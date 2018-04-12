Заморозка российских облигаций в США: наказать Путина или выстрелить себе в ногу?

Эксперты о том, возможен ли запрет на покупку ОФЗ

На прошлой неделе в Конгресс США был внесен законопроект о запрете на операции с российскими облигациями федерального займа (ОФЗ) — мере, от которой Вашингтон еще недавно отказывался как от вредной для глобальной финансовой системы. Сейчас будущее законопроекта неизвестно, а потенциальные последствия расширения санкций эксперты оценивают по-разному. Одни говорят, что запрет ударит по рублю и приведет к проблемам с бюджетом; другие сравнивают такую меру с выстрелом себе в ногу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Конгрессмены заинтересовались ОФЗ

Известие о возможном распространении санкций на российский суверенный долг вряд ли можно назвать абсолютной неожиданностью — нервозность по этому поводу сохранялась еще с прошлого года. Об этом говорили как об одной из наиболее болезненных мер, которые США могут применить по отношению к России.

Некоторые ждали, что о запрете по ОФЗ объявят еще в начале 2018 года. Вместо этого в конце января американский Минфин обнародовал «кремлевское досье» — список из 210 госчиновников, менеджеров и бизнесменов, по мнению Вашингтона, приближенных к президенту Владимиру Путину. Всем фигурантам «досье» грозили персональные санкции, многие (например, бизнесмен Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, сенатор Сулейман Керимов) действительно попали под них после расширения санкций 6 апреля.

Но до запрета на владение российскими государственными облигациями дело, вопреки опасениям, не дошло. Более того, Минфин США посчитал, что такие меры окажутся вредны не только для России: по данным Bloomberg, в его специальном докладе говорилось, что это приведет к негативным последствиям для глобального финансового рынка и компаний.

В конце января американский Минфин обнародовал «кремлевское досье» — список из 210 госчиновников, менеджеров и бизнесменов, по мнению Вашингтона, приближенных к президенту Владимиру Путину. Фото kremlin.ru



Это успокоило инвесторов, но ненадолго. 4 апреля в Конгресс США поступил законопроект о солидарности с Великобританией «против российской агрессии» (Stand with UK against Russia Violations Act). Он предусматривает запрет гражданам США проводить операции с долговыми инструментами, выпущенными Россией — правда, не со всеми, а только с новыми.

Предполагается, что запрет должен ввести президент Дональд Трамп в течение 90 дней с момента принятия законопроекта. Но де-факто потенциальные санкции начнут действовать позднее — они распространятся на бумаги, которые будут выпущены через 180 дней после вступления закона в силу.

Автор законопроекта — член Демократической партии Хоакин Кастро, избранный от Техаса. Поводом для его билля стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон считает, что к отравлению причастна Россия, хотя британские химики не смогли подтвердить, что вещество, от которого пострадали Скрипали, было изготовлено в России.

Новости о возможных ограничениях по ОФЗ наложились на общий информационный фон вокруг ситуации на российском фондовом и валютном рынках. Паника по поводу нового раунда санкций, объявленного в прошлую пятницу, в понедельник обвалила котировки акций почти всех российских публичных компаний.

Автор законопроекта — член Демократической партии Хоакин Кастро, избранный от Техаса. Поводом для его билля стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Фото wikimedia.org



По итогам торгов 9 апреля индекс Московской биржи снизился на 8,34%, а индекс РТС — на 11,44%. 10 апреля рынок начал понемногу корректироваться, индекс Мосбиржи прибавил 3,6%, 11 апреля — еще 0,85%. Рубль в понедельник и во вторник снижался по отношению к доллару и евро: вчера стоимость доллара на рынке впервые за долгое время превысила 64 рубля, курс евро перевалил за 80 рублей (к концу дня рубль немного восстановился).

Ажиотаж на рынках привел к росту ставок по российским облигациям. Из-за негативной конъюнктуры Минфин РФ впервые с августа 2015 года решил отменить запланированный на 11 апреля аукцион по размещению ОФЗ.

Болезненный удар или самострел?

Среди экспертов по-прежнему нет единого мнения о том, какова реальная вероятность запрета на операции с российскими гособлигациями, и о том, чем может грозить такой запрет.

Иван Манаенко директор аналитического департамента «Велес-Капитал» Доля нерезидентов [среди держателей ОФЗ] крайне велика — более 33%. Это не только американские инвесторы, а иностранные в целом. Плюс неясно, сколько среди нерезидентов наших собственных инвесторов (формально многие «дочки» крупных российских банков — тоже нерезиденты). Но США могут распространить свои меры и на европейские банки, которые могут быть наказаны за сотрудничество с санкционными историями. Да, это будет иметь достаточно негативные последствия, по крайней мере, на первом этапе. В первую очередь это скажется на курсе рубля. То, что мы сейчас видим, — это реакция именно на выход инвесторов с долгового рынка. Там два дня были распродажи, потом ситуация стабилизировалась, и то одним заявлением [Трампа] о ракетах была переломлена. Учитывая объемы рынка ОФЗ, выходов в случае запрета не очень много. Вопрос — как поведут себя российские денежные власти. Наверное, они могут пойти на какие-то меры сдерживания и попытаться выкупить часть бумаг. Если начнется распродажа госдолга, это приведет к увеличению ставок — в этом случае премия по ОФЗ может быть ощутимо более высокой. Что касается дальнейшего покрытия дефицита бюджета — это сложная история. Возможно, какие-то обходные пути есть.

Константин Корищенко финансист, бывший зампред ЦБ И в нашем парламенте, и в американском, и в других всегда были, есть и будут законопроекты, которые носят абсолютно конъюнктурный, сиюминутный характер. Можно представить много других гипотетических вещей — что завтра отменят доллары, запретят рубли, еще что-нибудь. Вероятность принятия этого законопроекта, с моей точки зрения, примерно такая же. По-моему, все пришли к вполне очевидному выводу, что введение такого запрета — все равно, что в армии называется самострел: выстрелить себе в ногу. По крайней мере, среди тех, с кем я это обсуждаю, другого мнения я не слышал. Тот объем долга, который сегодня есть в руках иностранцев, значительно меньше, чем свободная ликвидность российской банковской системы, и российские банки с удовольствием выкупят эти долги по хорошим ценам. Доход, который иностранцы получают по российскому суверенному долгу, таков, что его мало где еще можно получить. Какой смысл? Конечно, американское правительство может преследовать цель навредить собственной банковской системе и собственным фондам — но, мне кажется, у них и без того достаточно проблем.

Денис Горев управляющий активами General Invest Велика ли вероятность, что США действительно распространят санкции на ОФЗ, сказать сложно. Многое зависит от того, будут ли достигнуты договоренности по Сирии (пока что о разрядке там говорить рано). Если говорить не только об американских, а об иностранных инвесторах вообще, их доля в ОФЗ сейчас находится на уровне 34%. В свете этого риск их быстрого выхода существует, что может оказать давление на рубль. [Запрет на приобретение гособлигаций], само собой, грозит России серьезными последствиями. Без иностранных инвесторов спрос на рублевый долг будет гораздо ниже, это приведет к росту доходностей в нем и отразится на общей ситуации на российском рынке. Если запрет будет касаться и старых выпусков облигаций, то их продажи приведут к существенному снижению котировок и продолжению давления на рынок.

Андрей Кочетков аналитик «Открытие брокер» Вероятность запрета на операции с российским госдолгом не столь высокая. Во всяком случае, против этого продолжает выступать глава американского Минфина Стивен Мнучин. В целом в финансовом ведомстве говорят о необходимости крайне осторожно применять санкции к России. Точной информации о национальном составе нерезидентов нет, но сама доля иностранных владельцев ОФЗ с февраля по март выросла (в денежном выражении — с 2,27 до 2,33 трлн рублей). Иными словами, даже в ожидании ограничений нерезиденты проявили высокий интерес к российскому госдолгу. К тому же наиболее вероятный вариант ограничений — это запрет на покупку лишь новых бумаг. Конечно, запрет может оказать негативное влияние, но оно не будет какой-то большой проблемой. Бюджетный дефицит останется под контролем, а текущее ослабление рубля и вовсе снижает актуальность заимствований, так как происходит одновременно с ростом цены на нефть. Поэтому доходная часть бюджета не страдает. При сохранении подобной ситуации Минфин РФ может обойтись без больших размещений. Если же рынку будет угрожать массовая распродажа, то у ЦБ есть механизмы проведения количественных программ. В остальном доходность российских обязательств достаточно высокая, чтобы стимулировать нерезидентов к поиску возможностей покупки ОФЗ в обход американских ограничений.