Второй этап реконструкции БОС и строительство коллектора: как «Нижнекамскнефтехим» реализует экопрограмму
В этом году на реализацию экологической программы градообразующее предприятие Нижнекамска выделит более 2 млрд рублей. Большую часть средств направят на модернизацию второго этапа биологически-очистных сооружений. Вложенные в БОС средства уже начали приносить результаты — после первой части реконструкции качество очищенных стоков улучшилось по многим показателям. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».
Строительство нового коллектора вдали от населенных пунктов
В этом году «Нижнекамскнефтехим» планирует начать строительство внеплощадного коллектора промливневых стоков. Это будет дополнительная ветка — действующий коллектор работает на повышенных нагрузках, поэтому принимать стоки с новых производств уже не сможет. Кроме этого, благодаря новой линии существующий коллектор можно будет останавливать на ремонт и при этом продолжать транспортировать стоки на БОС. 15-километровую «нитку» протянут от биологических очистных сооружений на значительном расстоянии от населенных пунктов. Проект нового коллектора уже есть, проведена экспертиза и сейчас разрабатывается рабочая документация. Строительство коллектора обойдется НКНХ в 1,7 млрд рублей без НДС, завершить все работы планируется в 2019 году.
Модернизация узла механической очистки химзагрязненных стоков
В этом году начался второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, во время которого усовершенствуют узел механической очистки химзагрязненных стоков. Сейчас на нем идут опытно-промышленные испытания: специалисты разрабатывают технологию отдувки из химически загрязненных сточных вод легколетучих углеводородов и систему их последующей биологической очистки. Именно этот процесс позволит сократить количество неприятных запахов в городе.
После реализации второго этапа реконструкции на БОС смогут очищать химзагрязненные стоки от полимерной крошки и нефтепродуктов, что улучшит качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоем.
Во время первого этапа модернизации биологических очистных сооружений реконструировали узел механической очистки хозбытовых стоков, который запустили год назад. После реализации первого этапа на БОС из стоков начали улавливать вещества и отбросы в 5 мм. Это позволило максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказалось на концентрации ила в аэротенках и повысило качество биологической очистки.
Благодаря модернизации БОС в 2017 году по сравнению с 2016 годом в очищенных стоках на 26% снизилась концентрация взвешенных веществ, более чем на 90% сократилось количество бензола, толуола и этилбензола, на 32% — содержание метанола, на 30% — концентрация сульфидов, на 12% — наличие фенолов и на 7% — формальдегида.
Сокращение сбрасываемых сточных вод
Сократить объем сбрасываемых сточных вод и потребление свежей речной воды — одна из основных экоцелей предприятия. За 2017 год «Нижнекамскнефтехим» уменьшил откачку воды из Камы на 1,5 млн кубометров, а количество сбрасываемых сточных вод — на 5 млн кубометров.
В 2018 году на реализацию экологической программы планируется выделить более 2 млрд рублей. Большая часть, около 880 млн рублей, будет направлена на второй этап модернизации биологических очистных сооружений. Среди основных мероприятий — завершение строительства узла очистки сточных вод на производстве изопрена. Это позволит выдерживать показатель общей загрязненности стоков, температуру стоков в пределах нормативов при увеличении нагрузок, что положительно скажется на работе БОС. Для того чтобы рационально использовать водные ресурсы, на предприятии ежегодно улучшают систему оборотного водоснабжения. В этом году запланирован капитальный ремонт четырех градирен, на что выделено порядка 78 млн рублей. Кроме этого, будут продолжены работы по совершенствованию системы учета водопотребления.
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