приехала в мощнейшем составе: Solo, Ramzes666, No0ne, 9pasha и RodjEr с колоссальным опытом участия в таких турнирах, а стало быть, в фавориты их записывают с еще большим на то основанием. О том, в какой отличной форме сейчас находятся «медведи», говорит и статистика выигранных призовых в сезоне 2017/2018. Россияне заработали 2 565 000 долларов и стали лидерами в этом смысле, а благодаря им СНГ уступило совсем немного Китаю в борьбе за первое место в межрегиональном рейтинге (у китайцев всего на сотню тысяч больше).

Однако на самом турнире у «медведей» все пошло по прошлогоднему сценарию. Они прошли групповой этап, а в плей-офф без шансов уступили PSG.LGD (0:2) и упали в нижнюю часть сетки. После чего в интернете поднялся шквал критики, мол, в очередной раз не оправдали надежд. На это один из самых популярных комментаторов «Доты» в СНГ украинец Виталий «V1lat» Волочай решил выступить в качестве адвоката команды.

— Вы что, не понимаете, что они играют не против ботов и не против самих себя? Они играют против очень сильной команды. И да, сегодня у них немного не пошло: они прекрасно играли начало первой карты, они почти выиграли эту игру, у них немного не вышло во второй. Но все впереди. Команда всего-навсего упала в нижнюю сетку, где у них куча Во3 подряд, и команду нужно поддерживать, а не закидывать, — написал Волочай.

Уже накануне в нижней сетке «Виртус» обыграл Mineski (2:0) и вышел на американскую команду OpTic. Этот матч пройдет уже сегодня, 23 августа, в 20.00 по московскому времени. Так что у вас будет отличная возможность оценить этот необычный вид спорта и сам турнир.

Проигранный поединок Virtus.pro с PSG.LGD стал вторым по популярности в игровой день. Фото vk.com/virtuspro

Почему у The International такие большие призовые и популярность

Просто цифры: самым популярным матчем дня в китайских трансляциях (по традиции самых многочисленных) стало противостояние двух команд из Азии — Vici Gaming и VGJ.Thunder. За этой встречей наблюдали 5 428 000 человек. Самым популярным матчем первого дня плей-офф The International 2018 вне Китая стало противостояние Team Liquid и Optic Gaming. На этом матче в пиковое время собрались 999 763 зрителя. А проигранный поединок Virtus.pro с PSG.LGD стал вторым по популярности в игровой день. Вне китайских трансляций его смотрели 906 тысяч человек. На английском стриме в пике собралось 362 тысячи человек. Однако русскоязычная трансляция стала более популярной, чем англоязычная. На ней в пиковое время находились 433 тысячи человек.

Присоединяйтесь и вы. Вскоре Inernational может стать новым мундиалем.