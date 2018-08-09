Экс-кандидат в главы Марий Эл: «Большая часть маркеловского клана до сих пор у власти»

Андрей Смышляев — о равнодушии команды Евстифеева, «отставших от времени» руководителях РМЭ и Йошкар-Олы

Прошло больше года с момента приезда в Марий Эл нового губернатора Александра Евстифеева и почти год со дня его победы на выборах. О том, как изменился политический и социально-экономический климат в республике и ее столице Йошкар-Оле за это время, «Реальному времени» рассказал один из кандидатов в губернаторы на выборах 2017 года (непрошедший муниципальный фильтр), председатель регионального отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Смышляев.

«Большая часть маркеловского клана до сих пор у власти»

— Как изменилась республика за время работы Александра Евстифеева?

— Конкретных изменений, которые повлияли бы на улучшение жизни в регионе, я не замечаю. Появилась еще большая закрытость муниципалитетов, в частности администрации Йошкар-Олы. Выстроилось большое количество барьеров. Большая часть квалифицированных сотрудников покидает администрацию. В качестве примера можно привести частую смену первых заместителей мэра. Галушкин поработал год, потом около года отработал Трудинов, сейчас опять новый заместитель — Покровский. Галушкин был старше Маслова (Евгений Маслов, мэр Йошкар-Олы с 2015 года, — прим. ред.), Трудинов — ровесник, сейчас — человек, который младше Маслова. Следующим замом можно назначить человека из детского сада, на качество решения вопросов это не повлияет.

Общаясь с бизнесом, я слышу, что, по сути, и региональная власть отгородилась. Ни в одном министерстве невозможно оперативно ничего решить. Пришел новый губернатор, но команда-то осталась. Большая часть маркеловского клана до сих пор у власти. В их руках остались сферы влияния, они могут блокировать какие-то решения.

Возможно, в какой-то части изменения наступили, но, по большому счету, и региональная, и местная власть так и остались закрытыми для простого населения. В этой связи я хотел бы вспомнить предвыборный лозунг одного из кандидатов (Александра Евстифеева, — прим. ред.): «Закон, порядок, работа».

Обратим внимание на первое слово — закон. Да, он есть. Но работает ли он в интересах жителей республики — большой вопрос. Порядок в работе органов власти не наведен. Что касается работы, то многие предприятия закрываются из-за большой налоговой нагрузки. Как следствие, молодые люди уезжают в другие регионы.

Будет ли перспектива развития у региона? Возможно, но избранному главе Марий Эл надо больше общаться не с ржавой номенклатурой, а с теми, кто имеет альтернативное мнение.

«Будет ли перспектива развития у региона? Возможно, но избранному главе Марий Эл надо больше общаться не с ржавой номенклатурой, а с теми, кто имеет альтернативное мнение». Фото mari-el.gov.ru

— Когда главой был Маркелов, многие люди считали, что он единолично решает все вопросы и что у него все под контролем. Евстифеев не имеет такой власти над министрами?



— Здесь не в этом вопрос. Глава региона сам ничего не решает. Есть соответствующие подразделения: министерства, ведомства, департаменты.

Вот, мэр Маслов — что далеко ходить. К нему на прием просто так не попадешь, ему не дозвонишься. Мэр огородился заборчиком. Недавно был случай: застройщик отключил электроэнергию у собственников квартир, около недели ее не было. Обращались в мэрию, результата — ноль.

Приближается День города, приедет «звезда». Как приезжали они при Маркелове за колоссальные суммы, так приезжают и сейчас. Озвучена сумма, которая пойдет на оплату гонорара певицы Наташи Королевой — более миллиона рублей. Понятно, что там будут говорить о спонсорской поддержке… Давайте посмотрим на Сомбатхей (микрорайон Йошкар-Олы, — прим. ред.) — куча разбитых дворов. Почему бы этот миллион не направить на восстановление дворовых территорий? Чтобы люди получили пользу на долгие годы, а не сиюминутно, на 2-3 часа: «как здорово, звезда приехала».

Можно было направить этот миллион на финансирование детских творческих коллективов. «Звукоград», например: коллектив ездит по всей России, занимает призовые места на конкурсах. Я думаю, смотреть на наших детей горожанам было бы приятнее, чем на таких затертых знаменитостей.

— Разве один миллион — это так уж много? На эту сумму можно сделать хотя бы ямочный ремонт?



— Укладка одного квадратного метра асфальта стоит 1,5—2 тыс. руб. Поделите миллион на эту сумму — сколько получится квадратов?

Тут еще хотя бы цифра озвучена, поскольку мероприятие публичное. А сколько других моментов, которых мы, налогоплательщики, просто не видим.

Недавно была информация, что администрация хочет приобрести дорогостоящий автомобиль. Я бы аплодировал мэру, если бы он ездил по городу на велосипеде. Своим личным примером показывал бы, что он за экологию, за здоровый образ жизни. Ведь ездит в дорогой престижной иномарке со скоростью 50—60 км/час. Не замечает, что есть ямы. Живет наверняка в престижном районе. А ты сдай служебный автомобиль в аренду, а полученные деньги, в том числе на экономии бензина и труда водителей, направь на благоустройство дворов. Проедь на велосипеде тихонько, где надо — пешком пройдись, посмотри. Это не дело, когда губернатор показывает, что мэру надо исправить.

Укладка одного квадратного метра асфальта стоит 1,5-2 тыс. руб. Поделите миллион на эту сумму — сколько получится квадратов?



«Власти начали отсекать альтернативное мнение»



— Вы часто критикуете мэра. Палки в колеса вам не вставляют?

— После того, как я опубликовал несколько критических выступлений в отношении Маслова, мне начали блокировать информационное пространство. Перекрыли доступ на ТВ, радио. В Марий Эл вводится цензура.

Раньше мы свободно могли обратиться на ТВ по вопросам, связанным с жизнедеятельностью города. Сейчас, после смены руководства ГТРК, мы получили полную цензуру. Власти начали отсекать альтернативное мнение. Как результат, мы имеем такую ситуацию: по ТВ говорят, что у нас все хорошо, а фактически вопросы города не решаются. Глава региона вручную управляет руководителем города, лично указывает, что надо сделать. Но зачем тогда платить мэру?

В Йошкар-Оле два человека получают зарплату в пределах 200 тысяч рублей: глава горсобрания Принцев и мэр города Маслов. За год, таким образом, фонд оплаты их труда на двоих 5 млн руб. А где качество работы? Почему бы должность одного не упразднить, взять вместо него еще одного зама, пусть он даже пешком ходит по городу и решает вопросы.

Также в последний месяц появилось преследование в отношении моего бизнеса — пошли многочисленные необоснованные проверки: прокуратура, трудинспекция, Роспотребнадзор. Все по анонимным жалобам. Кто пишет — непонятно, надо разбираться. Тем не менее мы осуществляем свой бизнес по закону, платим налоги, создаем рабочие места.

Преследовать по политическим убеждениям, я считаю, некорректно. Если ты честный, открытый руководитель, нужно решать вопросы конструктивно. К примеру, мы заказали рекламу в МПТТ (Муниципальное предприятие «Троллейбусный транспорт», — прим. ред.), 209-й троллейбус на 2-м маршруте. Из неподтвержденных источников — мэру не понравилось, что там была написана фамилия «Смышляев». Сейчас троллейбус просто стоит в гараже. Говорят, что находится на ремонте. И все это происходит в регионе, который возглавляет юрист. Мэр города — тоже юрист. Не знаю, как это назвать. Наверное, когда-то надо начать говорить людям правду: что прав у вас нет, государство о вас не заботится, вы не имеете права высказывать свое мнение. Где у нас гражданское общество, о котором заявляют в высших эшелонах власти? Где нормальные взаимоотношения в обществе? Нет взаимного уважения. Мы получаем только усиление налоговой нагрузки, рост цен на бензин, который приводит к подорожанию продуктов питания. Дорожает и ЖКХ.

На выборах действующий губернатор набрал 88 процентов. А если бы сейчас провели выборы, проголосовали бы за него столько?

Слабость власти как раз в том, что она через дополнительные механизмы, такие как муниципальный фильтр, отсеивает людей, имеющих альтернативное мнение. Если вы делаете все в интересах народа — допускайте людей, которые могут реально что-то предложить и изменить жизнь в республике

— А сколько он набрал бы?

— Не знаю. Давайте еще раз проведем выборы.

На самом деле, республикой не занимаются. Она является, по сути, транзитом налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации. Да, говорят, республика дотационная — это так. Но ведь здесь живут люди. А люди имеют право на хорошее здравоохранение, образование, на свое мнение. Но получается: образование и медицина под вопросом, а за свое мнение тебя еще потом начнут преследовать. Не получается конструктивного диалога общества и власти.

Например, есть организации, которые занимаются национальными вопросами. А сколько вопросов услышано, сколько реализовано? Дайте всем возможность высказываться на информационной площадке.

Недавно была презентация канала МЭТР. В первой публикации было сказано: мы изменим формат вещания, мы открыты для всех. Но этого не происходит. Что при Маркелове была закрытая информация, что сейчас. Почему альтернативное мнение не доносится? А руководит этим каналом кто?

— Вы выступаете за прямые выборы мэра. А не произойдет ли то же, что во время губернаторской кампании — что все, кто не нужен правительству на должности мэра, будут отсеяны до выборов?

— Слабость власти как раз в том, что она через дополнительные механизмы, такие как муниципальный фильтр, отсеивает людей, имеющих альтернативное мнение. Если вы делаете все в интересах народа — допускайте людей, которые могут реально что-то предложить и изменить жизнь в республике. В противном случае мы живем, как в зазеркалье, а зазеркалье простое: сегодня Наташа Королева, завтра яма во дворе.

А давайте наоборот! Кому нужны эти пиар-акции, показывающие, что все замечательно? Не говорите тогда, что денег нет, будьте честными. Если денег нет, из чего вы платите? Деньги есть, но их неправильно расходуют.

«Деньгами горожан управляют не депутаты, а конкретный чиновник»

— Когда, например, речь идет о дорожном ремонте, чиновники говорят, что у города не хватает бюджета на ремонт даже половины дорог.

— Я просто восхищен действиями администрации. На Наташу Королеву деньги есть, а ямки залатать — или ямищи, в зависимости от района — на это денег нет.

Давайте обратимся к открытым источникам. Везде рапортуют, что у нас увеличивается собираемость налогов. Сейчас государством установлен полный контроль. Налоговая служба видит все денежные операции, программа автоматически их обрабатывает. Деньги поступают в бюджет в полном объеме. Вопрос в том, кто и куда их планирует тратить.

«Получается, управляют деньгами горожан не депутаты, а конкретный чиновник. Причем этого чиновника мы не избираем. Он к нам приходит по рекомендации главы региона, в данном случае еще Маркелова. Получается, нет ответственности перед жителями города». Фото parlament.mari.ru



Я был на публичных слушаниях на утверждении бюджета. Перед выступлением эксперта работники администрации раздавали депутатам горсобрания бумажки, где были положительные заключения по бюджету. Получается, управляют деньгами горожан не депутаты, а конкретный чиновник. Причем этого чиновника мы не избираем. Он к нам приходит по рекомендации главы региона, в данном случае еще Маркелова. Получается, нет ответственности перед жителями города.

Большинство избирателей не задумываются, кто представляет их интересы. Вспомним пример с Плотниковым, когда депутаты горсобрания сначала дружно проголосовали за него в борьбе с Маркеловым, а потом дружно исключили его из «Единой России» и сняли с должности мэра. Ни один из них не проголосовал против его исключения, в том числе друзья. Это показатель зависимости.

В обычной же ситуации городское собрание находится в подчинении мэра. Когда мы проанализировали списки депутатов, узнали, что практически все они являются руководителями каких-то муниципальных предприятий и других городских организаций: застройщики, директора школ, директора детских садов. Все они получают зарплату из бюджета, а бюджет формируется в администрации и предлагается на публичные слушания, чтобы потом его утвердить.

А депутаты Государственного собрания? Они сейчас стройненько проголосовали за пенсионную реформу. Но механизм-то не отработан. Получается, государство долго шло по пути поддержки социально незащищенных граждан. А сейчас — человеку исполнится 55 лет, он должен бы выйти на пенсию, но будет продолжать работать. А какие у него гарантии? Какие квоты будут на предприятиях? А ведь многие депутаты Госсобрания — руководители, в том числе крупных предприятий.

— А если бы они проголосовали иначе?

— Что касается ухудшения прав граждан, государство пытается себя оправдать. Представители карманных организаций начинают высказываться «за»: ОНФ, Общественная палата. Почему они высказываются «за»? Чем руководствуются — непонятно. Логически я могу объяснить, конечно, — служебная зависимость, политическая зависимость, лоббирование каких-то интересов. Но почему вы не уважаете своих граждан? Сейчас у нас накопительная часть пенсии просто пропала. Для чего я, как гражданин, плачу налоги? Зная, что я — сейчас мне 40 лет — пенсию не получу, потому что к тому моменту ее просто не будет.

Лично я как избиратель не пошел бы голосовать за тех, кто уже сейчас людей, рассчитывавших на достойную старость, лишают статуса пенсионеров. Человек уже строил какие-то планы, что он через год-два выйдет на пенсию. Теперь он должен работать дальше. Почему люди становятся заложниками чьих-то политических решений?

«Смотрите, у нас в Госдуме три депутата: Кидяев, Солнцева и Казанков. Кого мы видим? Казанкова и Солнцеву. Мы видим их работу в регионе, работу Кидяева мы не наблюдаем». Фото marimedia.ru



— Как должны комплектоваться Госсобрание Марий Эл и Горсобрание Йошкар-Олы, чтобы депутатский корпус учитывал интересы жителей и в то же время был профессиональным? Ведь логично, что собрание депутатов состоит из людей, которые имеют какую-то профессиональную квалификацию. Чаще всего они являются руководителями или старшими менеджерами. Нельзя просто взять людей с улицы.

— Давайте подойдем к этому так: каков коэффициент работы каждого депутата? У нас перед выборами все кандидаты в депутаты бегают, говорят, что они все будут делать. Потом их избирают. Смотрите, у нас в Госдуме три депутата: Кидяев, Солнцева и Казанков. Кого мы видим? Казанкова и Солнцеву. Мы видим их работу в регионе, работу Кидяева мы не наблюдаем.

В Совете Федерации у нас Косачев и Дементьева. Госпожу Дементьеву мы не наблюдаем еще со времен Маркелова. Что она делает? Какие интересы представляет? Слава богу, Косачев помогает региону.

Если говорить о Госсобрании республики, каков коэффициент участия депутатов в жизни граждан? Напишем таблицу: какие каждый из них внес законопроекты, предложения? Как проголосовал по тем или иным вопросам? Сейчас мы в Госдуме видим, что Солнцева так голосовала по пенсионной реформе («за»), а Казанков так голосовал («против»). Почему бы нам на региональном, городском уровне так не сделать?

Если мы посмотрим на городское собрание: ты избрался, 4 года был депутатом, что ты сделал для комфортной среды в твоем округе? Какие вопросы решил?

Должен быть отчет каждого избранного депутата и Горсобрания, и Госсобрания.

«В Грузии для реформы МВД всех увольняли и собирали новую команду. Почему у нас этого не делают?»

— Что такое комфортная городская среда, на ваш взгляд?

— Мэрия полностью провалила программу «Комфортная городская среда». Заявки, которые были, пафосный обход по квартирам до выборов президента — это все провалено. Сегодня мы видим ситуацию, когда глава региона лично указывает мэру, где необходимо провести восстановительные работы, как на днях в сквере Наты Бабушкиной в центре города, который находится в плачевном состоянии. Это результат в первую очередь некомпетентности мэра и его заместителей.

Сегодня мы видим ситуацию, когда глава региона лично указывает мэру, где необходимо провести восстановительные работы, как на днях в сквере Наты Бабушкиной в центре города, который находится в плачевном состоянии



Органы местного самоуправления работают по программе городской среды ради галочки, не замечая реальных проблем. Надо правильно ставить акценты. Комфорт — это когда ты идешь с работы, выходишь из безопасного транспорта, прошел по чистой дороге, зашел в чистый двор и чистый подъезд, зашел в квартиру. Когда вышел гулять с детьми — там нет луж, есть скамейки, детская площадка — это в прямом смысле комфортная городская среда. В Казани, например, это есть. И в Чебоксарах. Там, наверное, для людей работают.

Когда возвращаешься из этих городов, получаешь прямо противоположную картину: ободранные бордюры, недокрашенные и поломанные металлические конструкции, залатанные щебнем ямы, которые осенью снова расползутся.

— Но за проекты городской среды голосовали, они публиковались.

— Так и должно быть. Люди хоть на что-то рассчитывают, поэтому за неимением лучшего принимают то, что есть.

Смотрите, на Димитрова было год назад: хотели убрать место под школу и поставить туда нежилое помещение. Администрация привозит на слушания сотрудников различных муниципальных предприятий: водоканала, ТЭЦ. Они и не скрывают этого, там автобусы стоят подписанные. Эти сотрудники голосуют, как им сказали. Мы видим противодействие со стороны муниципалов интересам горожан.

Я участвовал в больших публичных слушаниях в ДК им. ХХХ-летия Победы, Плотников проводил их против «наливаек». Много людей было. Привели представителей различных предприятий и не скрывали этого. Вот это голосование? Давайте не будем устраивать фарс из публичных слушаний, а будем честно принимать открытые правила игры. Пусть не студенты приходят, и не работники муниципальных предприятий. Пусть будет 2-3 человека, но не «по пинку». Посидим, обсудим. Пусть будет сидеть застройщик и рассказывать, что он хочет построить дом, извлечь прибыль. Будем рассуждать. Почему так не делают? Потому что хотят протащить нужные им решения. Эту порочную практику нужно прекращать, она не в интересах жителей.

В Медведево недавно были публичные слушания. Опять идет противодействие застройщика и жителей. Зачем вы пытаетесь построить дом там, где он еле влезает, на ограниченном земельном участке? Таким поведением муниципалитет показывает одно: нам плевать на ваше мнение. Если люди не высказывают публично свое мнение, это не значит, что их нет. Наверное, их не хотят услышать.

Я считаю, что если в ближайшее время мы не увидим от муниципалитета подвижек в лучшую сторону, надо открыто заявлять, что мэр и его команда не соответствуют реалиям времени. То, что команда Маркелова им не соответствует, показывает факт, что сам он находится в местах не столь отдаленных. Ведь генерал делает свою свиту.

Я считаю, что если в ближайшее время мы не увидим от муниципалитета подвижек в лучшую сторону, надо открыто заявлять, что мэр и его команда не соответствуют реалиям времени



В Грузии для реформы МВД всех увольняли и собирали новую команду. Почему у нас этого не делают? Давайте возьмем пример Килемарского района. Уволим всех сотрудников Килемарской районной администрации. Вот блогер Василий Лебедев публикует информацию о том, как они работают. Человек с активной гражданской позицией. Назначьте выборы местного самоуправления. Может, он будет достойным главой администрации, не будет сталкиваться со стеной непонимания, когда у него будут рычаги управления в своем районе.

Новый заместитель мэра господин Покровский — тоже человек небезразличный. В принципе, если рассматривать соотношение кандидатур Маслова и Покровского, Покровский более соответствует должности сити-менеджера. Да, он молодой. Не знаю, как бы он себя повел, будучи в должности мэра. Но на сегодняшний день важно обновление.

Степень и скорость решения проблем жителей в администрации не соответствуют скорости жизни. Сейчас есть мобильные телефоны, интернет, скорость передачи информации колоссальная. А мы получаем срок решения вашего вопроса — 20 рабочих дней. А жизнь-то идет.

Если у вас есть проблема, должна быть система оперативного реагирования. Иначе появляется ручное управление: сегодня сделай тут, завтра сделай там — говорит губернатор мэру. Надо честно говорить, что руководство Йошкар-Олы сегодня не соответствует тем критериям, которые ставит губернатор. Это мое личное мнение, но тем не менее…

— Кто должен принять решение о том, что мэра будут избирать горожане?

— Депутаты. Все эти механизмы есть. Законопроект могут внести депутаты Госсобрания, может губернатор. Закон о местном самоуправлении никто не отменял, это все решается. Думаю, в ближайшие 3-4 года в республике этого не произойдет, по той причине, что Москве нужна вертикаль власти: президент России — губернатор — мэр. А ведь мэр — это первый человек, который должен взаимодействовать с простым гражданином. Но этого не происходит.