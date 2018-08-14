В Казани прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемого в двойном убийстве на дворовой парковке

20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в условиях тюрьмы запросил сегодня для 62-летнего Наиля Исанова гособвинитель. Он выступил в Верховном суде РТ в прениях по делу о двойном убийстве на нелегальной дворовой парковке, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

По версии обвинения, 30 апреля 2018 года Исанов припарковал свой черный «Опель» под окнами многоквартирного дома на улице Школа-интернат в поселке Васильево Зеленодольского района. 47-летняя соседка и 27-летний друг ее дочери сделали замечание водителю, поскольку двор маленький. А тот был нетрезв, вступил в ссору и достал нож, — считают в прокуратуре и Следкоме.

От ножевых ран мужчина и женщина скончались на месте.

На следствии Исанов вину полностью признал.