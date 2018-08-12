«Нефтехимик» будет еще лучше в этом сезоне

«Волчья стая» в Казахстане показала новое лицо

Хоккейный «Нефтехимик» в летнее межсезонье провел всего четыре контрольные игры, и, казалось бы, какие-либо выводы делать пока преждевременно. Но уровень соперничества на Кубке президента Республики Казахстан показал, что все здесь настроены биться по-особому. А Андрею Назарову лишь в удовольствие в очередной раз доказать Астане, что с ним здесь расстались зря. Его нынешняя команда прилетела в Казахстан действующим победителем турнира и уже успела показать, что предстанет в сезоне 2018/2019 в обновленном виде — даже более агрессивном, чем это было в прошлом году. Спортивная редакция «Реального времени» разобрала две казахстанские игры «волков» и перечисляет все достоинства и недоработки нынешнего «Нефтехимика».

Матч с Казахстаном — не показатель, но приятно

В стартовом матче кубка нижнекамцы быстро и легко разобрались с хозяевами турнира — сборной Казахстана. Состав «Нефтехимика» на первую игру выглядел так: Галимов — Нестрашил — Хайруллин в атаке и Огурцов — Брынцев в защите. Во втором звене Няттинен — Руохомаа — Пуустинен выступали финским трезубцем, а Сергеев и Полашек защищались. Шиксатдаров — Якимов — Здунов разгоняли атаки в третьем звене, а Шарипзянов и Волгин оборонялись. И последнее звено составили Аркалов — Куликов — Михнов и Фазылзянов — Фаткуллин.

С начала матча нижнекамцы выбрали скорости, откровенно говоря, «летние», и первый период проходил в сонной атмосфере. А вот уже после первого перерыва команда взяла совсем другой темп, за которым казахстанцы просто не могли поспеть. Собственно, высокие скорости и агрессивная атака стали определяющими факторами победы в дебютной встрече. Уже после матча Назаров в шутку признавался, что накануне на ужин принесли слишком много «казы» (да, у казахов, по всей видимости, тоже есть такое блюдо из конины), и это наложило своей отпечаток.

Вновь инициативу взяли на себя новички-финны. Голами отметились Пуустинен с передачи Няттинена, удвоил счет в большинстве Адам Полашек (Сергеев, Няттинен), а третью шайбу забросил Руохомаа (Шиксатдаров, Няттинен). Сразу же отметился первой шайбой и российский новичок Алексей Михнов с передачи Эмиля Галимова.

То есть практически все новобранцы Назарова показывают себя с первых же встреч. Буквально сходу в игру вошли финские легионеры, которые отличаются буквально в каждом матче. Теперь забросил и экс-автомобилист. Что-то есть такое у Назарова, чтобы реанимировать увядающих хоккеистов. В активе у Няттинена оказались три голевые передачи уже после первого поединка. А у Полашека, как выяснилось, отличный прицельный «щелчок» от синей линии.





Практически все новобранцы Назарова показывают себя с первых же матчей



Впрочем, делать выводы по этому матчу было преждевременно. Базовый клуб сборной Казахстана «Барыс» и сам принимает участие в этом турнире, и потому оставил всех лидеров в своем составе. А национальная сборная хозяев турнира довольствовалась исполнителями из Открытого чемпионата Казахстана, Высшей хоккейной лиги и МХЛ. Та легкость, с которой татарстанцы забрасывали свои шайбы, порой расстреливая вратаря в упор в одиночестве, наглядно продемонстрировала уровень их первого соперника на турнире.

Все еще нужны «хорошие разговоры» от Назарова

Куда более серьезное испытание ждало «волков» во втором поединке, и снова с хозяевами. Астанинский «Барыс» до этого в овертайме сломил сопротивление «Амура» — 2:1. Под руководством Андрея Скабелки в столице Казахстана рассчитывают вернуться в авангард КХЛ.

Несмотря на успех в предыдущем матче, Назаров произвел несколько перестановок и выпустил команду в следующем составе: Огурцов — Брынцев, Галимов — Нестрашил — Скачков; Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Шарипзянов — Волгин, Шафигуллин — Якимов — Здунов; Фазылзянов — Семенов, Аркалов — Куликов — Михнов. Нетронутыми остались первое звено и легионерская связка.

На этот раз «Нефтехимик» решил действовать в очень быстрой и агрессивной манере, и уже на 5-й минуте Нестрашил оформил очередную шайбу в составе «волков», хорошо подставив клюшку. Поначалу вообще все шло как нельзя лучше. Во время первого перерыва Богдан Якимов признавался, что на этот раз татарстанцы сразу вышли на высокий темп после «хорошего» разговора с тренером между матчами.

Обычно такая наглая, агрессивная и неудобная игра выводит из себя оппонента. Нижнекамск по-настоящему «придушил» «Барыс», постоянно лез на ворота Хенрика Карлссона. На месте защитников хозяйской команды в этот момент быть точно никому не хотелось.

Вскоре нервную «плюшку» пустил, собственно, и сам голкипер казахстанской команды, когда Шафигуллин выскакивал на ворота и обстреливал его метров с шести. Шайба отскочила от «ловушки» и влетела в ворота. Не будь такого давления от всей команды, вряд ли Карлссон пропустил бы такой нервный гол. Так что это именно заслуга всего «Нефтехимика», который поддавливал в режиме нон-стоп.

Нижнекамск по-настоящему «придушил» «Барыс», постоянно лез на ворота Хенрика Карлссона



Прошлогодние проблемы пока никуда не делись

Трудности у нижнекамцев начались во втором периоде. Тут-то и оголилась проблема: они начинают теряться, если против них начинают играть в их же хоккей. Первый проигранный «пятак», первые проигранные метры на льду — все это Скабелка отыграл у Назарова за счет такой же наглой и агрессивной игры.

Вскрылась и другая проблема, та самая, которая не позволила нижнекамцам пройти «Трактор» в прошлом сезоне, — это нервозность, когда игра уходит из их рук. Тут же начинаются ненужные удаления, стычки и полноценные драки. Причем дерутся даже тогда, когда соперник получил пятиминутное удаление, и вам нужно только дожимать, а не удаляться самим. Именно спокойствия и выдержанности не хватало подопечным Андрея Назарова в прошлом сезоне и пока не хватает и в нынешнем. Да, «волки» умеют быстро бежать и нагло лезть на ворота соперника, но психологической стабильности и стержня все еще не хватает.

На назаровских «напихонах» «Нефтехимик» игру себе в последнем периоде вернул, но дело тут скорее в не совсем еще построенном «Барысе». Скажем так, соперник не из тех, кто, переломив игру, больше ее не отдает. Сработают ли мотивационные речи в играх с соперниками более опытными, сыгранными и психологически устойчивыми?

Именно спокойствия и выдержанности не хватало подопечным Андрея Назарова в прошлом сезоне и пока не хватает и в нынешнем



«Нефтехимик» будет еще лучше

Были и открытия в двух матчах с казахстанскими командами. Во-первых, Дмитрий Огурцов показал, насколько мощным он может быть, если нужен «бетон» в обороне. Во-вторых, не только финны могут и готовы делать результат в стане «волков». Игра с «Барысом» продемонстрировала, что если у легионеров игра не задалась, ее спокойно могут взять на себя Шарипзянов, Галимов или Шафигуллин.

В-третьих, в «стае» теперь есть настоящий мастер-ассистент. Мало того, что Йоонас Няттинен забрасывает фактически в каждом матче «волков», так он еще не уходит и без пары очков в качестве диспетчера. И кажется, что уход многолетнего снайпера нижнекамской команды Дэна Секстона прошел для нее не просто безболезненно, а, скорее, даже принес ту необходимую чистку, которая в итоге оздоравливает весь организм. Легионерский состав из Секстона, Жильбера Брюле и Рихарда Гюнге, видимо, пересидел в Нижнекамске, и нужен был именно такой человек, как Назаров, чтобы волевым решением «разобрать» старый «Нефтехимик» и собрать его абсолютно по-новому.

И самое главное, что нижнекамцы умеют и хотят играть в волевой хоккей. Даже провалив период, они, пусть и на мотивации Назарова, готовы выходить и перестраиваться и работать над ошибками прямо по ходу матча. Разумеется, рано делать выводы по четырем играм предсезонки, однако, судя по всему, «Нефтехимик» стал еще лучше, чем был в прошлом сезоне.