Ивлеева Дудю: «Блогеры ведут себя так, как будто сделали что-то достойное в жизни»

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева в интервью Дудю: о блогерах, сексе, линейке, Элджее и первом миллионе, который не вернула. Настя популярный вайн-блогер. Сегодня реклама в ее «Инстаграме» стоит от 900 тыс. до 1,2 млн руб. На вопрос «Чтобы она сказала Путину, Настя ответила в своем стиле. Примерно, ответ прозвучал бы так — ты не устал? Настя Ивлеева – вторая женщина-гость Дудя. Первой стала Ксения Собчак в октябре 2017 года.

