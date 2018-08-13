Второй этап реконструкции БОС и строительство коллектора: как «Нижнекамскнефтехим» реализует экопрограмму

Фото: Максим Платонов

В этом году на реализацию экологической программы градообразующее предприятие Нижнекамска выделит более 2 млрд рублей. Большую часть средств направят на модернизацию второго этапа биологически-очистных сооружений. Вложенные в БОС средства уже начали приносить результаты — после первой части реконструкции качество очищенных стоков улучшилось по многим показателям. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Строительство нового коллектора вдали от населенных пунктов

В этом году «Нижнекамскнефтехим» планирует начать строительство внеплощадного коллектора промливневых стоков. Это будет дополнительная ветка — действующий коллектор работает на повышенных нагрузках, поэтому принимать стоки с новых производств уже не сможет. Кроме этого, благодаря новой линии существующий коллектор можно будет останавливать на ремонт и при этом продолжать транспортировать стоки на БОС. 15-километровую «нитку» протянут от биологических очистных сооружений на значительном расстоянии от населенных пунктов. Проект нового коллектора уже есть, проведена экспертиза и сейчас разрабатывается рабочая документация. Строительство коллектора обойдется НКНХ в 1,7 млрд рублей без НДС, завершить все работы планируется в 2019 году.

Модернизация узла механической очистки химзагрязненных стоков

В этом году начался второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, во время которого усовершенствуют узел механической очистки химзагрязненных стоков. Сейчас на нем идут опытно-промышленные испытания: специалисты разрабатывают технологию отдувки из химически загрязненных сточных вод легколетучих углеводородов и систему их последующей биологической очистки. Именно этот процесс позволит сократить количество неприятных запахов в городе.

После реализации второго этапа реконструкции на БОС смогут очищать химзагрязненные стоки от полимерной крошки и нефтепродуктов, что улучшит качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем.

После реализации первого этапа на БОС из стоков начали улавливать вещества и отбросы в 5 мм. Это позволило максимально сохранить бытовую органику. Фото предоставлено «Нижнекамскнефтехимом»

Во время первого этапа модернизации биологических очистных сооружений реконструировали узел механической очистки хозбытовых стоков, который запустили год назад. После реализации первого этапа на БОС из стоков начали улавливать вещества и отбросы в 5 мм. Это позволило максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказалось на концентрации ила в аэротенках и повысило качество биологической очистки.

Благодаря модернизации БОС в 2017 году по сравнению с 2016 годом в очищенных стоках на 26% снизилась концентрация взвешенных веществ, более чем на 90% сократилось количество бензола, толуола и этилбензола, на 32% — содержание метанола, на 30% — концентрация сульфидов, на 12% — наличие фенолов и на 7% — формальдегида.

Сокращение сбрасываемых сточных вод

Сократить объем сбрасываемых сточных вод и потребление свежей речной воды — одна из основных экоцелей предприятия. За 2017 год «Нижнекамскнефтехим» уменьшил откачку воды из Камы на 1,5 млн кубометров, а количество сбрасываемых сточных вод — на 5 млн кубометров.

В 2018 году на реализацию экологической программы планируется выделить более 2 млрд рублей. Большая часть, около 880 млн рублей, будет направлена на второй этап модернизации биологических очистных сооружений. Среди основных мероприятий — завершение строительства узла очистки сточных вод на производстве изопрена. Это позволит выдерживать показатель общей загрязненности стоков, температуру стоков в пределах нормативов при увеличении нагрузок, что положительно скажется на работе БОС. Для того чтобы рационально использовать водные ресурсы, на предприятии ежегодно улучшают систему оборотного водоснабжения. В этом году запланирован капитальный ремонт четырех градирен, на что выделено порядка 78 млн рублей. Кроме этого, будут продолжены работы по совершенствованию системы учета водопотребления.

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