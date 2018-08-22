«В самый разгар новостей о падении лиры в Турции не было паники. Большинству нечего спасать»

Колонка эксперта о девальвации турецкой лиры и реакции на произошедшее внутри страны

США в два раза повысили пошлины на сталь и алюминий из Турции, после чего курс национальной валюты резко обвалился по отношению к доллару. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уже назвал произошедшее «коварным политическим заговором», а патриотически настроенные жители Турции в качестве протеста начали записывать видеоролики, на которых они всячески измываются над долларовыми купюрами. О причинах девальвации турецкой лиры, реакции властей и местных жителей, в колонке, написанной для «Реального времени», подробно рассказывает эксперт по Турции в Российском совете по международным делам Тимур Ахметов.

«Язык ультиматумов был обречен вызвать противоположный эффект на Эрдогана»



На начало августа приходятся самые жаркие дни в Турции, но в этом году август стал испытанием и для турецкой лиры. В течение года национальная валюта умудрилась потерять 40% в стоимости по отношению к доллару. Недавнее падение лиры в первой декаде августа проходило на фоне серьезнейшего дипломатического конфликта Турции с США. В центре скандала — судьба христианского американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Турцией в связях с террористическими организациями. Суд над пастором идет с 2016 года, и лишь в конце июля этого года местный суд постановил перевести обвиняемого под домашний арест.

Американский президент многократно ходатайствовал к турецкому руководству об освобождении Брансона. В свою очередь, турецкое правительство пыталось разыграть карту пастора в обмен на ряд уступок в судебном деле против турецкого государственного банка Halkbank, которому американские власти вот-вот могут вынести гигантский штраф в 49 млрд долларов за помощь иранскому режиму в обходе американских санкций в 2012—2013 годах.

Дональд Трамп настаивал, что официальные обвинения против пастора надуманы, и это однозначно рассматривалось в Анкаре как выпад против судебной власти страны, как некий намек на политизированность судов. Торговаться с турками — дело не простое и в какой-то момент у руководства США кончилось терпение. В конце июля Турции был поставлен ультиматум: освобождение пастора или санкции.

В центре скандала — судьба христианского американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Турцией в связях с террористическими организациями. Фото dw.com



Пойти на освобождение пастора-миссионера турецкое правительство явно не могло — маховик национализма вперемешку с популистскими атаками против США уже давно был раскручен. Да и язык ультиматумов был обречен вызвать противоположный эффект на такого принципиального политика, как Эрдоган. Как итог, Турция и США взаимно ввели персональные санкции против ряда чиновников, а также зеркально повысили таможенные пошлины на импорт товаров.



«Эта страна привыкла жить не по средствам»

Эскалация политического конфликта Турции с крупнейшей экономикой мира взволновала инвесторов. Причина тревоги за устойчивость турецкой экономики лежала в уязвимости Турции перед глобальными спекулятивными атаками: страна привыкла жить не по средствам. С приходом к власти в 2002 году правящей Партии справедливости и развития правительство в меньшей степени, нежели было нужно, уделяло внимание развитию местного производства при стимулировании потребления.

Турецкие производители, а также фирмы-экспортеры, вынуждены импортировать сырье, используя финансовые средства из внешних источников. В стране нет свободных денег. Экономическая модель развития привела к высокому уровню потребления при низкой сырьевой базе страны и высокой задолженности негосударственного сектора перед внешними кредиторами.

Люди по-разному реагируют на падение стоимости лиры. Большую роль при этом играет наличие у граждан средств, которые потенциально нужно было бы спасать от обесценивания. Вместе с тем на ситуацию влияет отношение (читай — доверие) к действующей власти. Турки большие патриоты, при этом чрезмерный патриотизм не всегда позволяет им адекватно оценить ситуацию в стране. Часто можно услышать мнение, что раз человек покупает хлеб (традиционно цена хлеба служила в Турции одним из показателей экономической ситуации в стране) в лирах, то с какой кстати он должен беспокоиться о росте цены доллара…

Турки большие патриоты, при этом, чрезмерный патриотизм не всегда позволяет им адекватно оценить ситуацию в стране. Фото ntv.ru

Такие люди наивно видят в Турции самообеспеченную державу. Но это далеко не так. Доля импорта в производстве с/х удобрений в Турции составляет 80-90%, производство с/х техники зависит от импорта составляющих, а на их долю приходится не менее 50%. С другой стороны, турецкие фермеры берут кредиты у банков, которые в свою очередь вынуждены занимать за рубежом. Ситуацию могла быть исправить производительность труда в сельском хозяйстве, однако и тут положение выглядит удручающе: при доле 7% ВВП, оно привлекает 19% рабочей силы в стране.



«Особо рьяные патриоты демонстративно выкупают у банков лиры в знак солидарности»

Даже в самый разгар появления новостей о падении лиры и возможном закрытии ряда банков в стране не наблюдалась массовая паника. Причина проста — большинству нечего спасать. Если в 2002 году объем потребительских кредитов в Турции был на уровне 6,5 млрд лир, то уже в 2018 году сумма составила 500 млрд лир. На долю кредитов граждан приходится от четверти всех долгов банковского сектора. При ухудшении экономической ситуации люди надеются на частичную амнистию кредитных долгов.

Другим важным моментом является доминирующее влияние правительства и проправительственных кругов на формирование общественного мнения. Если президент говорит, что причина падения стоимости лиры в заговоре внешних сил против Турции, то утверждать иное — значит вызвать подозрение в нелояльности к турецкой нации. Особо рьяные патриоты демонстративно выкупают у банков лиры в знак солидарности в противостоянии с США.

Устойчивость турецкой экономики перед внешними колебаниями, атаками спекулянтов и даже политическим давлением США все-таки в большей степени зависит от действий самого турецкого правительства. Именно просчеты турецких властей в долгосрочном планировании экономической программы способствовали неустойчивости турецкой экономики. Пока турецкие власти дают понять, что, похоже, туркам предстоит научиться жить по средствам. Так, в стране уже ограничили сроки выплаты по новым потребительским кредитам, повысив при этом процентную ставку Центрального банка.

Устойчивость турецкой экономики перед внешними колебаниями, атаками спекулянтов и даже политическим давлением США все-таки в большей степени зависит от действий самого турецкого правительства. Фото kelana.ru

Дальнейшие шаги будут зависеть о того, смогут ли экономия и более рациональные траты негативно сказаться на позициях политической власти в стране. Решающим фактором будет способность правительства Турции преподнести обычным гражданам меры по «затягиванию поясов» как часть борьбы с внешними врагами.