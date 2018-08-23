«Поедем поглядим»: после крутого пике турпоток из России за рубеж бьет все рекорды

Сколько людей посещают Украину, приведет ли девальвация лиры к еще большей популярности турецкого направления и почему Сирия — центр делового туризма

Фото: Максим Платонов

Выезд россиян за рубеж в 2017 году вырос на 24%, а непосредственно туристический поток — в полтора раза. После катастрофического падения на 30% в 2015—2016 годах кризис в сфере туризма преодолен. Но надолго ли в свете очередной девальвации рубля? Аналитическая служба «Реального времени», изучив данные по турпотоку за 2017 год и первое полугодие 2018 года, попыталась разобраться, стоит ли срочно лететь в Турцию, вновь вернувшуюся на туристический Олимп, «пока там все дешево», и можно ли надеяться на возвращение массового турпотока в Египет с восстановлением прямого рейса в Каир. Кроме этого, мы выяснили, что политика влияет на выездной туризм довольно избирательно: так, в 2017 году зафиксировано 2 млн выездов на Украину из нашей страны, а Абхазия начала проигрывать Грузии в глазах россиян.

После катастрофы: турпоток из России в 2017 году вырос в полтора раза

По данным Росстата, количество турпоездок российских граждан за рубеж в 2016 году снизилось почти на 8%, составив 31,7 млн (по данным «Реального времени», 33,8 млн). При этом, как сообщалось тогда, уменьшение выездного турпотока в том же 2016 году замедлилось: в 2015 году снижение по сравнению с 2014-м вообще было 20-процентным. Очевидно, что связано это было с экономическим кризисом и девальвацией рубля, резко снизившими покупательную способность населения РФ. Судя по последним данным Росстата, в 2017 году кризис в сфере туризма был преодолен: количество поездок россиян за рубеж выросло почти на четверть (на 24,1%), составив 42 млн.

Здесь, впрочем, следует уточнить, что с 2014 года Росстат публикует статистику, собранную в соответствии с официальной методологией оценки количества въездных и выездных турпоездок. Согласно рекомендациям Всемирной туристической организации (UNWTO), туристами считают не только тех, кто декларирует подобную цель поездки, но и «выезжающих по частному приглашению, по делам, на лечение, за продуктами или другими товарами» («турист — тот, кто тратит в стране деньги, которые он заработал вне пределов этой страны»). В итоге для определения объема выездного турпотока из числа поездок россиян за рубеж Росстат исключает выехавших на постоянное место жительства, с целью трудоустройства, прохождения курса долгосрочного обучения, военнослужащих, членов персонала общественных видов транспорта. Кроме того, данные Росстата учитывают пересечения границы, а не количество выезжающих граждан, которых, разумеется, значительно меньше (Абхазию, Казахстан, Финляндию, Украину и другие сопредельные страны один и тот же человек может посещать по несколько раз в год).

Туризм — всего

Известно, что частные поездки составляют наибольшую долю в выездном потоке из России. Так, по данным за 2016 год, на них пришлось 62% всего потока, в 2017 году — 58%. На поездки с чисто туристическими целями в 2016 году пришлось 29,2%, в 2017 году — уже 34,7%. Эти данные свидетельствуют о росте именно туристического потока в общей структуре выезжающих за рубеж. Об этом же говорят и сами цифры роста числа выезжающих с туристическими целями (исключая частные цели, деловые поездки, переезд и прочее). Так, в 2016 году количество выезжающих за рубеж с турцелями составляло 9,8 млн, в 2017 году оно выросло до 14,6 млн, то есть почти в полтора раза. Не исключено, что 2017 год окажется лишь временной вершиной, после которой вновь последует спад — особенно учитывая августовскую девальвацию рубля, которая, вполне вероятно, еще не завершилась (см. ниже). Тем не менее на данный момент, точнее за первое полугодие 2018 года, за рубеж с туристическими целями из России выехали 7,3 млн раз, с частными визитами — 11 млн, а всего Росстат зафиксировал 19,8 млн выездов.

Вернуть Египет: без чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх восстановление турпотока в эту страну невозможно

Главным событием стало неизбежное: возвращение Турции на «туролимп» и первые ласточки возвращения на тот же Олимп Египта. В 2016 году из популярных направлений, как известно, выпали две любимые когда-то россиянами страны: Турция потеряла 77%, туда выехали лишь 842,3 тыс. человек, из них лишь чуть больше половины с туристическими целями (481,4 тыс.); на египетском направлении в 2016 году было зафиксировано лишь 2,3 тыс. выездов. Напомним, осенью 2015 года после крушения пассажирского Airbus A321 над Синаем (направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург) авиасообщение с Египтом было прервано. Возобновлено оно было лишь 11 апреля 2018 года, когда авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air вновь начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром.

Однако эксперты и туроператоры полагают, что восстановление массового турпотока в Египет невозможно без открытия рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, «так как рейсы в Каир неудобно использовать для отправки большого числа туристов». Сегодня любители египетского отдыха добираются до той же Хургады рейсом из Стамбула. И цифры пока неутешительные: в 2017 году в Египет слетали 3,2 тыс. человек, в первой половине 2018 года, то есть за два месяца после открытия рейса в Каир, — чуть менее 5 тысяч. При том что до закрытия Египта в 2015 году страну посещали порядка 3 млн россиян ежегодно.

Туризм — деловые

После «политического падения» Турция вернулась на выездной Олимп, обыграв и Абхазию, и Финляндию

Турция «выпала из статистики» по похожей причине: той же осенью 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24, «выполнявший бомбардировку объектов ИГИЛ вблизи сирийско-турецкой границы», якобы за нарушение последним государственной границы, что сразу сказалось на отношениях между Турцией и Россией. После инцидента МИД РФ заявил, что не рекомендует россиянам посещать эту страну, объяснив это «нарастанием террористических угроз с территории Турции». По рекомендации Ростуризма продажа путевок в Турцию туроператорами была остановлена, с 1 января 2016 года был приостановлен и безвизовый режим. В итоге, если в 2014 году в Турцию из России слетали 4,2 млн раз (больше было только в Финляндию — 4,28 млн), в 2015 году было зафиксировано 3,4 млн турпоездок (больше только в Абхазию — 3,8 млн), то в 2016 году — лишь 842,3 тыс. турпоездок.

В июне 2016 года после попытки переворота власти Турции пошли на возобновление отношений с Россией, и турпоток в эту страну был возобновлен. Как следствие — пятикратный рост выездов россиян в целом (включая туризм): за 2017 год было зафиксировано 4,65 млн выездных турпоездок, из них подавляющее большинство конкретно с туристическими целями — 3,3 миллиона. В итоге в прошлом году турецкое направление стало абсолютным лидером как минимум с 2013 года: Турции уступили и Абхазия (4,3 млн), и Финляндия (3,6 млн).

Как повлияет девальвация рубля и лиры на туристический поток в Турцию и другие страны?

Станет ли лидером Турция по итогам 2018 года, покажет оставшийся сезон. Очевидно, что на популярность того или иного направления и вообще на рост числа выездов россиян за рубеж влияют несколько главных факторов. Во-первых, геополитический (разрыв отношений с Турцией кардинально изменил, пусть и на время, ландшафт туристического рынка). Во-вторых, фактор стабильности в той или иной стране (именно поэтому Египет, где ситуация до сих оставляет желать лучшего, все еще вызывает опасения у многих россиян). В-третьих и в-главных, экономический. Так, падение платежеспособности россиян в 2015 году сказалось на структуре туристических направлений. Уже осенью 2016 года эксперты отмечали отрицательную динамику по европейским странам, «куда туристы едут прежде всего на экскурсии и за покупками». В их числе были Эстония, Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Финляндия. Получается, при уменьшении финансовых возможностей россияне отменяют шопинг и познавательные туры, но не морской пляжный отдых (который, впрочем, тоже снижается, хотя и не такими темпами). Кроме того, туроператоры зафиксировали во время кризиса рост спроса на страны ближнего зарубежья (так как меньше затрат, в том числе и на авиабилеты): Грузию, Казахстан, Армению, Азербайджан, не считая, разумеется, Абхазию.

В настоящий момент существенным фактором на туррынке оказывается именно экономический, причем действующий, так сказать, «в обоих направлениях». Во-первых, девальвация турецкой лиры (она просела по отношению к доллару на 30% и продолжила падение) вследствие американских санкций однозначно, казалось бы, должна приводить к удешевлению турецкого направления. В результате немногие эксперты поспешили предложить россиянам отправляться в Турцию, «пока там все дешево». В действительности, однако, все не так просто. Потому что цены на туры в эту страну для российского рынка (как и для любого другого) выставляются в долларах и при этом фиксируются заблаговременно. Как отели, так и авиакомпании заключают контракты на услуги в долларах, независимо от курса лиры. Исключение стоит сделать разве что для индивидуального туризма: «Продавец охотнее сделает скидку для того, кто платит в американской валюте» (покупательная способность американского доллара в Турции по понятным причинам резко выросла). Выиграть могут и россияне с рублевыми сбережениями, так как «курс турецкой лиры к доллару обесценился на 20% больше, чем российского рубля к доллару США». Здесь можно посмотреть, что с середины мая к 14 августа 2018 года турецкая лира упала к рублю почти на 25%: сегодня за одну лиру дают 10,9 рубля, в мае давали 14.

Туризм — туризм

Если существенных изменений по турецкой линии не произойдет прямо сейчас, то можно предположить, что в будущем Турция станет дешевле (в итоге пострадают Абхазия, Крым и Краснодарский край). Но тут возникает «во-вторых»: из-за американских санкций по отношению к доллару упал и рубль, пусть и не так катастрофически, как лира. И далеко не все экономисты уверены, что короткое рублевое пике на этом остановится. В итоге можно сказать, что турпоток в Турцию даже в краткосрочном периоде, не говоря уже о долгосрочном, впрямую зависит от «гонок рубля и лиры» — какая из этих валют упадет в конечном счете сильнее. В любом случае при действительно болезненной девальвации рубля говорить о существенном росте турецкого направления не придется: туризм все-таки не товар или услуга первой необходимости, жертвой экономии он становится одним из первых. В краткосрочном периоде девальвация рубля уже сказалась — цены на авиабилеты выросли на 5%.

Из 2 млн поездок на Украину только 6 были совершены с туристическими целями

Помимо Турции, Абхазии и Финляндии, в топ-10 по итогам 2017 года находятся Казахстан (3,18 млн), Украина (2,3 млн), Китай (2,2 млн), Эстония (1,8 млн выездов), Таиланд (1,14 млн), Германия (1,33 млн) и Польша (1,14 млн). Понятно, что в свете оставляющих желать лучшего российско-украинских отношений ни о каком официальном турпотоке в «незалежную» не может идти и речи. И действительно, на выезд с чисто туристическими целями на Украину приходится лишь… 6 человек! Основная доля пришлась в 2017 году на частные поездки (2,27 млн), то есть на тех, кто отправился в соседнюю страну, условно говоря, к родственникам.

То же самое можно сказать и об Эстонии, где основная доля поездок приходится на частные, так как чистый поток с туристическими целями составляет ничтожную долю в 26 тыс., и Казахстане (лишь 65 тысяч отправились туда с туристическими целями). Во всех трех случаях стоит предположить, что статистика имеет здесь дело с выходцами из этих стран, получившими российское гражданство с рабочими целями, но регулярно посещающими и свои родные страны. Действительно, в топ-5 стран с самым высоким числом выездов с частными целями три последние строчки занимают именно Казахстан (2,8 млн выездов в 2017 году), Украина (2,27 млн) и Эстония (1,7 млн). Тем не менее при взаимной холодной риторике между Россией и Украиной миллионные показатели поездок россиян к соседям не могут, конечно, не вызывать удивления. Отметим также, что между Украиной и Россией по политическим причинам прервано прямое авиационное сообщение. Как результат, большинство россиян попадают на Украину на автомобиле (1,13 млн) или… пешком (778,4 тыс.). Больше всего пешком добирались в 2017 году до Абхазии (почти 2 млн).

Чисто туристический «топ-10» по итогам 2017 года несколько иной, и он ближе к реалиям. Однако и в нем Турция занимает первое место с 3,3 млн выездами за рубеж. Разумеется, все эти выезды происходят авиарейсами (4,6 млн, включая деловые поездки и персонал самих самолетов). Всего чистый туристический поток в Турцию в 2017 году вырос в 7 раз — с 481,4 тыс. выездов в проблемном 2016 году. Из показавших подобный взрывной рост, не считая стран с ничтожным для туризма трафиком, — Абхазия, где количество выездов выросло в 4 раза, с 9 тыс. до 38,5 тыс., и Шри-Ланка — в 2,5 раза, с 4,3 тыс. до 10,7 тысячи. На португальском направлении рост составил 1,8 раза (40 тыс.), на кубинском — 1,7 раза (67,25 тыс.), на грузинском — 1,7 раза (181,8 тыс.). Отметим, что уже за первое полугодие 2018 года количество выездов из России в Грузию с туристическими целями составило 111,6 тыс. И можно прогнозировать дальнейшее увеличение популярности грузинского направления в ущерб абхазскому, где показатель выездов из РФ к июню 2018 года упал до отметки 8,5 тысячи.

Туризм — частные

Тунис впервые попал в топ-10 любимых стран россиян, но, кажется, ненадолго

На втором месте, как ни странно, Китай, куда стало летать на 30% больше россиян: если в 2016 году было зафиксировано 668,8 тыс. выездов в Поднебесную, то в 2017-м — уже 865,1 тысячи. Тройку лидеров замыкает полюбившийся соотечественникам Таиланд с 821,6 тыс. выездами (рост на 18%). Следом идут Испания (764,3 тыс.), Греция (693 тыс.), Италия (676,14 тыс.), Кипр (661,8 тыс.), Германия (650 тыс.), ОАЭ (610,8 тыс.) и Тунис (470,5 тыс.). Из чего можно сделать вывод, что россияне отправляются за рубеж в первую очередь с курортно-пляжными целями, так как из всех десяти популярных туристических стран только Германия не имеет, так сказать, выхода к южным морям.

Отметим также, что Тунис впервые попал в топ-10, несмотря на снижение популярности почти на 20%. И, кажется, в следующем году его в этом топ-10 опять не будет. Так, в мае этого года Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в эту страну, сообщать клиентам о нестабильной ситуации в ней: «На фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции населения и студенческие волнения, особенно в столице и южных районах страны; кроме того, не исключаются террористические угрозы со стороны боевиков ИГИЛ». Но уже в первом полугодии 2018 года поток в Тунис сильно просел (кажется, новости оттуда начали доходить до россиян раньше): пока туда слетало 200 тыс. человек.

Остальные страны любимой туристической десятки россиян показали в 2017 году рост. Помимо Турции и Китая с Таиландом, на 15,3% вырос поток в Испанию, на 31% — в Италию, на 27,4% — в Германию, сразу на 62,2% — в Объединенные Арабские Эмираты. Стагнация наблюдается по греческому направлению: рост всего на 6%. В итоге Грецию по итогам 2018 года может обогнать Италия. Тем более что по итогам первого полугодия 2018 года Италия ее уже обогнала: туда зафиксировано 372,15 тыс. турвыездов, а в Грецию лишь 247,8 тысячи.

По итогам 2017 года стагнирует и Кипр, показавший рост лишь в 4%. Как следствие, по итогам первого полугодия 2018 года Кипр уже уступил Германии: 242 тыс. и 325 тыс. выездов с целью туризма соответственно. Резкий рост популярности ОАЭ у россиян вывел эту страну в топ-3 по итогам первых шести месяцев 2018 года, туда уже выезжали из России 451,8 тыс. раз. Эмираты оставили позади Италию, Китай, Испанию, Германию, Грецию и Кипр. Опередили арабскую страну только Таиланд (508,8 тыс.) и, разумеется, Турция (1,786 млн).

Туризм — переезд

Как повлияли на деловые поездки россиян санкции и охлаждение отношений с Западом

ОАЭ находится и в топ-10 стран с наибольшим количеством выездов с деловыми целями: туда в 2017 году из РФ слетали 33 тыс. раз, и уже 14,4 тыс. успели слетать в 2018 году. В «деловом топ-3» располагаются Казахстан (101,57 тыс. выездов), Германия (57,8 тыс.) и Китай (57,8 тыс.). Следом за ОАЭ идут Турция (31 тыс.), Корея (30,2 тыс.), Франция (23,5 тыс.), Нидерланды (21,6 тыс.) и Швейцария (19,6 тыс.). Однако на деловые поездки напрямую влияют политические отношения между странами и все те же санкции: в итоге в топ-10 по итогам первых 6 месяцев 2018 года ворвались еще две мусульманские страны, опередившие по числу выездов пару европейских. Во-первых, в Сирию, несмотря на войну, уже успели слетать из России 16,4 тыс. раз (что, впрочем, можно объяснить не столько бизнес-отношениями вообще, сколько договорными отношениями по линии Минобороны РФ). Во-вторых, Узбекистан занял в этом рейтинге 7-е место (11,5 тыс. выездов).

Если ужесточение санкционного режима продолжится не только со стороны США, но и Евросоюза, та же Германия может потерять свои позиции: в 2018 году туда было зафиксировано лишь 37,8 тыс. выездов с деловыми целями, при том что германская линия стагнирует с 2014—2015 годов: в 2017-м число поездок туда из России упало на 0,4%, и составило 81,25 тысячи. Одновременно падает и число деловых выездов из РФ в США: в 2016 году их было зафиксировано 8,3 тыс., в 2017-м — уже 7 тыс. (-16,4%). В 2018 году Америку с деловыми целями посетили из России всего 3 тыс. раз. Охлаждение отношений между странами вследствие дела Скрипалей, а также новые санкции повлияли и на деловые поездки в Великобританию: в 2017 году количество выездов туда уже снизилось на 4,5%, составив 18,3 тыс., а в 2018-м упало до 8,2 тысячи. То есть к концу года планка в 18 тыс. выездов уже вряд ли будет достигнута.

Что интересно, политические отношения слабо сказываются на чисто туристическом потоке в США и Великобританию, хотя число посещений этих стран россиянами, конечно, несравнимо с популярными туристическими направлениями. Так, в 2017 году количество выездов в Великобританию с туристическими целями выросло на 27,5% (со 105,2 тыс. до 134,2 тыс.), впрочем, это было еще до отравления Скрипалей в марте 2018-го. Однако и в первом полугодии текущего года Туманный Альбион посетили 61,14 тыс. российских граждан. США в туристическом рейтинге идут следом за Великобританией: в 2017 году рост туристического потока в Штаты составил 16,3% (со 110 тыс. до 127,5 тыс. выездов). Но поток катастрофически упал в первое полугодие 2018 года, когда было зафиксировано лишь 51,2 тыс. выездов в Америку с туристическими целями. Наиболее вероятная причина — политическое охлаждение между двумя странами.