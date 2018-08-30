Дмитрий Пучков: «Я когда-то сам работал пролетарием, водителем КАМАЗа, зарабатывал приличные деньги»

КАМАЗ занялся обучением молодежи блогерству и формированию бренда компании в соцсетях, пригласив для этого популярных видеоблогеров на форум «PROFдвижение»

Фото: Сергей Афанасьев

С 20 августа проходил Пятый Всероссийский молодежный профориентационный форум «PROFдвижение» (6+), организованный ПАО «КАМАЗ» при поддержке Минтруда, занятости и социальной защиты РТ и Центра занятости автограда. «PROFдвижение-2018» открылось в летнем лагере «Звездный» (на базе камазовских оздоровительных лагерей «Саулык», расположенных в Боровецком лесу в нескольких километрах от Набережных Челнов). До 25 августа 200 делегатам из более чем 50 городов и 22 регионов России показали «путь, который прошел КАМАЗ с первых дней до настоящего времени», ознакомив с перспективами на ближайшее десятилетие, и, главное, рассказали о карьерных возможностях — в том числе на заводах автогиганта (компании в 2019 году исполняется полвека — к этому и приурочен форум). На этот раз КАМАЗ постарался еще больше сблизиться с молодежью и посвятил форум темам цифровизации, реинжинирингу, информационным технологиям и интернету. А чтобы научить молодежь тому, как стать популярными видеоблогерами, пригласил блогеров с миллионами подписчиков — Дмитрия Пучкова и Алису Лисову. Одновременно создавая в соцсетях позитивный бренд и самого автогиганта.

КАМАЗ занялся обучением молодежи видеоблогингу

Сам форум служит не только компании и молодежи в задаче найти друг друга, но должен помочь властям РТ в популяризации рабочих профессий в молодежной среде и решить проблему кадрового голода на заводах, тем более что через год, с 22 по 27 августа 2019 года, в Казани пройдет WorldSkills Kazan 2019, 45-й по счету чемпионат мира по профессиональному мастерству. Организаторы для популяризации рабочих специальностей сделали форум как можно более «стильным, модным, молодежным» (его участникам 16—26 лет) и посвятили его актуальным и для КАМАЗа темам цифровизации, реинжинирингу, информационным технологиям и интернету. Одновременно форум должен был сработать и на формирование позитивного бренда самой автокомпании — так как делегаты в продолжение недели конкурировали между собой в создании видеоконтента, освещая историю и современность автогиганта: впечатления о КАМАЗе и форуме участники представляли в виде отчетов в социальных сетях. «Челлендж» (модное английское слово, которое можно перевести как «вызов» в контексте «бросить вызов») следующий: каждый день, с 22 по 24 августа, делегатам показывали шесть производственных площадок компании, начиная с НТЦ и заканчивая сборочным конвейером, то есть, полный цикл изготовления одного грузовика, после чего вечером участники готовили и выкладывали материалы сначала в сети «ВКонтакте», затем «Инстаграме» и, наконец, на «Ютьюбе». Лучшими авторами стали создатели контента, получившего в результате больше всего «лайков».

Дмитрий Пучков ради утренней лекции в Боровецком лесу впервые за 10 лет встал в 7 утра

По словам замгендиректора ПАО «КАМАЗ» Александра Ушенина, стоит уходить от «стереотипных представлений» о рабочей профессии как о работе человека, «идущего по колено в мазуте»: «Заводы превращаются в лаборатории, где люди работают в белых халатах, настраивая оборудование со смартфонов», — отметил он. «Миллениалам», собственно, о смартфонах рассказывать не надо, в соцсетях они плавают как рыбы в воде, поэтому для привлечения внимания к рабочим специальностям и инженерной карьере вообще и к работе на КАМАЗе в частности были приглашены и известные видеоблогеры с миллионами подписчиков — Дмитрий Пучков и Алиса Лисова. Так, на второй день форума с лекцией о том, как стать хорошим и интересным народу блогером, перед участниками выступил переводчик и «старший оперуполномоченный» Goblin, лекцию которого КАМАЗ транслировал в своих официальных аккаунтах «Инстаграм», «ВКонтакте» и на канале YouTube.

Для первого, утреннего «челленджа» — 10—15-минутной флешмоб-зарядки — просыпаться пришлось всем



Сам он признался юным делегатам форума, что для этой «лекции в лесу» впервые за 10 лет встал так рано — в 7 утра (лекция началась в 8.30). Несмотря на такую рань, сонных форумчан на лекции мы не заметили: уже в районе половины восьмого у главного здания лагеря «Звездный» врубили музыку на всю катушку, и туда начали стягиваться отряды, почти все в белых майках «Я люблю свою профессию» и зеленых курточках «КАМАЗ». Для первого, утреннего «челленджа» — 10—15-минутной флешмоб-зарядки — просыпаться пришлось всем, даже тем, кто уснул слишком поздно (в первый день флешмоб репетировали трижды, а после церемонии открытия была еще и дискотека — до 23 часов). Лишь после того, как школьники и студенты отправились завтракать, в «Звездный» прибыл Дмитрий «Гоблин» Пучков, который, к слову, не выглядел невыспавшимся, и бодрым шагом бывшего оперуполномоченного направился в актовый зал.

«Я когда-то сам работал пролетарием, водителем КАМАЗа, токарем, слесарем, фрезеровщиком и зарабатывал приличные деньги»

Как рассказал нам Пучков за несколько минут до того, как начал заполняться зал, его пригласили для того, чтобы он, как популярный блогер, рассказал молодежи, «как правильно организовать канал на «Ютьюбе, как его вести и в итоге добиться популярности». По его словам, впрочем, никаких особых секретов здесь нет: популярности можно добиться только «нечеловеческой работоспособностью».

— Если говорить о работе, то, с вашей точки зрения, как и чем можно привлечь молодых людей на заводы, получать рабочие и инженерные специальности? — поинтересовались мы у «Гоблина».

— С одной стороны, нужен личный пример, когда человек рассказывает, что это действительно интересно и востребовано, с другой стороны, это неплохой доход. Только рассказы самих работников о том, чем они заняты, как у них происходит профессиональный рост и чего в жизни добиваются, помогут росту популярности таких профессий.

Форум должен помочь властям РТ в популяризации рабочих профессий в молодежной среде

Что любопытно, сам Пучков знает, о чем говорит: он рассказал «Реальному времени», как когда-то работал и по «рабочим специальностям», и заверил, что хорошие деньги можно зарабатывать и будучи «пролетарием»:

— Я когда-то сам работал пролетарием, водителем КАМАЗа (!), токарем, слесарем, фрезеровщиком. И зарабатывал на тех специальностях приличные деньги! Гораздо больше, чем все остальные! Сегодня ситуация несколько поменялась. Но, опять же, если зарплаты будут высокие и молодежь заинтересуется чьими-то рассказами о карьере, то все придет в норму. А для этого ютьюб-каналы как раз и нужны, — заметил нам Дмитрий Пучков.

«Если говорить о работе на КАМАЗе, то почему бы и нет? Если там есть карьерный рост и хорошие условия для самореализации»

Собственно, главной задачей форума и стало — заинтересовать молодежь. К примеру, популярная среди детей и подростков блогерша Алиса Лисова (почти 1,5 млн подписчиков) прибыла в Набережные Челны и «Звездный» за день до своей лекции и практических занятий со студентами, чтобы «понять участников и знать, о чем им рассказывать». И интерес этот, кажется, взаимный. Как рассказала нам одна из участниц, Ярославна Смеющева из 76-й гимназии, от форума она ждала не только живых эмоций, но и новых знаний.

— Хочется приобрести какой-то мало-мальский опыт. И если говорить о работе на КАМАЗе, то почему бы и нет? Если там есть карьерный рост и хорошие условия для того, чтобы показать себя как личность, хорошие условия для самореализации. Тем более если это один из самых больших заводов в России.

Ярославна также уверена, что именно на челнинском автогиганте «самые новейшие технологии» в сравнении с другими российскими заводами и «лучшие условия, чтобы развиваться», которые она упомянула в числе главных факторов выбора профессии и места работы. Среди делегатов были не только учащиеся школ, но и студенты колледжей, техникумов и вузов, уже получающие какую-либо специальность, далеко не всегда близкую к инженерно-рабочей тематике. К примеру, Алина Ершова, тоже прибывшая в «Звездный» за «позитивными эмоциями», уже учится в Колледже искусств в Елабуге и о КАМАЗе знала до сих пор немного.



Как рассказала нам одна из участниц, Ярославна Смеющева из 76-й гимназии, от форума она ждала не только живых эмоций, но и новых знаний



— По сути, именно здесь впервые познакомилась с КАМАЗом! Жду от форума новых знаний и знакомств с новыми же людьми.

Хотя Алина и учится по другой специальности, она не исключает возможности работы на автогиганте — «смотря, как пойдет жизнь», философски заметила она. Другие делегаты были, напротив, почти уверены в будущем месте работы, как, например, Даниил Семенов, учащийся четвертого курса Технического колледжа им. В.Д. Поташова и получающий знания по специальности «Автоматизация технологических процессов и производства».

— То есть я буду наладчиком KPI четвертого разряда и, скорее всего, с вероятностью в 80%, пойду работать на КАМАЗ. На форум приезжаю уже второй раз. И в этом году еще в первый день узнал много нового, вчера, например, нам рассказали о беспилотных грузовиках и автобусах КАМАЗ, на которых многие люди пока опасаются ездить, — заявил студент.

Дмитрий Пучков: «Блогеры — новые «рок-звезды». Миллион подписчиков дает большие деньги»

Когда-то сам водивший КАМАЗ Дмитрий Пучков, в свою очередь, рассказал Даниилу и остальным участникам форума о том главном, что необходимо популярному блогеру — «быть личностью (не обязательно умной…)», много терпения и умение рассказывать аудитории о том, что интересно самому себе: «если тема неинтересна, занятие блогерством обречено на провал». Сам Пучков, ныне рассказывающий в блоге об истории Первой и Второй мировых войн, 1930-х и вообще советском времени, в интернете уже 20 лет и считает себя дедушкой — он помнит времена, когда в Сети не было ни видео, ни фото. Постепенно появились фотографии плохого качества, за ними видеоролики «отвратительного качества» — наконец, наступило наше время с роликами с разрешением в 4K. По словам «Гоблина», не стоит думать, что такой чудесный интернет есть и «за кордоном». Он уверяет, что там с интернетом и телефонами все гораздо хуже:

— У нас же все прекрасно и стоит три копейки. Возможность выхода на аудиторию очень хорошая, особенно на YouTube, — считает Пучков. — Сегодня оказалось, что один человек на своем ютьюб-канале может привлечь гораздо большую аудиторию, чем отдельные телеканалы с огромным штатом сотрудников. Блогеры — новые «рок-звезды». Миллион подписчиков дает благодаря рекламе большие деньги.

Хотя видео Пучков начал записывать еще с 2000 года, но из-за отсутствия нормальных средств доставки контента до аудитории получалось не очень. С 2008 года видеоблогерством он занялся вплотную, открыв свой канал. Не переставал заниматься авторским переводом иностранных фильмов до 2013 года, «когда Станислав Говорухин пропихнул в Госдуме закон, запрещающий нецензурную брань в кино, спектаклях», чем порушил весь бизнес «Гоблина» (только в 2013 году Пучков продал билетов на фильмы с его переводом на 120 млн рублей). Свои переводы сам Пучков, впрочем, скромно назвал «безобразными» — под оглушительные аплодисменты молодежи. После запрета, введенного Госдумой, Дмитрию Пучкову пришлось развивать канал на «Ютьюбе»: в итоге за 4 года он довел число своих подписчиков с 18,5 тыс. до 1 млн человек. На официальный сайт «Гоблина» ежедневно заходят до 100 тыс. человек, для сравнения (по данным самого «Гоблина»): канал «Культура» в месяц смотрят не более 80 тыс. зрителей. Хотя у самого популярного блогера сегодня своя студия с тремя видеокамерами, где он делает по два видеоролика в день, Пучков считает, что начинающему блогеру достаточно (к наличию «личности») и смартфона, чтобы успешно раскрутить блог и свое имя. Уникальность и своеобразие, полагает он, позволят выделиться из общей массы блогеров, которую, к слову, «Гоблин» недолюбливает, особенно молодое поколение — вроде видеоблогера Юрия Дудя. Хотя признает, что у многих из них гораздо больше подписчиков, чем у него самого. Впрочем, по его словам, есть нюанс: если блогера смотрят в основном подростки или студенты, то размещать среди них рекламу (особенно рекламу дорогих товаров) не так выгодно, как в блоге с аудиторией 25—35 лет — так как у них, в отличие от первых, есть деньги. «Гоблин» также советуют, даже ведя — обязательно регулярно — канал на «Ютьюбе», не забывать охватывать и другие соцсети. Так, «Инстаграм», считает он, «полезный, особенно для девочек» («девочко-блогинг» зарабатывает в основном на рекламе косметики), где им раскрутиться гораздо проще. Есть «Твич», сервис, специализирующийся на трансляции компьютерных игр, рекламу Пучкову заказывают и там, так как в его студии есть специальный человек, который целыми днями играет в компьютерные игры. «Фейсбук» заточен на возрастную и образованную аудиторию — так, большинство работающих в кинобизнесе, по словам блогера, сидят именно там. Напротив, «ВКонтакте» — «побестолковее, народ младше, детей много, развит инфантилизм», с которым, тем не менее, советует Дмитрий Пучков, дело придется иметь — если поставил цель раскрутить блог.

За четыре года благодаря форуму КАМАЗ нашел себе 27 новых специалистов

Для этого, разумеется, нужно снимать интересное видео и уметь его смонтировать, перед тем как выложить в Сеть. Чему всю неделю и учили делегатов форума «PROFдвижение», рассказала одна из его организаторов, начальник отдела рекрутинга КАМАЗа Юлия Окунева. В беседе с корреспондентом «Реального времени» она заметила, что форум старается дать понять учащимся в различных заведениях, правильный ли выбор они сделали и возможно ли скорректировать его. Что в итоге получает КАМАЗ?

— В результате работы форума за четыре года из его участников в различные подразделения КАМАЗа устроились 27 человек, из них 17 — жили или учились вообще вне пределов Татарстана. Они приехали сюда, «построили тут свою любовь» и остались работать на заводе. И уже в первый день этого форума от многих участников были вопросы ко мне и к Олегу Афанасьеву [руководитель пресс-службы автогиганта], как устроиться на КАМАЗ, какие компетенции нужны, — ответила нам Окунева.

Алиса Лисова: «Любой человек, работая на заводе, может зарабатывать много, если у него есть мозги, талант, навыки и он не ленится»

Алиса Лисова, которая провела с делегатами почти весь день, обучая их непосредственно «профессии» блогера (делать красивые фотографии, качественный контент и, самое важное, писать хороший текст) советует не стесняться своей профессии и вообще считает: «Можно совмещать профессию и блогерство». Именно Лисова вместе с организаторами создала необходимые критерии оценки контента делегатов форума, по которым она же в том числе оценивала их работы, выложенные в соцсетях. По ее мнению, кстати, рабочие специальности постепенно начинают входить в моду, чему примером она назвала в беседе с нами будущий чемпионат мира WorldSkills в Казани.

По мнению Алисы Лисовой, рабочие специальности постепенно начинают входить в моду



— Я считаю это большим шагом в популяризации рабочих профессий, потому что ребята видят, как интересно что-то делать своими руками, работать на производстве, и уже не думают, что работа менеджеров в офисах — самая классная работа в мире. Мне кажется, любой человек, работая на заводе, по рабочим специальностям, может зарабатывать много, — согласилась она с Пучковым, — если у него есть мозги, талант, нужные навыки и он не ленится. А совмещая работу на заводе с блогерством, можно зарабатывать еще больше!