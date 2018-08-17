Васильевский кошмар. Как пенсионер из-за парковочного места убил соседей

Фото: Юлия Косолапкина

Дележка небольшого места перед жилым домом в Васильево закончилась трагедией. Верховный суд РТ признал Наиля Исанова виновным в убийстве 47-летней соседки и 27-летнего парня ее дочери. Объявление приговора пришли выслушать близкие погибших и друг Исанова. Подробности — в материале «Реального времени».

Ссора за место для машины

61-летнего Наиля Исанова признали виновным в убийстве женщины и молодого человека из-за замечаний по поводу парковки автомобиля перед жилым домом в Васильево. Старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Лидия Гилячева просила о 20 годах лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Судья Николай Губин вынес решение о признании Исанова виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы на год. При этом частично удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда родному брату погибшего, Владимиру Боброву, что обязывает Исанова выплатить ему 600 тысяч рублей. Изначально Владимир Бобров просил 1 млн рублей. В показаниях Бобров говорил о том, что погибший родной брат был его единственным близким человеком, с которым он жил с самого рождения, у них были теплые отношения. Теперь у Владимира Боброва нет близких родственников, он живет один. Дочь погибшей, Юлия Гаврилова, от гражданского иска отказалась.

Бобров и Гаврилова присутствовали на оглашении приговора. От комментариев отказались, но жестами подтвердили, что удовлетворены вынесенным решением.

Исанов жил в Васильево на съемной квартире, лично с погибшими не был знаком, знал их только визуально. Тем не менее конфликт 30 апреля, который перерос в драку со смертельными ножевыми ранениями, был далеко не первый. Из озвученных судьей материалов дела следует, что Исанов сам говорил о том, что 28 апреля у него уже был конфликт с Гавриловой по поводу парковки. При этом соседи, опрошенные в качестве свидетелей, подтверждают, что место перед домом совсем небольшое, а туда еще и машины пытаются ставить, из-за чего к подъезду совсем неудобно проходить.

30 апреля Гаврилова вместе с дочерью и ее молодым человеком работали во дворе на импровизированном приусадебном участке — обрезали ветки яблони. Припаркованная по обыкновению машина Исанова им мешала, и они попросили ее убрать. Пенсионер согласился, но через какое-то время решил поставить авто на прежнее место. Давая задний ход, увидел в зеркало, что соседка перегородила дорогу и что-то кричит, в категоричной форме утверждая, что он тут машину больше ставить не будет. Исанов говорил, что она его оскорбляла в нецензурных выражениях, вцепилась в лицо ногтями. Вдруг в какой-то момент он почувствовал удар по голове металлическим предметом.

Не помнит действий

Дальше, с его слов, он ничего не помнит. Воспоминания восстанавливаются только на том моменте, что он едет в машине, а руки в крови. Только в этот момент начал осознавать, что что-то случилось, к тому же на переднем сидении лежал перочинный нож в крови. За советом позвонил бывшей гражданской жене, которая подсказала ехать назад. По дороге он выпил бутылку вина, купленную в ближайшем магазине, хотя на момент совершения преступления уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Дожидаться бывшую гражданскую жену у магазина не стал и поехал обратно домой, там его и застала полиция. На месте Исанов согласился с тем, что Гаврилова и Бобров погибли от его действий.

Исанов не помнил, был ли кто-то рядом в момент ссоры, а уж тем более как хватался за нож. Более обстоятельно тот день запомнила дочь погибшей Гавриловой, которая тоже помогала на приусадебном участке. Юлия иногда жила у мамы, знала о конфликте с соседом, который не хотел убирать машину перед домом. 30 апреля машина мешала всем троим, на просьбу ее убрать Исанов стал размахивать ножом. В это время мама велела разбудить и позвать своего сожителя, который был в квартире. Только девушка начала его будить, домой зашел Исанов, заявив, что убил ее маму и парня, после чего ушел. С момента, как Юлия Гаврилова забежала домой, до того, как зашел Исанов, прошло всего две-три минуты.

Сразу после такой новости девушка схватила швабру, выбежала на улицу, где теперь уже мертвые мама и парень лежали у подъезда. От отчаяния Юлия стала бить 61-летнего мужчину шваброй. Исанов орудие выхватил и сам стал бить девушку кулаком по лицу. Тут вскоре вышел сожитель погибшей Гавриловой, но Исанов уже скрылся на машине.

«Для пенсионера это слишком»

Экспертизы показали, что Исанов нанес не менее двух ударов в области шеи и лица Боброву — были травмы неба, носа, шеи, на которой он задел вену, из-за чего молодой человек скончался на месте происшествия от обильной кровопотери. Глубина ножевых ранений составила около 10 см. Примерно так же пенсионер расправился и с Гавриловой. У нее зафиксировали не менее двух ударов в области шеи и грудной клетки. На шее было сквозное повреждение артерии, на груди — сквозное повреждение сердечной сумки, что, естественно, вызвало обильную кровопотерю. Глубина ее ранений составляла 7—12 см.

Из показаний сотрудника полиции, прибывшего на место, следует, что перед домом уже была открытая машина, в которой сидел пьяный Исанов в крови. Он был весь в ней — кровь на свитере, ботинках, джинсах, футболке, плаще и руках. Судья Николай Губин заметил, что показания самого Исанова за время следствия менялись. Сразу после задержания он говорил, что нанес удары, но потом эти слова сменились тем, что он ничего подобного не помнит. Никаким психическим расстройством пенсионер не страдает, нет у него и провалов в памяти, не было и состояния аффекта. Смягчающие обстоятельства в виде несовершеннолетних детей и того, что он уже пенсионер, возможно, сказались на том, что судья вынес 18 лет вместо запрашиваемых гособвинением 20 лет. На вопрос виновному, понятен ли приговор, Исанов был краток.

— Более чем, — ответил он.

Гособвинение, как и близкие погибших, удовлетворены вынесенным решением.

— Какое бы ни было наказание, это никак не покроет той утраты, которая наступила для родственников. Жизни оборвались по вине Исанова. Наказание уже не оживит людей. Несмотря на то, что раскаялся, в последнем слове он об этом сказал, я считаю, что это раскаяние, по сути дела, уже бесполезно. Он заявил, что у него не было умысла на убийство, но тем не менее уже при виде этих людей он сразу достает нож, раскрывает его и им размахивает. Как можно говорить, что у него не было умысла? — пояснила журналистам до заседания старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Лидия Гилячева.

Она добавила, что у Исанова уже 12 судимостей, семь лет отбыл в исправительной колонии.

— Были преступления против личности, кражи, против представителей власти, несколько судимостей по причинению вреда здоровью человека. У человека, несмотря на то, что будет 62 года, в душе так и остались злость и нетерпимость к людям, мнению других, что и привело его на скамью подсудимых, это уже, наверное, до конца жизни, — подчеркнула Гилячева, имея в виду, что Исанов закончит отбывать наказание, когда ему будет уже 80 лет. С момента отбывания последнего наказания до случившегося конфликта уже прошло 5—6 лет.

Адвокат Нурия Тагирова от комментариев отказалась.

Но друг Исанова считает, что такое наказание все-таки слишком строгое.

— Его знаю лет 25. Как можно описать пенсионера — тихий, спокойный человек, несмотря на прошлые судимости, коротал старость. Нормальный, добрый, отзывчивый, с обостренным чувством справедливости. И в жизни на тот момент немного неудачи были, был работающим пенсионером, с оплатой не очень, еще и бытовой конфликт. Чтобы до такой крайности дошел — что-то было, вывели на конфликт. Его не оправдываю за случившееся, за это получил наказание. Как так получилось, не могу сказать, лучше таких ситуаций избегать. За нож никогда не брался, но если его обидеть, молчать не будет, за себя всегда постоит. 18 лет для пенсионера — это лишнего. Его вывести, наверное, нужно было, к тому же он был в состоянии алкогольного опьянения. Он у нас друг семьи, мои близкие, кроме хорошего, ничего о нем не скажут, — считает друг виновного Алексей Чубаров.

Случаи, когда парковка оказалась причиной серьезного конфликта, приведшего к гибели, не редкость. В декабре 2015 года в Казани произошел трагический случай, когда двое мужчин, главы семей, подрались из-за места под машину. Пока жены спорили между собой, мужчины дрались. Один из ударов оказался смертельным для 42-летнего Алексея Персиянова. Убийцу-соседа также осудили.