«Автор ободряюще кладет руку тебе на плечо: «Давай, у тебя получится!»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Какие советы из книги «Думай и богатей» используют предприниматели, как измерить вложения в имидж компании и чем привлекают романы прозаика-мистика Виктора Пелевина — бизнесмены о книгах, прочитанных за последнее время.

Фарида Галеева, председатель правления АО «Юлдыз»:

— Недавно открыла для себя стихи Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого. Из последнего прочитала роман Джорджа Оруэлла «1984». Книга произвела на меня гнетущее впечатление. Часто перечитываю произведения замечательного прозаика-мистика Виктора Пелевина, любимый его роман «Generation П». Нравится стиль писателя, то, как он пишет о современной жизни, раскрывает секреты банковской и предпринимательской жизни.

Василий Шарипов, региональный представитель ГК «Юнис»:

— Из недавнего прочел роман Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Книгу посоветовали знакомые, впечатления от нее только положительные. Сюжет захватывает, автор интересно описывает жизнь в Бомбее, странствия и приключения главного героя. Книга в чем-то повторяет биографию писателя, поэтому вдвойне кажется необычной.

Анастасия Решетова, владелица beauty-пространства «Inhypebeautyzone» и бренда «In.Hype»:

— Мне очень понравилась книга Ицхака Адизеса «Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей». Она достойна прочтения, поверьте! Мне важно разобраться во всех аспектах управления и работе с командой. Книга действительно пригодилась больше, чем я ожидала. Адизес учит находить общий язык с людьми, которые не похожи на нас, и я говорю не о том, что надо навязывать свое общество и мнение кому-либо, а быть более гибким в коммуникации. Теперь я стараюсь применить полученную информацию на примере своего проекта, и это дает хорошие результаты. «Развитие лидеров» однозначно войдет в список моих любимых книг о менеджменте.

Анастасия Самойлова, основатель и маркетолог агентства MagMarketing.ru:

— Руководителям и маркетологам рекомендую к прочтению книгу Марка Джеффри «Маркетинг, основанный на данных». При развитии бизнеса предприниматели часто допускают такую ошибку — не измеряют финансовые вложения в тот или иной инструмент. Вложения в рекламу, персонал и другие бизнес-процессы должны приносить результаты, которые измеряются в деньгах. Также важно формировать бренд и положительный имидж компании. Как измерить эти показатели и вложенные деньги рассказывает Марк Джеффри. После прочтения книги мы внесли изменения в бизнес-процесс: прописали регламент работы и видоизменили отчетность. Мы точно знаем куда и на что потратили деньги и что приносит результат, а что нет.

Яков Бута, СЕО StringersHub:

— Недавно мне посоветовали книгу «Думай и богатей» Наполеона Хилла, теперь это мое любимое произведение. Хилл, американский писатель, журналист и психолог, опросил множество преуспевающих людей и вывел формулу успеха, которой, как мне кажется, должен пользоваться любой предприниматель. Книга написана легким и понятным языком, воспринимается как побуждение к действию, несет в себе мощный положительный заряд. Особенно восхитили истории из жизни известных людей. Автор рекомендует читать книгу несколько раз, а что-то выписывать или даже заучивать. Например, «Спрашивайте совета у тех, кто скажет вам правду о вас, даже если вам будет больно ее слышать. Пустая похвала не способствует развитию и самосовершенствованию». Эта книга вдохновляет на успех, на действия к достижению своих целей. Кажется, будто автор ободряюще кладет руку тебе на плечо: «Давай, у тебя получится! Сделай первый шаг!»

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