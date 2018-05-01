СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Татарстане

Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства в поселке Васильево Зеленодольского района РТ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По подозрению в совершении преступлениязадержан 62-летний Наиль Исанов.

По версии следствия, в день трагедии мужчина припарковал свой автомобиль под окнами дома 47-летней местной жительницы, после чего она и 27-летний друг ее дочери сделали ему замечание. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой, подозреваемый нанес мужчине и женщине смертельные ранения и скрылся.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Исанову меры пресечения.



Напомним, что 30 апреля в поселке Васильево Зеленодольского района РТ были обнаружены тела мужчины 1992 года рождения и женщины 1971 года рождения.

