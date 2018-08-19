«Почти не считается»: «Рубин» вновь упустил победу на последних минутах

Не помог даже дебютный гол Байрамяна

Поражение в игре с питерским «Зенитом» в Казани дало много пищи для размышлений тренерскому штабу «Рубина». Изменения начались еще с подготовительного цикла — впервые за долгое время клуб отказался от открытой предматчевой тренировки перед следующим туром. Возможно, Бердыев и компания решили вернуться к излюбленному в 2000-х годах стилю общения с прессой — застегнувшись на все пуговицы, однако успех такая методика приносит едва ли. В Грозном казанцы вновь упустили победу в самой концовке встречи, проведя в целом беззубую игру впереди. О деталях ничейного матча с «Ахматом» — в репортаже «Реального времени».

Три сезона поражений в Грозном

Матчи с грозненским «Ахматом» в последние годы носят особенный характер. Все началось еще в 2005 году, когда в выездной игре в Пятигорске казанская команда одолела хозяев с разгромным счетом 5:1. Но с тех пор Грозный в полной мере оправдывает свое название — таких развеселых выездов у «Рубина» больше не было. Впрочем, «Терек», ныне «Ахмат», долго не знал домашних побед над казанцами. Изменилась картина лишь после увольнения Бердыева, хотя меняться она начала еще до ухода Курбана Бекиевича.

Самым памятным в этом противостоянии остается матч, прошедший в марте 2013 года. Причем таковым он стал благодаря не игре, а выкрикам в микрофон диктора стадиона. Словосочетание «судья продажная» ушло в народ, а «Ахмат» через год впервые обыграл казанцев у себя на поле. С тех пор «Рубин» не может увезти из Грозного даже ничью. Из этих трех поражений кряду запомнились два последних — с двумя спорными удалениями в первом случае и с голом в самом конце матча во втором.

Немаловажно и то, что судить отчетную встречу предстояло арбитру из Ростова-на-Дону Сергею Иванову. Именно при нем была зафиксирована последняя ничья, увезенная казанцами из Грозного. Давление на судью тогда было приличное, все прекрасно понимали, что после инцидента с микрофоном каждый свисток арбитра будет рассматриваться в особом порядке. Тогда Иванов справился, и страсти вокруг этого противостояния поутихли на некоторое время.

Тройка в центре поля осталась неизменна, а в атаке вновь появился Сердар Азмун



Бердыев в Грозном «весело» не играет

В связи с финансовыми трудностями состав «Рубина» угадывается еще задолго до начала матча. Ротации подвержены фактически 1-2 позиции, что также легко вычисляется при более-менее серьезном изучении обстановки в команде. В Грозном на этот раз случилась лишь одна неожиданность — на поле с первых минут вместо Байрамяна появился Устинов. Видимо, у Бердыева была много вопросов к игре Хорена против «Зенита».

В остальном обошлось без сенсаций. Восстановившийся Уремович вернулся в состав, составив компанию в защите испанцам Навасу и Чико. Справа в обороне начал Цаллагов, пропускавший, как и Полоз, игру с «Зенитом» по условиям арендного соглашения. Тройка в центре поля осталась неизменна, а в атаке вновь появился Сердар Азмун.

Матчи между этими командами редко носили результативный характер. За 22 игры казанцы вместе с грозненцами забили менее 50 мячей, то есть чуть более двух за матч. У Бердыева игры в Грозном редко случались богатыми на голы, и первый тайм вчерашней подтвердил тенденцию. Команды практически не угрожали воротам друг друга и сподобились на хоть какую-то опасность лишь ближе к концу четвертого десятка минут.

На 83-й минуте Хорен наконец убежал от защитников «Ахмата» и открыл счет своим мячам за «Рубин»



«Рубин» забивает и пропускает

Второй тайм команды начали с обоюдных замен. В «Рубине» по итогам первых 45 минут, по всей видимости, были недовольны игрой Уремовича и выпустили Сорокина. Хозяева поля изменения то ли не заметили, то ли, наоборот, решили взять «на свеженького», начав нагружать зону ответственности Егора куда чаще. Такая целеустремленность почти воплотилась в гол, однако с ударами Мбенга и Роши казанцы справились.

Грозненцы свое давление на ворота Джанаева не уменьшили и, немного передохнув, принялись бомбардировать их с новой силой. Примечательно, что вся опасность исходила с правого фланга атаки хозяев. Дважды свои моменты не использовал албанец Роши, по разу могли забивать защитники Уциев и Анхель, но «Рубин» стоял стеной.

Когда болельщики уже окончательно уверились в ничейном исходе матча, на поле появился Байрамян, который сразу принялся разрывать линию обороны соперника. На 83-й минуте Хорен наконец убежал от защитников «Ахмата» и открыл счет своим мячам за «Рубин». После этого подопечные Бердыева не стали откровенно садиться ближе к своим воротам и продолжили играть в свой футбол.

В какой-то момент даже показалось, что «Рубину» удалось преодолеть синдром упущенных очков на последних минутах, но это предположение оказалось ошибочным. В добавленное арбитром время хозяева поля организовали финальный навал на ворота казанцев и со второй попытки добились своего. До забитого гола «Ахмат» имел прекрасный момент после розыгрыша штрафного удара, но Джанаев кончиками пальцев вытащил мяч из нижнего угла. Гол в итоге состоялся на последних секундах матча, когда Бериша на левом фланге умело накрутил уставшего Цаллагова и навесил в ту самую зону ответственности Сорокина — Мбенгу оставалось лишь использовать момент.

Игроки, по его словам, вот-вот должны были научиться играть на протяжении всего матча

В прошлом сезоне на пресс-конференциях и открытых тренировках журналисты слышали от Бердыева одну причину плохих результатов — менталитет. Игроки, по его словам, вот-вот должны были научиться играть на протяжении всего матча. Однако воз, как показал вчерашний матч, и ныне там.