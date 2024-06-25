Казанского блогера Нияза Латыпова хотят лишить дома за открытие «мини-отеля»

В Советском райсуде города рассматривают иск к 91-летней матери предпринимателя — семья сдает в наем туристическую достопримечательность

Фото: Реальное время

Снести частный дом-башню в поселке Царицыно, принадлежащий семье казанского блогера Нияза Латыпова и уже ставший туристической достопримечательностью столицы Татарстана, требует исполком Казани. Судебная тяжба в Советском райсуде тянется уже год, и чиновники, которые обвиняют Латыпова в содержании «мини-отеля», не теряют надежды снести необычное строение, хотя в поселках и СНТ Казани беспрепятственно функционируют и строятся «гостевые дома» куда большего масштаба. О противостоянии строителя башни и городских властей, «переменных» исковых требованиях чиновников и тенденции перемещения развлекательно-гостевого бизнеса на земли ИЖС и садоводства — в материале «Реального времени».

Поссорились сосед с соседом



— В 90-е и в начале 2000-х я построил на своем земельном участке в Царицыно двухэтажную башню-беседку с камином, — рассказал «Реальному времени» Нияз Латыпов. — Строили ее дагестанские мастера, использовал я ее как кабинет. 8 лет назад умерла моя жена, и у меня депрессия случилась. Башня стояла пустая. А пару лет назад ко мне приехал друг-испанец — художник Сезар Нейра. Он оформлял для башни мебель и сделал деревянный декор, и стал меня тормошить, уговаривать использовать башню. И я загорелся этой идеей — сдавать ее гостям. Поддержал меня и мой друг Али Муртазин, он сделал для башни винтовую деревянную лестницу.

И вот когда в башне, состоящей из двух каменных и одного деревянного яруса, было все готово, говорит Латыпов, и ее стали снимать для отдыха, возникли проблемы. К семье Латыпова, которая живет в индивидуальном доме на этом же участке в нескольких метрах от башни, зачастили проверяющие из различных ведомств. Поводом для проверок послужили жалобы соседа, который, по словам блогера, был с ним в ссоре. А поскольку участок и дом вместе с башней зарегистрированы на мать Нияза, которой в 2023 году исполнилось 90 лет, у Латыповых, кроме основной задачи — доказать, что ничего они своими действиями не нарушили, появилась головная боль — им было надо как-то ограждать пожилую женщину от общения с проверяющими.



Когда в башне, состоящей из двух каменных и одного деревянного яруса, было все готово, говорит Латыпов, и ее стали снимать для отдыха, возникли проблемы. скрин сайта "Башня в Царицыно"

Затем в конфликт включился исполком Казани — подал иск о сносе незаконно возведенной постройки. Вдвойне обидно, говорит блогер, что городские чиновники вступили в войну по надуманному, по его убеждению, поводу, с человеком, который очень много сделал для республики: Жамхурия Латыпова — бывший директор школы, заслуженный учитель Татарстана, педагог с полувековым стажем.

Снести как самовольную постройку не удалось

Вначале исполком подал к Жамхурие Латыповой иск о признании башни — объекта капитального строительства самовольной постройкой и его сносе. Однако этот иск «рассыпался» в судебном заседании, где выяснилось, что строение было зарегистрировано Роскадастром в рамках дачной амнистии.

Иск о признании башни самовольной постройкой и ее сносе «посыпался» в судебном заседании, где выяснилось, что строение было зарегистрировано в рамках дачной амнистии. скрин сайта Башня в Царицыно

В этой же редакции искового заявления исполком указал, что башня не является индивидуальным жилым домом и эксплуатируется в качестве гостиницы, поэтому ответчик использует земельный участок не по целевому назначению. Но этот довод оказался недостаточно подкрепленным законодательно: ответчик возразил, что башня, хотя и сдается внаем, признаками гостиницы не обладает, а деятельность по предоставлению меблированных жилых помещений внаем в частном жилом доме регламентируется нормами Жилищного кодекса.



— Деятельность эту мы ведем законно, оформили ИП, платим налоги, — подытожил Латыпов. — И доказали это в суде, но исполком поменял исковые требования и стал настаивать на сносе уже по другим основаниям.

«Отель» оказался не отель

Для правильного разрешения дела суд назначил судебную экспертизу, проведение которой было поручено Центру судебной независимой оценки «Эталон». Эксперты утвердительно ответили на вопросы о соответствии расположения башни виду разрешенного использования земельного участка и соответствии самой башни градостроительным и строительным, санитарным нормам и правилам, экологическим и противопожарным требованиям. И отрицательно — на вопрос о том, создает ли башня угрозу для жизни и здоровья граждан.

Суд, услышав, что «отель» состоит из единственного номера, отнесся к доводам с пониманием, а владельцы постарались принять меры, чтобы помещение перестали именовать «отелем». скрин сайта "Башня в Царицыно"

Кроме того, в суде выяснилось, что вывод о функционировании мини-отеля в башне Латыповых чиновники сделали на основании того, что так их башню, которую они открыто сдают в наем, именовали на информационных ресурсах 2ГИС и Яндекс-картах. При этом о том, что муниципальный орган провел выездное обследование «отеля» и составил о нем акт с указанием «нарушений», владельцам «отеля» стало известно только из материалов судебного дела — до этого, уверяют они, о визите на свой участок представителей муниципального земельного контроля 22 мая 2023 года хозяева башни не знали.

Блогер также добавил, что суд, услышав, что «отель» состоит из единственного «номера», отнесся к их доводам с пониманием, а владельцы постарались принять все меры к тому, чтобы сдаваемое помещение перестали именовать «отелем».

«Истец лукавит»

— Однако дело на этом не кончилось — истец вновь изменил исковые требования, — рассказывает Нияз Латыпов. — Теперь выяснилось, что наша постройка, по мнению исполкома, нарушает противопожарные нормы — она расположена слишком близко к дому, который владелец соседнего участка построил гораздо позже, чем я свою башню.

Почему претензию по поводу несоблюдения противопожарных норм чиновники предъявили владельцу башни, а не собственнику, который возвел свою постройку слишком близко к существующему зданию, для Латыпова осталось не только загадкой, но и поводом строить догадки.

— Истец оспаривает выводы судебной экспертизы, хотя они сделаны специалистами, обладающими нужной квалификацией. Истец лукавит, приводит, на мой взгляд, надуманные доводы, чтобы затянуть судебный процесс, — считает блогер.

«Незаметный» бизнес

Башня Латыпова не единственная принимает гостей: на землях СНТ «Мечта», не предназначенных по закону для размещения гостиниц, функционирует куда больший по размерам гостевой дом «Три татарина» с баней и сауной. А в Новой Сосновке функционирует «дом отдыха» аналогичного типа — «Дом-2».

Во многих казанских СНТ функционируют и строятся хостелы, ведется бизнес — от пошива штор до авторазборов, хотя на землях СНТ запрещено вести коммерческую и производственную деятельность. В городских жилых поселках действуют разного рода увеселительные учреждения с бассейнами, саунами, номерами для гостей — и далеко не все предприниматели до начала коммерческой деятельности озаботились сменой вида разрешенного использования земельных участков.

Это объяснимо: действующая ставка налога на земли ИЖС, установленная Казгордумой для земельных участков, используемых для садоводства и огородничества, а также занятых индивидуальными жилыми домами, — всего 0,2% от их кадастровой стоимости, ставки налога для участков под объектами торговли, общепита, производственными зданиями — 1,3%, под прочими — 1,5%. Таким образом, экономия на налогах от нецелевого использования земель может составлять от незаконно ведет коммерцию на землях ИЖС и СНТ доходит до 650%.

«Люди не жалуются»

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о претензиях, которые возникли у муниципалитета к владелице башни в Царицыно Жамхурие Латыповой. Также мы попросили сообщить, подавал ли исполком Казани другие иски в связи с функционированием на землях ИЖС и СНТ гостиниц, гостевых домов, хостелов и иных ненадлежащих коммерческих объектов, а если подавал — когда, по поводу использования каких земельных участков, и с каким результатом. По получении ответ будет опубликован.

— Использование земельных участков должно соответствовать видам разрешенного использования земельных участков в указанной зоне, — говорит казанский адвокат Алина Ибрагимова. — Именно вид разрешенного использования земельного участка определяет допустимые возможности такого использования и осуществления каких-либо видов деятельности на земельном участке его правообладателем. Если собственники используют участки не по целевому назначению, с нарушением вида разрешенного использования либо осуществляют строительство объектов капитального строительства без разрешительной документации — это нарушение законодательства. В силу положений статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации такие строения являются самовольными, поскольку построены на земельном участке, не отведенном в установленном законом порядке для их размещения, созданы без получения на это необходимых разрешений, с нарушением градостроительного регламента, противопожарных, строительных норм и правил.

Отсутствие реакции со стороны надзорных органов на появление на садовых участках и землях ИЖС коммерческих она объяснила неосведомленностью этих органов о таких объектах и добавила, что очень часто такие объекты вовсе не регистрируются собственниками, которые обосновывают это тем, что эти строения не отвечают признакам недвижимого имущества. Поэтому необходимость в их государственном кадастровом учете отсутствует.

— Бывают случаи оформления прав на объекты в упрощенном порядке, что исключает необходимость получения разрешения на строительство и оформления проектной документации, что исключает возможность контрольным органам отследить законность возведенного объекта, — отметила Ибрагимова. — Действенная организация надзора невозможна без информационно-аналитической работы, включающей в себя сбор, учет, накопление и анализ информации о состоянии законности в этой сфере правоотношений в целях проведения проверок и применения соответствующих мер реагирования на выявленные нарушения.

— Коммерческая деятельность на землях ИЖС и СНТ действительно незаконна, а контроль за использованием земель должна осуществлять Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, — говорит казанский юрист Альберт Федоров. — Однако на практике это зачастую не делается, потому что прежде надо инициировать проверку, а основанием для нее должно послужить чье-то заявление, например, от соседа, о том, что на участке ведется коммерческая деятельность.

Заявлений, как правило, не поступает, соседи предпочитают молчать, либо не расценивают эту деятельность как незаконную, — пояснил в разговоре с «Реальным временем председатель казанского ТОС «Нагорный» Ренат Кутдусов.

— У нас, к счастью, гостиницы и бани на землях ИЖС не функционируют, зато одно время действовал «исправительный дом» для наркоманов и алкоголиков, — рассказал он. — Закрыть это беспокойное учреждение нам стоило много сил и времени. Люди не жалуются в органы власти, потому что у нас менталитет такой — не приучены писать жалобы. Они могут выплескивать эмоции в поселковый чат в мессенджере, возмущаться, но если предложишь им написать обращение — сразу отказываются.

Кутдусов заметил, что сталкивался с такой позицией многократно, когда ему была нужна поддержка жителей в его усилиях по улучшению условий жизни в поселке. И добавил, что есть ситуации, в которых он сам считает, что не надо жаловаться и поднимать шум. К примеру, если в поселке в жилых домах начинают функционировать пункты выдачи покупок маркетплейсов — беспокойства от них практически нет, а жителям — дополнительные удобства.