Салават Фатхутдинов: «Башкиры молодцы! Они хватаются за свою культуру. Нам бы так, не знаю кем бы мы стали»
Чем удивит «Татар моңы-2018»?
В международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Татар моңы-2018» принимают участие исполнители татарской песни со всей республики, российских регионов, стран СНГ. «Реальное время» публикует видео с пресс-конференции, посвященной гала-концерту «Татар моңы-2018».
География конкурса весьма разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Екатеринбург, Омск, Челябинск, Туркестан и многие другие города. Цели и задачи сохранение и популяризация татарской национальной культуры, помощь молодым музыкантам. Участники проходят несколько отборочных туров, ключевые из них в телевизионном формате проводятся на телеканале ТНВ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым