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Ивлеева Дудю: «Блогеры ведут себя так, как будто сделали что-то достойное в жизни»

15:30, 22.08.2018 1
Ивлеева Дудю: «Блогеры ведут себя так, как будто сделали что-то достойное в жизни» Фото: recommend.ru

Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева в интервью Дудю: о блогерах, сексе, линейке, Элджее и первом миллионе, который не вернула. Настя популярный вайн-блогер. Сегодня реклама в ее «Инстаграме» стоит от 900 тыс. до 1,2 млн руб. На вопрос «Чтобы она сказала Путину, Настя ответила в своем стиле. Примерно, ответ прозвучал бы так — ты не устал? Настя Ивлеева – вторая женщина-гость Дудя. Первой стала Ксения Собчак в октябре 2017 года.


Интернет-газета «Реальное время»
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:02
    Блогеры если И сделали что-то полезное, то только для пиара своего блога, канала. А как только известность появилась, то и хороших дел поубавилось
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