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Салават Фатхутдинов: «Башкиры молодцы! Они хватаются за свою культуру. Нам бы так, не знаю кем бы мы стали»

07:00, 14.08.2018

Чем удивит «Татар моңы-2018»?

Салават Фатхутдинов: «Башкиры молодцы! Они хватаются за свою культуру. Нам бы так, не знаю кем бы мы стали» Фото: Максим Платонов

В международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Татар моңы-2018» принимают участие исполнители татарской песни со всей республики, российских регионов, стран СНГ. «Реальное время» публикует видео с пресс-конференции, посвященной гала-концерту «Татар моңы-2018».

География конкурса весьма разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Туркестан и многие другие города. Цели и задачи сохранение и популяризация татарской национальной культуры, помощь молодым музыкантам. Участники проходят несколько отборочных туров, ключевые из них в телевизионном формате проводятся на телеканале ТНВ.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
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