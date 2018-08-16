«Варяги» с Тихоокеанского флота на озере Кабан: старт фестиваля «Фанфары Казани»

Участниками фестиваля станут более 600 музыкантов в составе 19 коллективов из 14 городов России, Казахстана и Белоруссии. «Реальное время» публикует видео.

Торжественное открытие фестиваля «Фанфары Казани» состоится 17 августа, в 17.30, в Казанском Кремле. В этот день все оркестры, участники фестиваля, пройдут маршем по ул. Баумана, совершат построение на площади Первого мая и дадут большой плац-концерт в Кремле. Продлится фестиваль до 19 августа включительно. Оркестры выступят в парках им. Урицкого, «Черное озеро», «Крылья Советов», на Кремлевской набережной и в парке Победы.



Сегодня, в первый концертный день, у театра Камала выступил старейший военный музыкальный коллектив России — оркестр Тихоокеанского флота, прибывший в Казань спецбортом из Владивостока.