Суд приговорил казанца к 18 годам строгого режима за двойное убийство

Суд признал виновным 62-летнего жителя Казани Наиля Исанова в двойном убийстве и приговорил его к 18 годам с ограничением свободы на год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также судья частично удовлетворил иск брата погибшего и взыскал с Исанова компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей вместо 1 млн, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что 30 апреля 2018 года Исанов припарковал свой автомобиль под окнами дома 47-летней местной жительницы, после чего она и 27-летний друг ее дочери сделали ему замечание. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес мужчине и женщине смертельные ранения и скрылся.

